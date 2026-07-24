El iPhone 16e alcanza un nuevo precio mínimo, ofertas en ordenadores, aires acondicionados portátiles y más. Cazando Gangas

Volvemos con un nuevo Cazando Gangas en una semana en la que hemos encontrado muchas ofertas en todo tipo de dispositivos que van desde móviles hasta televisores e incluso aires acondicionados portátiles. Si buscas un buen chollo para aprovecharlo durante el fin de semana, en este artículo vamos a repasar las mejores ofertas que hemos encontrado durante estos últimos días.

HP OmniBook 3 por 349 euros, un ordenador portátil con pantalla 2K de 16 pulgadas.

por 349 euros, un ordenador portátil con pantalla 2K de 16 pulgadas. iPhone 16e por 619 euros, su precio mínimo en la configuración de 256 GB.

por 619 euros, su precio mínimo en la configuración de 256 GB. OK OAC 9026 ES por 219 euros, un aire acondicionado portátil para sobrellevar el calor del verano.

por 219 euros, un aire acondicionado portátil para sobrellevar el calor del verano. LG OLED C5 por 899 euros, el televisor que recomendamos por su relación calidad-precio.

por 899 euros, el televisor que recomendamos por su relación calidad-precio. Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer por 145 euros, una freidora de aire con doble cesto en vertical.

OK OAC 9026 ES PVP en MediaMarkt — 219,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP OmniBook 3

El HP OmniBook 3 es un ordenador portátil bastante atractivo por su pantalla, ya que incorpora un panel con diagonal de 16 pulgadas que ofrece una resolución 2K. Viene con 8 GB de RAM (DDR5) y 512 GB de almacenamiento interno y monta una gráfica integrada AMD Radeon 610M.

Se puede encontrar en dos configuraciones:

HP OmniBook 3 por 349 euros con AMD Ryzen 3 7320U.

HP OmniBook 3 por 579 euros con Intel Core 7 150U y 16 GB de RAM.

HP OmniBook 3 PVP en MediaMarkt — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 16e

Aunque hay una generación por delante, el iPhone 16e no ha parado de recibir ofertas en estos últimos meses. Ahora mismo en PcComponente encontramos la mejor que hemos visto hasta el momento, ya que por 619 euros hablamos del precio mínimo histórico.

Se trata de un móvil compacto (6,1 pulgadas) que es ideal para dar el salto al ecosistema de Apple. Y mucho ojo porque se trata de la configuración de 256 GB de almacenamiento interno, que no es la más básica. Además, viene con un procesador potente (A18), el mismo que tiene el iPhone 16.

OK OAC 9026 ES

Estamos en una temporada en la que hace mucho calor, y seguirá haciéndolo durante las próximas semanas. Por ello es aconsejable contar con dispositivos como el OK OAC 9026 ES, un aire acondicionado portátil que se encuentra en MediaMarkt por 219 euros.

Incluye ruedas para no estar limitados a utilizarlo en una sola habitación de la casa, ofrece 2.236 frigorías y cuenta con función de deshumidificador. Además, cuenta con temporizador e incluye un kit para las ventanas.

OK OAC 9026 ES PVP en MediaMarkt — 219,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED C5

Si hablamos de televisores, el LG OLED C5 es el que más recomendamos por su relación calidad-precio, y es que se trata de una tele OLED muy buena que solemos encontrar de oferta con bastante frecuencia. En Carrefour, y en otras tiendas, está ahora mismo por 899 euros.

Incorpora un buen panel con tecnología OLED y diagonal de 55 pulgadas, su tasa de refresco es de hasta 144 Hz a través de VRR y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer

Por último, si no tienes mucho tiempo para cocinar en casa o simplemente quieres una freidora de aire para probar diferentes recetas, Powerplanet tiene la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer por 145 euros. Lo más destacable es que incluye un doble cesto colocado en vertical, evitando que la air fryer ocupe demasiado espacio en la cocina. Tiene una capacidad total de 12 litros y viene con 14 modos predefinidos para preparar platos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HP, Apple, OK, LG, Xiaomi

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados

En Xataka | Mejores aires acondicionados portátiles 2026. Cuál comprar y seis pingüinos recomendados