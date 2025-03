iPhone 16e, análisis: el iPhone calidad-precio ha perdido su calidad-precio

Se acabó, el iPhone SE ha muerto. Y, si soy sincero, no seré yo el que llore esta pérdida. Los iPhone con botón central no tenían demasiado sentido en 2025, y Apple necesitaba un producto renovado compatible con el punto clave de su software: Apple Intelligence.

Pero la inteligencia artificial es caprichosa y necesita mucha memoria RAM, así que Apple ha tenido que equipar a este iPhone 16e con un hardware más ambicioso de lo que acostumbrábamos en la familia SE.

La filosofía, aún así, sigue siendo la misma: un iPhone con lo básico para reducir el precio de entrada. He podido analizarlo en profundidad y tengo claro si merece la pena o no hacerse con él. Ponte cómodo, que el nuevo miembro de la familia tiene mucho que decir.

iPhone 16e, ficha técnica



iPhone 16e Pantalla OLED 6,1" Super Retina XDR 2.532 por 1.170px (460 ppp) Hasta 1.200 nits True Tone, HDR Procesador Apple A18 Bionic Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB Memoria RAM 8 GB Dimensiones y peso 147,67x 71,5 x 7,8 mm 167 g Software iOS 18 Apple Intelligence Cámaras traseras Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6 Cámara frontal True Depth 12 MP, f /1.9 Batería N.d. Conectividad USB-C 2 WiFi 6 NFC Otros Face ID Dynamic Island Resistencia IP68 Llamadas de emergencias Detección de accidentes Precio Desde 709 euros

Diseño: una vuelta al pasado

Sacar este iPhone 16e de la caja es una vuelta al pasado. De hecho, salvo que vengamos de un iPhone 11 (el modelo con el que Apple lo compara en su web), no notaremos evolución alguna. Los laterales son idénticos a los de un iPhone 14, un iPhone 13 y... un iPhone 12. Esto no es algo, per sé, negativo. De hecho, la industria se ha movido a imitar a Apple con los cantos planos, bastante cómodos y geniales a nivel estético.

Aún estando basado en iPhones de anteriores generaciones, la calidad de construcción es incluso superior a la de muchos teléfonos actuales. El diseño... no tanto

La parte trasera está acabada en cristal, y el peso del dispositivo es de tan solo 167 gramos, un auténtico alivio en tiempos de móviles de más de 200 gramos. La calidad constructiva es la de siempre, lo cual es una buena noticia. El cristal trasero, con acabado esmerilado, resiste bastante bien las huellas, y luce mucho mejor en persona que en fotos: es un móvil precioso.

Al tener tan solo una cámara, el acabado es tan discreto como soso. Y esto no es algo malo. No hay módulo de cámara ni extravagancias. Solo hay un pequeño aro en su parte superior izquierda, la sencillez llevada al máximo.

No negaré que, en tiempos de módulos de cámara absurdamente desproporcionados, valoro de forma positiva tener un teléfono que parece un teléfono, y no un grupo de cámaras pegadas a un dispositivo que llama y se conecta a internet.

Si le damos la vuelta y lo miramos por la parte delantera, el viaje al pasado es aún mayor. Vuelvo a encontrarme con un notch (el notch “reducido” que llegó con el iPhone 13) que llevo sin utilizar desde hace más de dos años, y con unos biseles bastante gruesos, algo habitual en modelos “no Pro”.

En su lateral izquierdo cuenta con el Botón de Acción programable de los modelos actuales. Gracias, Apple, por no traer de vuelta el switch de volumen (que funcionaba bien, pero este botón programable es salud y bienestar). Lo que no encontramos es el botón de Control de Cámara, algo que no he echado de menos.

En resumidas cuentas, este teléfono es una suerte de iPhone 13/14 actualizado con botón de acción y con una cámara menos. La calidad de construcción es excelente, pero se siente como utilizar un teléfono de hace unos cuantos años.

Pantalla: los números no engañan

El iPhone 16e cuenta con las mismas specs de pantalla que un iPhone 13. Una Super Retina XDR, OLED, compatible con HDR10 y con 800 nits de brillo HBM con pico de 1.200 nits. Y, por supuesto, sigue estancada en los 60 Hz. Si vienes de un iPhone anterior no tendrás problema, si aterrizas en este teléfono desde un Android con 120 Hz, vas a sentir que “rasca”.

Hace tres o cuatro años, hubiese aceptado un panel así. En pleno 2025 el problema no son solo los 60 Hz, es que tenemos un brillo pico muy bajo

Este panel era aceptable hace tres o cuatro años, cuando los rivales Android no estaban en plena guerra de brillo y calibración. A día de hoy, puedo decir sin demasiado miedo que este es uno de los paneles más débiles en este rango de precio. Su punto fuerte, como en todo producto Apple, es la calibración. Aquí Apple sigue siendo prácticamente imbatible, y la combinación de esta calibración más True Tone es genial.

Pero, a nivel de brillo, este teléfono se queda muy atrás respecto a un Pixel 9, un Samsung Galaxy S25 o un Xiaomi 15. Si la comparativa no te parece justa porque son modelos algo más caros, basta con que bajes una generación (Pixel 8, S24 y Xiaomi 14). El resultado es el mismo.

¿Es una mala pantalla? No, los iPhone nunca han tenido un mal panel. Pero con 120 Hz y un brillo pico tan bajo, no puede competir contra prácticamente ningún teléfono de su rango de precio.

Sonido: una pequeña gran alegría

Por el apartado del sonido pasaré de forma rápida. La principal pega que le pongo al doble altavoz de este teléfono es su nivel máximo de volumen. Es aceptable, pero por debajo de lo que están ofreciendo sus rivales directos.

A nivel de calibración Apple lleva años haciendo un trabajo impecable. Tanto, que en lo respectivo a calidad de sonido es notablemente superior a muchos de los gama alta actuales. De hecho, no tengo miedo a afirmar que suena mejor que un Pixel 9 o un S25 en calibración. La respuesta de los graves y medios es genial, pese a ser un teléfono pequeño.

Rendimiento: un iPhone es un iPhone

Este iPhone 16e cuenta con el mismo procesador del iPhone 16, lo cual es una excelente noticia. El Apple A18 Bionic, en este caso con un núcleo menos para la GPU. Más adelante veremos si esto afecta o no al rendimiento. La RAM es de 8 GB para ejecutar Apple Intelligence, y el modelo base parte de 128 GB.

Este es el primer teléfono que equipa el módem C1 de Apple, supuestamente más eficiente que el de Qualcomm. En mis pruebas, he notado algo de mejor cobertura en zonas en las que con el iPhone 16 Pro apenas tengo. Una buena noticia que muestra que este módem va por el buen camino.

También es importante destacar que este teléfono no tiene chip Apple UltraWideband (UWB), un movimiento que no me ha gustado demasiado. Soy usuario de AirTag y AirPods, y no contar con las herramientas de búsqueda que utilizan UWB es una faena. El coste de este tipo de implementación es mínimo, y la pérdida de funcionalidades (sobre todo con productos del ecosistema Apple), es notable.

El USB C de este teléfono, al igual que los modelos estándar, es 2.0, por lo que las velocidades de transferencia teóricas son de 480 Mbps. No es algo que me quite el sueño, ya que jamás he enviado datos por cable con un iPhone a un ordenador.



iPhone 16e IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro PROCESADOR Apple A18 Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 RAM 8 8 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.437 / 8.312 3.106/7.799 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3D MARK Wild Life Unlimited 10.225 16.809 24.987 22.312 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 10.221 / 8.826 16.906/8.538 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 PCMARK WORK - - 25.431 16.738

Al turrón, qué pasa con el rendimiento de este iPhone 16e. Pues, para sorpresa de nadie, que es excelente. Sí, tiene una GPU de cuatro núcleos en lugar de cinco, pero no se nota en absoluto. Este teléfono mueve los mejores juegos del momento en máxima resolución (de hecho, mueve gráficos en juegos mejor que muchos Android por la propia configuración de los juegos en iOS, aunque estando limitado a 60 Hz se hace bastante rara la experiencia.

Es compatible con trazado de rayos, y se calienta un poco (nada grave) si le damos caña durante un buen rato, como todo iPhone. Pero sí que me hace arquear la ceja el dato de benchmarks: en CPU no hay problema, es un titán. Pero en GPU puntúa por debajo del iPhone 14 (GPU de 5 núcleos).

Biometría

El lector de huellas frontal en botón (wow) dice adiós en este 16e, que incorpora el clásico Face ID de los iPhone modernos. No hay mucho que decir aquí, funciona prácticamente de 10, está repleto de APIS que le permiten integración con apps de terceros, y a nivel nativo sirve para pagos, desbloqueo y bloqueo de apps, autocompletado de contraseñas y más. Sin duda, el mejor sistema biométrico facial en un móvil.

Software: compatible con Apple Intelligence, pero tendrás que esperar

No hay muchas sorpresas con este teléfono: es un iPhone y tiene iOS. La clave es que es compatible con Apple Intelligence, por lo que se espera que esta primavera podamos disfrutar de esta IA. Por el momento, tienes que ser betatester con perfil de desarrollador para usar estas funciones, que aún están en desarrollo.

Por lo demás, iOS 18 es un sistema ya probado, que funciona de forma sobresaliente, y más personalizable que nunca en esta versión. Podemos ubicar los iconos donde queramos, tenemos mejoras en las apps nativas (contraseñas, galería, nueva app de Diario), no hay bloatware más allá de las apps nativas de Apple (muchas de ellas se pueden desinstalar) y todo funciona a las mil maravillas.

Con la llegada de Apple Intelligence tendremos integración nativa de GPT 4o en Siri y muchas más posibilidades pero, por el momento, toca esperar. No hay noticias sobre el ciclo de actualizaciones de este teléfono pero, a priori, debería ser el mismo del iPhone 16.

Batería: pequeño y no tan matón

El iPhone 16e renuncia a una cámara y, como hemos visto en su desmontaje, esto tiene una enorme ventaja: le cabe una batería algo más grande. En concreto, 3,961mAh para este pequeño teléfono. Para que tengas algo más de contexto, un iPhone 16 tiene una batería de 3.561mAh… y un Pixel 9 tiene una batería de 4.700mAh.

Dándole mucha caña con juegos (sí, tengo un problema con 'PUBG'), he cerrado los días con más de un 50% restante y cerca de 4h de pantalla.

Pero si hay un teléfono que ha demostrado que la capacidad no lo es todo, ese es el iPhone, y en esta generación lo deja más claro que nunca... para mal. Me explico. La batería del iPhone 16e dura, sin problemas, un día dándole caña. No soy usuario de hacer muchas horas de pantalla, pero llegar a las siete en un día no es un problema.

El caso es que el iPhone 16 (modelo que tengo en casa, junto al Pro), dura prácticamente lo mismo. Aún teniendo una batería mucho más grande que la de sus hermano el iPhone 16, no dura más.

Hay algunos factores que influyen para que esto suceda: el panel es antiguo, por lo que es poco eficiente (sobre todo si lo comparamos con los nuevos LTPO). Salvando este punto, el módem debería ser más eficiente y la GPU consumir algo menos.

La velocidad de carga es de 18W sostenidos, aunque alcanza picos de hasta 24W con cargador GaN de 65W. En poco más de media hora lo cargas al 50%, y el ciclo completo se consigue en casi dos horas. Cifras bastante pobres que no te sacarán de un aprieto si el teléfono se te queda sin batería en un día de uso muy intenso.

Por cierto, este iPhone 16e no tiene MagSafe, pero sí que tiene carga inalámbrica de 7,5W. No tener MagSafe se traduce en que este teléfono no cuenta con el sistema de imanes que le permite enganchar accesorios y cargadores con este estándar, pero en mi opinión (como persona que usa una base de carga inalámbrica tradicional y no llevo la cartera con en el teléfono) no es tan dramático.

Cámara: sí, cámara

No recuerdo la última vez que analicé un teléfono con una cámara. Es una buena noticia para mí, que me será más fácil resumirte todo, pero no tanto para los potenciales compradores de este teléfono. La cámara de este iPhone 16e se compone por un sensor de 48 megapíxeles. Podríamos pensar que se ha utilizado el mismo sensor del iPhone 16 por la resolución, pero viendo los datos de apertura y distancia focal, tenemos una mala noticia.

Este iPhone 16e utiliza como sensor principal el sensor que utiliza el iPhone 16 Pro… en el ultra gran angular. Es un sensor con un tamaño 1/2,55” (muy, muy pequeño), con una distancia focal de 26mm. En concreto, es 2.2 veces más pequeño que el sensor de un iPhone 14 y 4 veces más pequeño que el de un iPhone 14. Esto es un importante salto atrás frente a los iPhone 16, que pueden disparar a 24, 26 y 28mm con su cámara principal. La cámara frontal es la misma del iPhone 16, aquí no hay recortes.

Además, se convierte así en el único iPhone actual que no utiliza 100% Focus Pixels (hasta el iPhone 11 los tenía), sino “Hybrid Pixels”. ¿Cómo traducimos esto?

Hablar de píxeles de enfoque es la forma que tiene Apple para contarnos de la tecnología PDAF, el enfoque por detección por fase de toda la vida. Para que nos entendamos, cuántos píxeles del sensor se involucran en el enfoque automático.

En una cámara con 100% de píxeles de enfoque, todos y cada uno de los píxeles del sensor se pueden utilizar para enfocar, algo que permite que el proceso sea rápido y preciso, sobre todo en objetos en movimiento o condiciones de poca luz. En un enfoque híbrido, tan solo una parte de los píxeles del sensor pueden destinarse al enfoque.

La app de cámara es la misma de cualquier otro iPhone, aunque aquí no hay estilos fotográficos de nueva generación (sí que están los antiguos). Sí que se cuenta con Deep Fusion y Smart HDR 5.

Fotografía de día

Durante el día, para mi sorpresa, los resultados están por encima de lo esperado. Y es que, aún utilizando un sensor tan flojo, las fotografías son relativamente similares a las que encontraríamos en cualquier otro iPhone (incluidos los modelos Pro). Son fotos muy iPhone, con un balance de blancos ligeramente orientado al cálido, algo de nitidez digital (más de la que me gustaría) y sin pasarse de frenada con el contraste.

Desde que los iPhone disparan en 24 megapíxeles, los resultados son bastante mejores que los vistos en generaciones anteriores, por lo que este modelo se beneficia de ello. El sensor es justito, pero el procesado es el de siempre y su resolución nativa es el doble que la del resto de sus competidores. No es una cámara que vaya a competir por un top 10, ya lo adelanto, pero teniendo en cuenta el sensor que monta esperaba peores resultados.

La principal diferencia frente a sus hermanos está en el detalle fino. Esta cámara está bastante más limitada aquí, y notamos en todo momento que el sensor no es capaz de captar demasiada nitidez.

Al ser un sensor tan pequeño, hay mucha profundidad de campo (menos desenfoque del fondo, para que nos entendamos), por lo que apenas notarás bokeh cuando hagas fotografías cercanas. En este teléfono es bastante recomendable usar el modo retrato cada vez que queramos lograr un resultado más artístico.

Zoom 2x.

Contar con 48 megapíxeles permite a este iPhone realizar fotografías en 2x con una resolución de 12 megapíxeles 'lossless' (spoiler: no es 'lossless', se nota que pierde calidad). No es un zoom impresionante ni está al nivel de los modelos Pro, pero me parece buena idea contar con 52mm de distancia focal en un teléfono que tan solo tiene una cámara.

Fotografía de retrato

El modo retrato es, como en todo iPhone, bastante bueno. Me falta esa nitidez casi excelente por la que suelen destacar los teléfonos de Apple en este punto, pero tenemos una experiencia satisfactoria. Eso sí, no esperes el retrato de un modelo Pro. He notado que la segmentación de elementos finos, como el cabello, no es tan precisa como en otros modelos.

Fotografía nocturna

Por la noche, tenemos la misma sensación que por el día. Pese a las limitaciones en sensor, se porta relativamente bien. La falta de nitidez aquí sí es bastante más apreciable respecto a sus hermanos mayores, pero si no nos volvemos locos ampliando las fotos siguen siendo similares a lo que encontraríamos en un iPhone con sensor más grande.

Selfie

Respecto al selfie, no hay recortes. Es el mismo sensor de 12 megapíxeles y tamaño 1/3.6" que introducen sus hermanos mayores, por lo que los resultados son excelentes. Estos días nublados no han permitido comprobar cómo se comporta en contraluces potentes, pero es una cámara que conocemos: funciona muy bien.

Video

A nivel de vídeo, este iPhone 16e puede grabar 4K 60 FPS en Dolby Vision. Y sí, también graba con audio espacial. Los resultados son bastante buenos e incluso con este sensor tan pequeño graba mejores vídeos que muchos de sus principales competidores.

iPhone 16e, la opinión de Xataka

No puedo recomendar el iPhone 16e. Suelo comentar que cada teléfono se adapta a un público y que todo producto tiene sentido para el consumidor adecuado, pero no estaría siendo honesto recomendando la compra de este teléfono. El contexto del mercado actual lo es todo a la hora de tomar una decisión.

Este iPhone no tiene MagSafe, chip ultrawideband, WiFi 7, un brillo máximo alto, isla dinámica, el Ceramic Shield de última generación, cámara ultra gran angular ni estilos fotográficos actuales (pese a que, por hardware, los soporta de sobra).

Prefiero, por mucho, recomendar un iPhone 15 Pro. Lo tienes en Amazon por 729 euros, por cierto. Incluso el iPhone 16, que es fácil de encontrar sobre los 700 euros con algo de paciencia, es bastante mejor compra. No entro en el terreno de lo que está ofreciendo la competencia en Android por 699 euros, porque daría para otra pieza.

El iPhone 16e sigue siendo un iPhone y cumple su función: no dar muchos quebraderos de cabeza y ser un móvil sencillo. Pero no siempre basta con esto

¿Es el iPhone 16e un mal teléfono? No. ¿Es un teléfono sin demasiado hueco en el mercado de 2025? Sí. La pantalla, la cámara única con un sensor inferior al de todos sus hermanos, la falta de ambición salvando el procesador... Entiendo el concepto de querer ofrecer un iPhone de acceso para los que no necesitan más, pero este 16e se queda corto hasta en lo básico que debería ofrecer un iPhone.

Con el anterior iPhone SE renunciabas a ciertas specs por una razón clara: la calidad-precio. En esta generación ambos aspectos son, precisamente, su punto débil. Si aún así decidimos apostar por él, la buena noticia es que estamos ante un teléfono solvente. Me ha gustado su autonomía, su sencillez, el rendimiento es uno de los mejores del momento y iOS sigue siendo iOS. Puntos prácticamente inherentes a un iPhone de última generación, y que no perdemos con este modelo.

8,2 Diseño 7,75 Pantalla 7,75 Rendimiento 9 Cámara 7,75 Software 9 Autonomía 8 A favor El rendimiento es excelente

La autonomía es bastante buena

Ciclo de vida altísimo al ser un iPhone En contra El diseño frontal... (toses)

60 Hz,1.200 nits, biseles. Esto no es un panel aceptable en 2025

Hay muchas mejores alternativas de compra en la familia iPhone

El sensor de cámara es más pequeño que el de modelos de hace cuatro años



Imagen | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Apple. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.