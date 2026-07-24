Llegar el primero ha dejado de ser un negocio (Próxima X #012)

Durante unos años, llegar el primero ha sido una ventaja duradera. El mejor modelo era escaso, caro de alcanzar y difícil de imitar, y esa escasez se traducía en el precio. Quien llegaba primero cobraba por ello. Hace unos días esa premisa ha saltado por los aires con el silenciador puesto.

Moonshot ha presentado estos días Kimi K3, un modelo de 2,8 billones de parámetros con los pesos anunciados en abierto. Se cuela entre el segundo o el tercer puesto en los índices de inteligencia según a quién le preguntes, solo por detrás de Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol. Y lidera el ranking frontend.

La lectura dominante, esperable en pleno 2026, es la geopolítica: "China alcanza a Estados Unidos". Bueno. Es la lectura más obvia y la menos interesante, si me preguntan, porque lo relevante no son las banderitas sino que la distancia entre la frontera cerrada y su réplica abierta ha pasado de los 6 a 9 meses que se debatían a algo más cercano a entre 3 y 5. Si acaso. La prima por llegar primero ya no se mide en años. Tampoco en meses. O cada vez menos. Ya se mide en semanas.

La capacidad ya se abarata antes de rentabilizarse

El modelo de negocio de vender acceso al mejor modelo descansa sobre un supuesto: que la capacidad va a seguir siendo escasa durante el tiempo suficiente como para poder amortizar lo que ha costado alcanzarla.

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