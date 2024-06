Claude 3.5 Sonnet apunta a la yugular de GPT-4o: permite crear desde páginas web hasta juegos (y se puede usar gratis)

La inteligencia artificial generativa (GenAI) está evolucionando a pasos agigantados. Hace poco más de un año y medio, OpenAI presentaba ChatGPT por primera vez. El chatbot era tan impresionante que la compañía liderada por Sam Altman no tardó en posicionarse como líder de la industria. La competencia, no obstante, no se ha dormido en los laureles, y algunas de sus soluciones son realmente interesantes.

Anthropic, una firma fundada en 2021 por antiguos empleados de OpenAI, acaba de presentar Claude 3.5 Sonnet. Estamos hablando de un modelo de lenguaje de nueva generación que apunta a igualar o mejorar a GPT-4o en varios benchmarks. Si bien debemos ser cuidadosos a la hora de calificar el rendimiento de un modelo en base a puntos de referencia, lo último de Anthropic parece muy prometedor.

Claude 3.5 Sonnet puede crear una página web o un juego por ti

Como podemos ver en la tabla de abajo, Claude 3.5 Sonnet supera a GPT-4o en siete de nueve benchmarks generales. Aunque la diferencia no es enorme, se trata de una característica notable ya que se enfrenta a lo mejor de OpenAI. Esto toma mayor notoriedad si tenemos en cuenta que Claude 3.5 Sonnet es un modelo de nivel intermedio. Anthropic debería actualizar en el futuro su familia Opus, que es la más ambiciosa.

Claude 3.5 Sonnet, de hecho, tiene un mejor rendimiento en todos los puntos de referencia que Claude 3 Opus. Puede que te preguntes en qué se traduce todo esto. La repuesta, según sus creadores, es que tiene una capacidad mejorada para escribir y traducir código. Esto último puede ser de gran utilidad para los clientes empresariales que acceden al modelo de IA a través de la API para gestionar aplicaciones heredadas.

El modelo también presume de una mayor capacidad para comprender gráficos y tablas, así como para transcribir texto a partir de imágenes. Las mejoras no acaban a ahí, en nuestras pruebas hemos notado que ha sido programado para interactuar de una manera más humana e incluso tiene un “sentido del humor” que para muchos puede resultar agradable. Por si esto fuera poco, incorpora una función denominada Artifacts.

Anthropic busca enriquecer la interacción con Claude Chat. No es ningún secreto que tanto ChatGPT nos puede ayudar a crear páginas web e incluso es capaz de interpretar documentos para crear gráficos y tablas. Artifacts llega esto al siguiente nivel, mostrándonos lo que vamos haciendo en una ventana lateral. Y su capacidad para generar gráficos interactivos, imágenes SVG e incluso hasta juegos es sorprendente.

¿Cómo comenzar a crear una página web o gráficos con Claude AI?

Las posibilidades que nos brinda lo último de Anthropic son enormes, pero aquí veremos cómo comenzar. Después, cada usuario puede dar rienda suelta a imaginación para hacer sus propias creaciones o adaptar la herramienta a sus propias necesidades. El primer paso es ingresar en claude.ai. Después de registrarnos tenemos que pulsar sobre el icono de perfil en la esquina superior derecha y entrar en Feature Preview.

Dentro de Feature Preview encontraremos Artifacts. Si así lo deseamos, podremos activar esta herramienta experimental cambiando el interruptor a ‘On’. A partir de ahora podremos utilizar las novedades avanzadas del chatbot. Podremos pedirle desde que haga un cangrejo en gráficos vectoriales hasta una representación simplificada de un edificio con ventanas que se iluminan cuando pasas el cursor sobre ellas.

También podemos subir una imagen de un documento de Excel a Claude Chat para que la analice y cree un gráfico interactivo. De igual forma, podemos utilizar la herramienta para crear una página web o un juego sencillo. Todo lo haremos utilizando lenguaje natural y a pantalla partida con el resultado. Una vez que nuestro proyecto esté listo podremos utilizar el botón “descargar archivo” para guardarlo en nuestro ordenador para seguir trabajando.

Claude 3.5 Sonnet y Artifacts están disponibles gratuitamente en Claude Chat, pero con limitaciones. Podremos enviar una determinada cantidad de mensajes. Una vez agotados, tendremos que esperar varias horas hasta que el sistema nos permita volver a interactuar con él. Además, el modelo de IA subyacente funcionará a una velocidad menor que si tenemos una suscripción de pago de 20 dólares mensuales.

