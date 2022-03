iPhone SE (2022), análisis: un procesador para lucir en un formato para olvidar

Esperábamos un nuevo iPhone de la línea más básica de Apple y según las filtraciones esperábamos que fuese 5G. la duda era, sobre todo, si iba a haber actualización del nombre y del diseño, y en el análisis del Apple iPhone SE (2022) vemos que nada de eso: el clásico mantiene su aspecto y su nomenclatura.

El nuevo móvil de Apple llega para competir con los más pequeños en tamaño con el mismo procesador que los iPhone 13, aunque con la ligera limitación que sigue poniendo a los Pro por encima de cualquiera de los móviles de Apple. Y lo más llamativo: que se mantiene el Touch ID con su marco.

Ficha técnica del Apple iPhone SE (2022)

iPhone SE (2022) Pantalla Retina 4,7" HD (1.334 x 750 px)

TrueTone

Hasta 625 nits Procesador Apple A15 Bionic GPU 4 núcleos Neural Engine Almacenamiento 64 / 128 / 256 GB Cámara 12 MP, f/1.8, Deep Fusion, Smart HDR 4

Cámara frontal de 7 MP, f/2.2

Grabación de vídeo 4K a 60 fps Conectividad 5G, WiFi 6, BT 5.0 Sistema operativo iOS 15 Batería "Hasta 15 horas de vídeo" Dimensiones y peso 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

144 g Otros Gorilla Glass, resistencia agua y polvo IP67, Touch ID, Apple Pay Precio Desde 529 euros

Diseño: “Toc, toc” “¿Quién es?” “Es 2014, que pide de vuelta su diseño icónico”

El iPhone 5c fue una manera de introducir una línea de iPhone de precio algo menos elevado y reciclar un formato. En aquel caso la opción más alta era un ìPhone 5s, que tenía un diseño similar pero ya introducía el Touch ID (entre otras diferencias).

La historia siguió con el primer iPhone SE, que ya supuso renunciar a una pantalla de 4,7 pulgadas como la de su coetáneo el iPhone 7 y a sus bordes curvos (al “reciclar” el iPhone 5s). Esta táctica siguió con el iPhone SE (2020), aunque ya con algo más de impacto a nivel de la diferencia de frontal con los iPhone 12, de manera que se enfrentaba el remanente de los marcos y la absoluta simetría que nacía en 2017 con el iPhone 6 con la era del notch, ya asentada desde el iPhone X. Y esto es lo mismo que ha sucedido este año: el iPhone SE (2022) prolonga el formato de 2014, enfrentándose a las pantallas OLED con altas tasas de refresco y del aprovechamiento del 86% del frontal (frente a un 65,4% con marcos y Touch ID).

El iPhone 13 mini a la izquierda y el iPhone SE (2022) a la derecha.

Es por eso que el iPhone SE nace vintage en cuanto lo sacas de la caja (pero esta vez sin cargador, por cierto). La trasera es un clon de la del SE de 2020 (ya con cristal) y el frontal luce esa simetría bilateral que corona el lector de huellas táctil, que además hace las veces de botón de inicio (aunque el clic sea fingido).

Es un diseño que es cómodo y un alivio a nivel de delgadez (los 7 milímetros que dejaron fuera al minijack de audio son, ahora más que nunca, un respiro a nivel de grosor), pero es directamente arcaico estéticamente hablando. Y veremos luego las implicaciones a nivel de uso por el diseño y las especificaciones del panel.

Además de la delgadez, lo positivo (y atractivo) de esta caja son las curvaturas de los bordes, que podemos perdonar por su comodidad y por ese gusto de que dibujen una semiesfera perfecta en su recorrido por todo el contorno del smartphone. La mezcla metálica que asoma entre dos lonchas de cristal y que en el caso del tono blanco roto (o Starlight) son de un tono plateado cálido.

Así, al comparar el iPhone SE (2022) con otros móviles de tamaño reducido y gama media-alta vimos que es más compacto que la mayoría de su competencia a nivel de dimensiones, pero no gana precisamente al rival que tiene en su mismo rellano: el iPhone 13 mini (que es más grueso, pero prácticamente pesa lo mismo y es algo más pequeño). Es, por tanto, una opción que puede entrar en nuestro radar si buscamos un móvil de menor tamaño que la mayoría de los actuales, con las ventajas añadidas de la comodidad, la adherencia y la excelente resistencia a las huellas dactilares.

Apple iPhone SE (2022) Apple iPhone 13 mini Sony Xperia 10 III Google Pixel 4a ASUS Zenfone 8 Samsung Galaxy S10e Pantalla 4,7" Retina 5,4" Super Retina OLED 6" OLED 5,81" OLED 5,9" AMOLED 120 Hz 5,8" AMOLED Ratio de pantalla 65,4% 85,1% 80,3% 83,3% 82,9% 83,3% Batería -- 2.438 mAh 4.500 mAh 3.140 mAh 4.000 mAh 3.100 mAh Dimensiones y peso 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

144 g 131,5 x 64,2 x 7,7 mm

141 g 154 x 68 x 8,3 mm

169 g 144 x 69,4 x 8,2 mm

143 g 148 x 68,5 x 8,9 mm

169 g 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

150 g Superficie frontal (cm2) y volumen (cm3) 93,14

67,99 84,42

65 104,72

86,92 99,93

81,85 101,3890,22 99,478,52

De izquierda a derecha: iPhone 13 mini, iPhone SE (2022) y iPhone 13 Pro.

Los botones físicos mantienen la ubicación, así como los altavoces y la bandeja para la SIM. El puerto de alimentación es nuevamente un Lightning y, como hemos dicho, ni tiene notch ni tiene minijack de audio. Sí incorpora Gorilla Glass (el mismo que los iPhone 13) y su resistencia a agua y polvo tiene la certificación IP67, habiéndolo usado sin problemas cuando la inevitable lluvia de estos días invadía la pantalla.

Pantalla: la doble simetría con calzador en la era del agujero y los marcos olvidados

Mientras la resolución FullHD+ se convierte en un estándar y es la opción más económica en un gama alta, la resolución HD se vuelve a hacer hueco en el catálogo de los iPhone con este SE. Vemos, en este caso, una pantalla IPS de 4,7 pulgadas con una resolución de 1.334 x 750 píxeles, con lo que quedan esos históricos 326 pixeles por pulgada de densidad que tanto aguantaron los iPhone mientras la competencia iba escalando.

¿En qué se traduce esto? En una buena experiencia a nivel de nitidez, con la ventaja de la neutralidad del IPS (que los smartphones de Apple han calibrado bien de manera histórica) y que incluso se defiende a nivel de contraste, pese a no contar con esos negros profundos de los OLED. Pero no es competitiva: la mayoría de móviles de gama media de Android tienen un mínimo de 408 píxeles por pulgada de densidad y un porcentaje de aprovechamiento del frontal que ya no suele bajar del 80% en ningún teléfono. Por no hablar de la tasa de refresco, aunque esto va relacionado con el tipo de pantalla, pero se nota algo menos fluido que un iPhone 13 en scrolls y demás.

Podemos usarlo con una mano, sobre todo si tiramos de Reachability (acercar el borde superior a la mitad de la pantalla).

Al margen de esto, la respuesta táctil es siempre correcta y también la temperatura, bastante neutra y con un ajuste True Tone que acierta en general. Lo que no acaba de estar afinado es el brillo automático, pero más que con el móvil creemos que es algo relacionado con iOS 15 (al experimentarlo en otros iPhone en estos momentos), así como que el brillo mínimo sea alto.

En este sistema operativo sigue habiendo opciones contadísimas de personalización. En los ajustes de pantalla vemos que podemos activar o no esas opciones que hemos comentado y que para la pantalla de inicio podemos elegir el fondo y poco más. La organización será sí o sí en escritorio (con el añadido de la Biblioteca) y con la opción de que se active la pantalla al levantarla. ¿Qué no tenemos? El toque para activar pantalla (y se echa de menos) como ocurre desde el iPhone X (el primero con OLED) o la pantalla ambiente, esto segundo no existente en el sistema.

Habernos acostumbrado a unos marcos finos hace que con este móvil se empobrezca mucho la experiencia de ver un vídeo o jugar. La visualización es correcta, pero las 4,7 pulgadas se nos quedan pequeñas y no dejamos de pensar el mayor aprovechamiento que tiene cualquier otro móvil, incluso un iPhone mini.

El dragón de 'Genshin Impact' en el iPhone SE (2022).

Rendimiento: prácticamente la única característica que nace actual

Si el iPhone SE (2022) puede presumir de algo es de cerebro, aunque estrictamente no se coloca en la primera línea de los móviles de Apple. Se trata del Apple A15 Bionic, pero con la configuración de GPU de los 13 no Pro y con sus mismos teóricos 4 GB de RAM.

Con eso vemos que funciona de manera fluida y no carraspea al ejecutar nada, ni las pruebas de rendimiento (que os pondremos a continuación) ni los juegos. De hecho, podemos echar largas partidas a juegos como el ‘PUBG’ o el ‘Genshin Impact’ sin que la temperatura del móvil se eleve significativamente.

Aquí os dejamos los resultados de los benchmarks que hemos podido sacar en este móvil con iOS comparándolos con móviles de la competencia, con capturas de pantalla de algunos otros más a continuación.

IPHONE SE (2022) IPHONE 13 PRO MOTOROLA EDGE 30 PRO REALME GT 2 PRO HUAWEI MATE 40 PRO SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA XIAOMI MI 11 ULTRA ONEPLUS 9 PRO PROCESADOR Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Kirin 9000 Exynos 2200 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 RAM 4 GB 6 GB 12 GB 12 GB 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 5 1.759 /4.043 1.736 / 4.518 917 / 2.590 1.232 / 3.566 921 / 3298 1.171 / 3.574 1.031 / 3.538 1.105 / 3.603 PCMARK (WORK) - - 15.930 12.875 9.173 14.043 11.113 11.919

Software: el iOS más nuevo con la navegación de antaño

El iPhone SE (2022) viene de fábrica con la última versión de iOS 15 (iOS 15.4), habiéndose actualizado ya varias veces desde su lanzamiento en octubre con los iPhone 13. Es una versión bastante parecida a iOS 14 y que ya comentamos en cada uno de los anteriores iPhone, así que daremos un breve paseo.

iOS viene sin bloatware de terceros (ni siquiera las apps de Google), aunque mantiene algunas apps propias que seguramente no serán mayoritarias entre sus usuarios como la de Bolsa o iTunes store, pero desde hace varias versiones ya se pueden eliminar si no se desean. Como ya hemos ido diciendo, las apps se reparten en dos espacios: un escritorio y la Biblioteca de apps (siempre será la pestaña más a la derecha).

Así luce el escritorio del iPhone SE (2022) acabado de sacar de la caja.

No podemos alterar la distribución de la parrilla y en este caso la navegación es la histórica de iOS hasta la llegada del notch: el centro de control emerge si deslizamos desde abajo y la cortina de notificaciones desde arriba. No hay botón de atrás (salvo el acceso que aparece por software) y el Touch ID hace de botón de inicio, así como para llamar a Siri.

El centro de control.

Con un doble "clic" al botón de inicio también podemos llamar a Siri.

El asistente de Apple es bastante atento, tanto ante esta llamada como a la voz, y junto a Atajos nos puede servir para automatizar y hacer más cómodos algunos flujos de acciones. Una parte más reciente son también los modos de concentración, aunque a la hora de configurarlos hemos de tener en cuenta que se pueden cortar algunos segundos planos de apps (por ejemplo, las de registro de actividad deportiva).

Los modos de concentración no son nada nuevo a nivel de industria, pero son un aliciente reciente y bastante útil en el sistema de Apple (sobre todo si queremos tener un mismo móvil y SIM para trabajar y nuestra vida social.

No tenemos modo juego, ajustes de pantalla y sonido avanzados y sigue siendo enrevesado que los ajustes de cada app propia estén en el menú general de ajustes. Cada vez que queremos modificar algo de la cámara o la app de Mail hemos de ir al menú general y se pierde tiempo, además de a veces no ser demasiado intuitivo (como ocurre al querer cambiar la acción por defecto de deslizar en Mail). App que sigue también siendo lenta en sus notificaciones con respecto a otras (por actualizarse menos a menudo).

Los ajustes generales de iOS 15.4 en el iPhone SE (2022).

Acompañadme en esta bonita historia de configurar algo de Mail (una vez más).

El sistema funciona muy bien y hay añadidos bastante útiles, con las ventajas que supone cuando se tienen dispositivos de la marca (AirDrop, trasladar el audio a un HomePod, etc.). Pero la personalización es casi nula y falta alguna opción como la de poder forzar la conexión WiFi con respecto a la de datos cuando la primera es algo menos intensa (especialmente porque los iPhone suelen perder antes la señal que muchos móviles Android).

Biometría

Sección corta esta vez porque no Face ID, no party. Con marcos totalmente simétricos y el Touch ID, la lectura de huellas es el único sistema biométrico de este móvil. En 2022.

Lo bueno: Touch ID ha sido siempre y sigue siendo un sistema fiable, rápido y eficaz, incluso con dedos humedecidos. El registro de la huella es también muy rápido y podemos introducir hasta cinco dedos.

Lo no tan bueno: nos hemos acostumbrado mucho al reconocimiento facial y a veces se echa de menos. Se entiende que por la filosofía del fabricante no se opte por un sistema de reconocimiento facial sencillo con la cámara frontal (desprovista de toda la maquinaria de sensores de Touch ID), pero aun así no podemos evitar sentirlo como una carencia con respecto a la competencia.

Fotografía: back to basics

Como Sony, Apple no entra en la guerra de los megapíxeles y el iPhone SE no es una excepción a su hegemonía con los sensores de 12 megapíxeles. Eso sí, en la era de la triple y cuádruple cámara (por no decir más) el Se de 2022 viene con su única cámara trasera.

Por la apertura de la lente (f/1.8) y atendiendo a su tamaño, parece exactamente la misma que vimos en el anterior SE. Se trata de una cámara trasera con sensor de 12 megapíxeles con las tecnologías Deep Fusion y Smart HDR 4, en conjunto con una frontal con sensor de 7 megapíxeles y lente con apertura f/2.2.

Esta decisión implica que no vayamos a ver muchos modos y opciones que han ido apareciendo en los iPhone en los últimos dos o tres años. Para ello, merece la pena revisar la app y de paso ir ya concretando con qué herramientas contamos.

App de cámara

La app de iOS es de las que menos ha cambiado en toda su historia y se mantiene esa interfaz con pestañas. Evidentemente, aquí no vemos el botón para saltar entre lentes, pero sí la opción de live photos y la pestaña que esconde botones como el de los estilos, la proporción o el temporizador.

Interfaz de la app de cámara (automático y vídeo).

Interfaz de cámara (modo retrato).

Qué no veremos tampoco: modo noche, modo macro, un modo retrato que no sólo actúe en personas, un control “medio” manual del HDR o, como hemos dicho, unos ajustes propios e integrados. Podremos añadir cuadrícula, configurar un botón físico para ráfagas o elegir calidades y formatos predeterminados, pero si nos vamos a los ajustes del sistema. En el vídeo sí podremos cambiar la calidad desde la interfaz, como en el resto de iPhone.

La app funciona bien y (salvo lo de los ajustes) es bastante intuitiva y deductiva. Para quienes añoran aquellos tiempos de sencillez y carencia de opciones de antaño, sin duda será una app agradable.

Logan observa indignado cómo no le puedo hacer retratos.

Cámara trasera

Nos ha tocado probar este móvil en una de las situaciones más complicadas para las cámaras y que no depende de nosotros: los días nublados (y con bastante lluvia). De ahí que hayamos podido ver bastante pronto las flaquezas de esta cámara única, pero como en estos precisos días, en esta cámara vemos claros y nubes.

En general vemos colores muy realistas y bien interpretados, incluso de noche, además de un buen rango dinámico. El primer plano suele estar bien defendido cuando la situación es algo más favorable, pero con iluminación media-baja y de noche se pierde mucho detalle.

Foto en automático (en uno de los pocos momentos que salió el sol estos días).

Quizás ese smart HDR cojea un poco en contraluces, aunque los cielos siempre suelen salir bien parados y se trata simplemente de interpretar algo mejor las sombras del primer plano (que ya de por sí es complicado). Y de noche será cuando más distancia veamos a las ópticas de sus hermanos mayores, dado que los contornos se diluyen si ampliamos y aparece más ruido.

Fotografía de noche.

Algo que también han mantenido en el ADN de este smartphone y que suele caracterizar a la destreza de los móviles de la marca es el buen primer plano que sacan incluso en situaciones favorables. No tenemos la cercanía que permite un modo macro, pero podemos sacar instantáneas a la mínima distancia de enfoque que están muy bien defendidas con un mínimo de luz indirecta.

Las pecas de Micron, una de las pruebas más infalibles para ver qué tal el detalle en el primer plano a la distancia mínima de enfoque.

El modo retrato sólo está disponible para personas y no lo hemos podido engañar ni con gatos (cuando éstos suelen ser mucho más humanos que muchos de nosotros). Aquí se nota que no jugamos con dos lentes y que es todo por software porque el recorte es también algo peor que en los otros iPhone, pero el desenfoque es bastante correcto y suelen salir instantáneas bien resueltas.

El recorte es más tosco de lo que creíamos, pero hay que poner en valor que es un fondo muy difícil de identificar sólo por software y que aún así logra discriminar el pelo del fondo (fijaos en el círculo ampliado de la derecha).

Cámara frontal

La cámara subjetiva aguanta bastante bien, pese a la aparente falta de renovación a nivel de hardware. En el modo automático y de día (sobre todo si hace sol y la iluminación es favorable) se obtienen imágenes nítidas y bien enfocadas.

Foto en modo automático.

La colorimetría mantiene el realismo que veíamos en el procesado de la trasera, si bien parece persistir la tendencia al magenta y al balance de blancos cálido, acentuados ambos según la escena. El contraste suele ser correcto.

De noche vemos bastante más dificultad (aquí no hay estabilización óptica y el ruido campa a sus anchas en baja luz). Aquí será mejor tirar de flash o irse a alguna zona más iluminada cuando queramos fotografiarnos..

En el modo retrato vemos buenas instantáneas, aunque el recorte puede mejorar. Lo que nos ha ocurrido en puntuales ocasiones es que se obtienen primeros planos un poco menos limpios que en el modo automático (en la misma escena).

Vídeo

A veces no cambiar es positivo y eso ocurre con la estabilización de los iPhone. En este nuevo SE vemos la suavidad y fluidez que suele caracterizar las tomas de los smartphones de Apple, compensando bien los giros y sin apenas temblores.

La resolución 4K nos da tomas más definidas incluso de noche, por lo que si no nos importa el volumen será la que compense. En general se logra un buen rango dinámico, más realismo y no vemos problemas en el balance de blanco, como en anteriores ocasiones..

Esto se mantiene a resolución 1080p, sin que veamos tampoco un descenso del detalle exagerado. Son tomas válidas tanto de día como de noche, con bastante control del ruido, además.

Hablando de la cámara frontal, la calidad de imagen se conserva con lo que hemos visto en la parte fotográfica. Aquí el máximo es 1080p, pero igualmente tenemos tomas bastante buenas, sobre todo de día.

La estabilización es electrónica pero funciona bastante bien, favoreciendo que de noche el ruido no cope la escena. En esta situación veremos que la calidad desciende bastante, pero casi menos de lo esperado tras ver las fotografías.

Autonomía: para ser un peque, no está mal

Como sigue siendo tradición en la casa, Apple no da datos sobre los miliamperios. Según GSM Arena, en este caso estaríamos ante una pila de 2.018 mAh, lo cual sería algo más que el anterior SE (1.821 mAh, pese a ser clones en dimensiones) y se habría pasado esa barrera de los 2.000 mAh.

A efectos prácticos, la aparente actualización en capacidad de la batería no se traduce en una mejora demasiado notable con respecto al anterior SE. En días de uso no exigente y más horas de wifi logramos las máximas autonomías, en torno a las 24 horas, mientras que si echamos horas de juegos y streaming nos podremos quedar en la mitad. Eso sí, con más horas de pantalla que e SE de 2020 (unas 6 y media).

La carga puede ser vía Lightning o inalámbrica, tardando unas 2 horas y 45 minutos por cable y algo más de 3 horas y media con la base de carga. Es por ello que, si no disponemos de un cargador más potente (la carga rápida que soporta es de hasta 18W), será mejor que planifiquemos la carga, sobre todo si la pantalla va a estar encendida mucho tiempo.

Sonido: larga vida al "maraca Edition"

Como hemos dicho ya al hablar de diseño, en el iPhone SE (2022) vemos sonido estéreo y Lightning o bluetooth si queremos conectar auriculares. No hay jack de 3,5 milímetros ni se entregan auriculares, como sí ocurría en el anterior SE.

Si bien es cierto que nos ha recordado un poco al iPhone 7 con eso de notar la vibración debida a la emisión del audio en zonas como la pantalla, en general hemos tenido una buena experiencia con los altavoces. El sonido es nítido, especialmente dejándolo en torno al 80% del volumen máximo.

A este respecto, hemos detectado a la salida del altavoz principal un máximo de 107 decibelios, lo cual queda en unos 74 ambientales. Notamos menor rango dinámico en los móviles más grandes con un buen sistema de estéreo, pero es bastante acertado y logra emular el sonido relativamente envolvente que da una salida dual de audio bien compensada. Aunque no le vendría mal tener más potencia en los graves.

En cuanto a las opciones de audio, de nuevo nos volvemos a encontrar un páramo con respecto a lo que vemos en otras plataformas. No vamos a ver nada más allá que los ajustes generales para sonidos y timbres del sistema (que, por cierto, son muy reducidas y ni siquiera podemos elegir los sonidos de alarma que tiene la app Salud para el control del sueño).

iPhone SE (2002), la opinión de Xataka

Siempre hacemos los análisis para resolver preguntas, dudas que nos hacemos nosotros mismos al abrir la caja de cada móvil al ser también usuarios potenciales (y quizás alguna más por eso de ir mirando siempre miliamperios, TOPS y demás). Pero tras un análisis de un producto así también se nos genera alguna pregunta: ¿por qué este iPhone y por qué ahora, Apple?

El iPhone SE (2022) resulta tan ligero y cómodo como ya conocido; es el anacronismo hecho móvil con sello Apple y precio algo menor de su línea más alta, pero no tan bajo como para que ya compensen omisiones tan importantes como un frontal al día y todo lo que ello implica, por no hablar de la ausencia de versatilidad fotográfica.

Cierto es que el SE viene muy potente, tanto como los iPhone 13 no Pro. Pero igual que, como rezaba aquel eslogan, “la potencia sin control no sirve de nada”, la potencia con un traje viejo luce poco y duele más, pensando en que con 160 euros más se tiene un iPhone 12 mini si lo que se busca es un móvil pequeño.

El iPhone 7 (2016) a la izquierda y el iPhone SE (2022) a la derecha. Separados al nacer.

8.0 Diseño7 Pantalla7,75 Rendimiento9 Cámara8 Software9 Autonomía7,5 A favor La comunidad de las manos pequeñas agradece un móvil compacto a tope de rendimiento

No se ensucia prácticamente, es cómodo y se agradecen los bordes curvados..

Touch ID sigue funcionando muy bien y el registro de huellas es incluso más rápido. En contra El diseño del frontal duele más que nunca: no es propio de la era de las pantallas sin marcos.

Que se limiten algunas opciones que por software podrían existir en cámara reduce aún más las posibilidades fotográficas ya per se muy restringidas en un móvil de 2022.

A las carencias con respecto a móviles actuales de los anteriores SE se suma el hecho de sólo incluir un cable Lighting (ni auriculares ni cargador).



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.