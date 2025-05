El retraso de 'GTA VI' va mucho más allá de un mero cambio en el calendario. Es un terremoto para la industria

No por esperado, el retraso en el lanzamiento de 'GTA VI' ha dejado de causar un gran revuelo en la industria del videojuego. El título de Rockstar se anunció en el ya lejano 5 de diciembre de 2023 con un tráiler que nos daba pistas de por dónde irían los tiros, pero que nos dejó con ganas de más tras el lanzamiento de un 'GTA V' que se remonta a 2013. En su primera versión. 'GTA VI' era el gran lanzamiento de 2025 y su ausencia es mucho más que el retraso de uno de los grandes.

Supone un terremoto en la industria porque afecta al resto del calendario, a las acciones de su compañía matriz y hasta a unas ventas de consolas que no van como deberían.

Momentum. De una forma extraña, un viernes 2 de mayo, a las 13.25 hora peninsular de España y con un comunicado escueto, Rockstar confirmaba lo que se olía a kilómetros: 'GTA VI' se iba a 2026. La compañía pone fecha: 26 de mayo del año que viene, y es una fecha bastante significativa, no tanto porque represente algo, sino porque el resto de la industria respira aliviada y sabe a qué atenerse.

Pero pese a las formas, la forma de comunicar que 'GTA VI' no se lanzará este año no es casual. Desde el primer tráiler de 2023 y ese “llegará en 2025”, no habíamos tenido más noticias al respecto. 'GTA VI' se vendería incluso sin publicidad, pero era extraño no haber visto algo más del juego. Los jugadores sabíamos en el fondo que el juego podría no salir este año, y la propia Rockstar lo sabía antes de ese anuncio. ¿Por qué lo hizo así? Pues porque estamos a mitad de año y no podían hacerlo antes del 1 de abril.

Impacto. Fue ese día el que terminó el cierre fiscal de Take-Two, empresa de la que Rockstar Games es filial y no podían anunciar de ninguna manera que el juego se retrasaba si querían mantener a los inversores contentos. Para muestra, un botón: el valor de las acciones:

La diferencia entre la media hora previa al anuncio y los días posteriores es evidente. Porque, como decíamos, ‘Grand Theft Auto’ hace mucho que dejó de ser un juego para convertirse en EL juego, el que levanta pasiones y mueve mucho, muchísimo dinero. No en vano, la quinta entrega se ha lanzado en varias ocasiones (en 2013 llegó el original para Xbox 360 y PS3, pero luego se relanzó para PC, Xbox One y PS4 y, posteriormente, para las actuales Xbox Series y PS5), sumando más de 210 millones de copias a 31 de diciembre de 2024.

2025 vuelve a estar en el menú. Incluso ‘Red Dead Redemption 2’, que es un juego que ha vendido muy por debajo de ‘GTA V’, ha logrado colocar más de 70 millones de copias desde su lanzamiento en 2018, una barbaridad en un mercado sobresaturado. Porque, como decimos, Rockstar es una compañía que puede paralizar a la industria. Tanto que se ha convertido en una especie de broma dentro del sector.

Porque nadie quiere lanzar su juego en la ventana de un ‘GTA’ y, tras esas ventas de la quinta entrega numerada, la industria estaba esperando que Rockstar concretara una fecha -más allá de la ventana dada hace un año- para empezar a mover la maquinaria de marketing. Esto, más que una apreciación personal, ha sido un comentario recurrente en redes estos días.

Un ejemplo es Luke Dale, actor de voz en ‘Kingdom Come Deliverance 2’ que bromeó con la posibilidad de que el juego en el que participa, ahora, puede optar al GOTY (el premio al mejor juego del año) ante la ausencia del título de Rockstar.

Ventas de consolas. Pero, más allá de la opinión pública y privada del sector, es un hecho que los jugadores no tenemos dinero o tiempo para todo. Son los dos bienes que la industria busca acaparar por todos los medios posibles, y el lanzamiento de un ‘GTA’ es un gran agujero negro para el resto de las compañías que, ahora, pueden colocar sus juegos en las ventanas de lanzamiento que estimen sin preocuparse por la alargada sombra de la saga de Rockstar.

Pero hay entes en la industria a los que este retraso seguro que no les ha sentado tan bien. Xbox dejó hace tiempo de estar en la carrera del hardware con eso de que cualquier dispositivo puede ser una Xbox. PlayStation, una marca tradicionalmente ligada a la saga ‘GTA’, seguramente tendría muchas esperanzas puestas en que la nueva entrega diera un espaldarazo tanto a su PS5 como a una PS5 Pro con más potencia para desplegar la mejor calidad visual del videojuego.

Se estima que, entre el 1 de enero y el 25 de abril, Sony ha distribuido 3,2 millones de máquinas. Xbox, por su parte, 730.000 consolas en ese periodo y, aunque sobre todo en el caso de Sony es una buena cifra, supone un millón de unidades menos que las que consiguió colocar en el mismo periodo del año pasado. ‘GTA VI’ se antojaba como un soplo de aire fresco, sobre todo cuando ya hay rumores que apuntan a una PS6 en 2027.

2025 nunca fue realista. Al menos, eso afirma Jason Schreier. Se trata de uno de los periodistas más reputados de la industria de los videojuegos y, justo tras el anuncio del retraso de ‘GTA VI’, comentó que ninguna de las personas con las que ha hablado dentro de Rockstar confiaba en 2025 como una fecha viable para el lanzamiento y que un retraso a 2026 era inevitable.

En sus palabras, hay “mucho trabajo y muy poco tiempo”, y este retraso era un deseo interno para evitar un crunch -término del mundillo que refleja horas extra para terminar el desarrollo- inevitable si alguien desde arriba pretendía lanzar el juego en 2025.

Ahora, sólo queda esperar a ver si esa fecha del 26 de mayo de 2026 se mantiene fija, ya que como otros desarrollos -de la propia Rockstar- nos han demostrado, es que ninguna fecha está marcada en piedra y que puede haber uno… o incluso dos retrasos más a partir de ahí.

