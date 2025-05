El Mercedes CLA quería superar al fin las incomodidades del coche eléctrico. Es incompatible con multitud de cargadores

Un coche con una autonomía brutal, pensado para que el cliente se olvide del mal endémico del coche eléctrico: buscar un cargador y esperar el tiempo necesario para continuar la marcha. Un coche pensado por y para viajar y al que, ahora, se le ha descubierto un problema tan simple como grave: no carga en la mayoría de los cargadores.

Esto está pasando con el Mercedes CLA.

El Mercedes CLA. Una autonomía brutal. Ese era, sin duda, el titular que nos dejó la presentación del Mercedes CLA y que llevamos a la primera línea de nuestro artículo en Xataka. La berlina de Mercedes venía para conquistar a los escépticos del coche eléctrico prometiendo hasta 792 kilómetros de autonomía WLTP homologados.

Con su batería de 85 kWh y un consumo homologado WLTP absolutamente ridículo de 12,2 a 12,5 kWh, la autonomía varía entre los 792 kilómetros de la versión 272 CV y los 771 kilómetros de la versión de 354 CV. Con una aerodinámica exquisita y una superficie frontal muy baja, aspira a grandes autonomías.

Los 800 voltios. La berlina germana también contaba con un poderoso atractivo. Es su primer coche con estructura de 800 voltios. Ésta tensión le permite cargar a potencias altísimas. Con el cargador adecuado (y ahora veremos la importancia de adecuado) puede llegar a los 320 kW de potencia. Así, pasa del 10 al 80% de autonomía en 22 minutos. Eso son, según las cifras estimadas, más de 600 kilómetros.

La industria hace tiempo que se dirige a las plataformas de 800 voltios. El Porsche Taycan y el Audi e-tron GT ya las presentaron hace años pero cada vez más compañías se suben al carro porque permite cargas muy rápidas. Hyundai, Kia, Stellantis o Renault están apostando por ellas porque les permitirá montar baterías menos grandes (y caras) pero, al mismo tiempo, generar muy poca incomodidad en el cliente.

Lo que se espera en una marca premium como Mercedes es, exactamente, lo que ofrece (o debería ofrecer) el Mercedes CLA: batería grande y recargas express. Quien paga el dinero de un coche premium aspira a lo mejor del eléctrico sin las incomodidades del eléctrico y la autonomía y potencia de carga del Mercedes CLA venía a proponer que (casi) nos olvidáramos de los enchufes.

Un revés inesperado. Para el cliente, claro. Han bastado las primeras pruebas del Mercedes CLA para encontrarnos con un revés inesperado: el coche no puede cargar en las estaciones con enchufes de 400 voltios. ¿Cuántas son esas? No lo sabemos, más allá de que son muchas. No hay un recuento oficial de las mismas.

Y es que, hasta ahora, que el cargador sea de 800 voltios o de 400 voltios había sido indiferente para el usuario. De hecho, el cliente no puede saberlo con facilidad. ¿Qué pasa con los coches que cargas a 800 voltios? Hasta ahora nada. Es decir, si el coche utiliza una plataforma de este tipo y el cargador es de 400 voltios, se las ingenia para cargar el coche. Si el coche utiliza una plataforma de 400 voltios y el cargador es de 800 voltios, es el cargador el que hace lo posible para no dañar la batería.

El Mercedes CLA, sin embargo, no hace nada de esto. Sencillamente, no carga.

¿Cómo funcionan los coches? Los coches con plataformas de 800 voltios prometen cargas muy altas, por encima de los 200 kW. Ahora mismo, esa potencia de carga es casi excepcional y apenas un puñado de cargadores aprovechan potencias superiores a 200 kW o, incluso, 300 kW. Sin embargo, se estima que con 800 voltios se pueden alcanzar 400 kW de potencia en la recarga con el enchufe adecuado.

Si el coche utiliza esta plataforma pero el cargador es de 400 voltios, hay dos posibilidades. La primera es que divida la batería, algo así como simular que cuenta con dos paquetes de 400 voltios. Cuando el cargador alcanza los 800 voltios las unifica. Otra opción menos eficiente es poner un convertidor DC-DC que adapta el voltaje pero la potencia de carga quedará limitada a la del convertidor DC-DC.

La respuesta de Mercedes. En Xataka nos hemos puesto en contacto con la compañía quienes nos han confirmado que, efectivamente, sus coches sólo podrán aprovechar cargadores de 800 voltios. Cargadores que, como decimos, no hay manera de saber a ciencia cierta cuáles son con una primera búsqueda en las aplicaciones habituales, como Electromaps.

Desde la compañía se asegura que "la proporción de estaciones de carga rápida de 800 V aumenta de forma constante. Con el nuevo Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS) y la navegación con Electric Intelligence, se garantiza que el conductor siempre sea dirigido a una estación de carga compatible. La actualización de estaciones de carga disponibles y compatibles funciona prácticamente en tiempo real".

Pese a ello, no han respondido a nuestra pregunta de si Mercedes conoce cuántas estaciones de carga rápida a 800 voltios hay disponibles en Europa.

¿Entonces? Entonces solo queda fiarse del navegador de la compañía. Eso o buscar estaciones de carga siempre de más de 200 kW ya que es la potencia máxima de carga que se puede ofrecer a 400 voltios. Si la potencia ofrecida es superior, utilizará los 800 voltios y el Mercedes CLA podrá cargar.

Eso sí, estas estaciones con potencias tan altas son las más costosas a la hora de recargar. Y por el camino nos dejamos la mayoría de los puntos de carga de Tesla (la compañía ya está instalando con estructuras de 800 voltios) y buena parte de las eléctricas en nuestro país.

