Un aire acondicionado que puedes llevar debajo de la camiseta: así es el Sony REON Pocket Pro Plus

Hace tanto calor que cambiaría mi reino por estar fresquito todo el día. En casa no es tanto problema: es encender el aire acondicionado o ventilador de turno. El problema es cuando salimos a la calle, puesto que ahí solo podemos tirar del clásico abanico o de estos ventiladores portátiles cuya batería dura un suspiro. ¿No hay nada más? La realidad es que sí, y es que mis compañeros del TikTok de Xataka Selección han descubierto el Sony REON Pocket Pro Plus: un aire acondicionado que se lleva bajo la ropa.

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Un dispositivo ideal para combatir las olas de calor

Este dispositivo se coloca en la espalda y tiene un objetivo sencillo: enfriarla (o calentarla en invierno). Es importante señalar que no es un ventilador, sino que cuenta con un sistema de sensores que van detectando la temperatura y regulan automáticamente la potencia en función del calor que hace o de si nos estamos moviendo, por ejemplo.

El REON Pocket Pro Plus de Sony cuenta con unos tubos flexibles que se sujetan a nuestro cuerpo, por lo que es muy sencillo regularlo al cuerpo de cada persona. Además, como los soportes tienen un material suave, llevarlo puesto es muy cómodo (incluso si lo usamos durante un buen rato). De hecho, se activa automáticamente cuando te lo colocas y se para si, por ejemplo, lo colocas en la mesa.

El kit viene, además, con el nuevo REON Pocket Tag 2. Se trata de un sensor independiente que mide la temperatura y la humedad del entorno en tiempo real. Gracias a este, el dispositivo que llevaremos colocado en la espalda tendrá una mayor precisión a la hora de ajustar la temperatura y podremos ir más frescos todo el verano.

¿Y no se puede ajustar manualmente? La realidad es que sí, gracias a una app que podremos instalar en nuestro teléfono móvil. Con la misma tendremos control total sobre el dispositivo y podremos, entre otras cosas, iniciarlo, cambiar entre modo frío o calor, modificar la temperatura y más.

Entre tanta ola de calor que estamos sufriendo este verano, el Sony REON Pocket Pro Plus nos puede ayudar a hacerlo todo más soportable. En la calle o si vamos de festival, pero también en casa si trabajamos en una zona donde no tenemos ningún tipo de dispositivo para enfriar la habitación. Y todo con un tocke cyberpunk que está chulísimo.

Este dispositivo está disponible por 229 euros en la tienda de Sony. Ahora bien, si utilizamos el código 'XATAKA', tendremos automáticamente un descuento del 5 %.

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Imágenes | Sony

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