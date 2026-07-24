"Intenté leer el guión, pero no lo entendí": Mark Wahlberg aún se arrepiente de no haber aceptado entrar en una franquicia mítica

Mark Wahlberg pudo ser el padre de James T. Kirk. Le ofrecieron el papel, no entendió el guion y lo rechazó; solo comprendió lo que se había perdido cuando vio la película terminada. La película, por supuesto, era 'Star Trek', la reinvención con la que J.J. Abrams sacó a flote en 2009 una franquicia que desde 2002 no levantaba cabeza, y que puedes revisar en Movistar+ y SkyShowtime.

El personaje era George Kirk, oficial que muere pilotando su nave contra una nave romulana para salvar a ochocientas personas, entre ellas su mujer, que da a luz mientras él se despide por radio. Wahlberg lo reconoció con estas palabras: "Intenté leer el guion. No entendí las palabras, ni el diálogo, ni nada." El papel acabó en manos de Chris Hemsworth, dos años antes de convertirse en Thor para Marvel. Paramount confió tanto en el personaje que llegó a plantear hasta cuatro películas centradas en él, un spin-off que nunca cuajó.

Abrams resolvió el reboot con una línea temporal alternativa que le permitió tocar la mitología sin indignar al fandom, y dejó que el propio Leonard Nimoy pasara el testigo a los nuevos actores dentro de la ficción. Funcionó: buenas críticas y recaudación (385,7 millones de dólares con un presupuesto de 150), y dos secuelas, 'En la oscuridad' y 'Más allá', que completaron la trilogía antes de que Paramount aparcara el proyecto.

Lo que sigue brillando diecisiete años después es el ritmo: Abrams monta la space opera como un thriller trepidante, con un reparto que desborda química. Y ojo a los diez primeros minutos, donde está el papel del conflicto: el personaje que Wahlberg rechazó sigue dando pie al que es el mejor arranque de toda la franquicia. Ironías del destino.

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