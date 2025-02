Samsung Galaxy S25, análisis: mucho más grande de lo que parece a pesar de su tamaño compacto

Es el más pequeño de la familia, el que aspira a convertirse en el abanderado de Android dentro de los «móviles compactos». Y sin perder ni un ápice de potencia: creo que el Samsung Galaxy S25 es una gran elección para quien busque un teléfono a la última sin tener que romper la hucha. No me ha decepcionado en nada.

El hermano más aventajado suele ser el que marca cada generación. Sin embargo, eso no significa que el Ultra sea para todo el mundo, siempre habrá quien necesite un smartphone más ajustado en prestaciones; además de en tamaño y en precio. Por eso prefiero antes un Samsung Galaxy S25 «normal» que un S25 Ultra, lo que gano en comodidad también lo ahorro en presupuesto. Y tiene muchas otras ventajas.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S25



Samsung Galaxy S25 Pantalla 6,2 pulgadas FHD+ 2.340 x 1.080 px Dynamic AMOLED 120 Hz Vision Booster Dimensiones y peso 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 162 g procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy GPU Adreno 830 memoria 12 GB LPDDR5X almacenamiento 128/256/512 GB UFS 4.0 batería 4.000 mAh Carga rápida a 25W Carga inalámbrica a 15W Carga inalámbrica reversible sistema operativo Android 15 OneUI 7 resistencia Certificación IP68 Gorilla Glass Cámaras traseras Principal: 50MP, f/1.8, 85º, OIS Gran angular: 12MP, f/2.2, 120º Teleobjetivo: 10MP, f/2.4, OIS, 3x Cámara frontal 12MP, f/2.2, 80º CONECTIVIDAD 5G LTE WiFi 7 Bluetooth 5.4 NFC eSIM otros Altavoces estéreo Lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla UltraWide Band IP68 Samsung DeX precio Desde 909 euros

Diseño: las curvas están en retirada

He tenido en mis manos los tres modelos, un trío de Galaxy S25 que evoluciona sin llegar a revolucionar. Ésta es una de las claves del análisis, no en vano nuestro protagonista es casi calcado al Samsung Galaxy S24 que analicé el año pasado; sin que se separe en exceso del Samsung Galaxy S23 que que analizó mi compañero Alex en 2023. Pese a dicha continuidad, creo que los cambios introducidos este año en diseño no le sientan demasiado bien.

Samsung ha decidido tallar de manera más abrupta los ángulos este año. Esto hace que los tres móviles casi corten en su esquinas, una sensación que hace muy incomodo su agarre. Es menos patente en el Samsung Galaxy S25 debido a su ancho más reducido, pero no por ello deja de notarse. Bajo mi opinión, hacer tan rectos los cantos disminuye en gran medida la ergonomía del teléfono; sin que por ello se pierdan las cuatro esquinas redondeadas, aquí sí hay curvas.

Los bordes tan rectos del Samsung Galaxy S25 se marcan en la mano durante el agarre; lo cual disminuye mucho su comodidad

La trasera del Samsung Galaxy S25 no contribuye al agarre, ya que hace que el teléfono se resbale en la mano. Dado que lo más habitual es usar una funda, este inconveniente termina diluyéndose, igual que los cantos rectos. Es un móvil hecho para usar con funda, y no sólo por una mera cuestión de protección.

Frontal muy bien aprovechado con una pantalla que cubre casi toda la superficie, el agujero para la cámara frontal es el habitual en Samsung, colocación adecuada de los botones en el lado derecho y borde inferior en el que se aloja la bandeja de doble nano SIM junto al USB C. El móvil es compatible con una eSIM y no tiene expansión de memoria.

De construcción muy sólida, materiales de excelente calidad y el acabado premium que acostumbran a tener los Samsung de gama alta, el Galaxy S25 hace gala de protección Gorilla Glass Victus 2 y posee certificación IP68. Ningún problema en términos de resistencia.

Pantalla: si ya era buena, no la toques

Si en líneas generales Samsung es continuista con el hardware de este año, en lo que respecta a la pantalla esto queda bien patente: panel AMOLED LTPO con brillo pico de 2.600 nits que alcanza los 120 Hz con un refresco adaptativo que va desde esa cifra hasta 1 Hz. Es una pantalla que se disfruta con todo tipo de contenidos. Y que aprovecha un poco más el frontal, una diferencia mínima que es de agradecer.

En lo personal, estoy más que contento con las 6,2 pulgadas, para mí es la diagonal perfecta para encontrar el equilibrio entre tamaño del teléfono y usabilidad. Con una fidelidad de colores, riqueza de matices, contraste y nitidez que se mantienen al máximo. Dado el tamaño de la pantalla, el FHD+ no le sienta mal, aunque tampoco le haría ascos a la resolución 2K. Pese al incremento de consumo.

La pantalla del Samsung Galaxy S25 tiene una densidad de píxeles de 416 ppp

En exteriores se ve perfectamente, Samsung ajusta muy bien el brillo automático del teléfono, se adapta a la iluminación del ambiente y en mínimos no deslumbra en exceso (siempre puede reducirse con el extra atenuado, en los ajustes rápidos).

Samsung ofrece diversas herramientas de personalización de la pantalla, incluidas las mejoras para la visualización nocturna. En términos de temperatura de color, el modo «Natural» me parece el que mejor partido le saca al panel. En la opción de «Intenso» One UI admite ajuste de balance de blancos avanzado.

El sensor de huellas se sitúa bajo la pantalla y continúa siendo de tipo ultrasónico. He apreciado una mejora con respecto a anteriores generaciones, especialmente en la precisión de la lectura y en la autenticación. No me hizo falta preocuparme en exceso de la posición de la huella, el escáner es bastante eficaz incluso inclinando el dedo.

Sonido: música para tus oídos

Samsung dedica especial mimo al apartado del audio en sus teléfonos, no me sorprendió constatar que en el S25 se repite el máximo nivel. En todos los apartados, tanto sin como con cable: escuchar música en el teléfono, o ver contenido audiovisual, es una delicia.

Ni está el conector de auriculares ni se le espera, sí que ofrece el habitual audio digital a través del puerto USB C (sin audio analógico, hace falta un DAC externo). Muy buen sonido en general, gran nivel de personalización, buen realce de bajos y suficiente potencia para la mayoría de usuarios. Quizá estaría bien un extra.

Con mis auriculares Bluetooth me encontré igualmente a gusto: aparte de la calidad del audio, que depende en buena medida del códec con el que se empareje a los auriculares (Samsung incluye una selección amplia, incluidos los códecs de menor compresión), el Samsung Galaxy S25 es compatible con sonido espacial y ofrece distintas herramientas de realce auditivo, como la mejora de los diálogos en las películas. Es compatible con Audi Hi-Fi.

Samsung se mantiene entre los mejores Android en lo que a vibración se refiere: el motor del Galaxy S25, y la experiencia que arroja, son una delicia

En cuanto a la respuesta de los altavoces externos, ésta aguanta a máximos sin que el sonido parezca estridente. Equilibrado, de buena calidad y con una presión sonora que alcanza los 90 dB como máximo (medidos en el teléfono).

Potencia: no hay nada igual en formato contenido

Cuando leí por primera vez las características del Snapdragon 8 Elite pensé que Qualcomm había caído de nuevo en el ansia de competir por potencia con Apple descuidando la eficiencia y el rendimiento sostenido. Pero nada más lejos de la realidad, como pude comprobar con el Nubia 70 Ultra y con este Samsung Galaxy S25 Ultra.

El móvil va rapidísimo, todo One UI 7 fluye a una velocidad endiablada, sin el más mínimo lag ni retroceso. La experiencia con el teléfono se estuvo en máximos. Incluso durante largas sesiones de juego, ya que ni siquiera aprecié un calentamiento excesivo. En las pruebas el S25 sí acusa cierto throttling para mantener la estabilidad y la temperatura, pero no es algo que se aprecie en lo visual.

De izquierda a derecha: GeekBench 6, 3D Mark Wild Life Unlimited y PCMark 3.0

Es el SoC perfecto para un móvil de la talla del Samsung Galaxy S25: a pesar de tener unas dimensiones compactas, y de no haber aumentado la batería, el Snapdragon 8 Elite late con poderío en el interior. Es lo más valioso del salto generacional.



samsung galaxy s25 SAMSUNG GALAXY S24 realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 A18 Pro RAM 12 8 GB 16 GB 16 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.791 / 9.306 2.140 / 6.650 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 24.486 14.520 24.987 22.312 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 25047 / 13.336 11.692 / 9.055 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 16.906/8.538 PCMARK WORK 19.960 17.348 25.431 16.738 -

El resto del hardware camina en la línea de las altas prestaciones del procesador: 12 GB de memoria RAM DDR5X, 128 GB de base para el almacenamiento UFS 4.0 (quizá va siendo hora de saltar a los 256 GB), un software que sabe cómo ajustar al detalle el rendimiento y sin que la pesadez del propio software lastre en absoluto la fluidez.

Agradezco que Samsung mantenga el formato contenido para el S25, con una pantalla de menores dimensiones que no sacrifica ni un ápice de calidad; junto a un procesador que es la joya de 2025 en el terreno móvil. Es la elección más inteligente.

Software: renovación con más dosis de IA y de iOS

La primera sensación que tuve al iniciar por primera vez el teléfono fue la de encontrarme ante una renovación visual que se acercaba en buena medida a la estética gráfica de iOS. De hecho, compartí capturas y mis compañeros certificaron que no era sensación mía: One UI 7 se parece mucho a iOS 18. Sin que esto sea malo, irá en función de gustos.

Samsung ha refinado accesos directos, animaciones, ha dividido por defecto el área de las notificaciones y de los accesos rápidos, los iconos del área de estado son bastante similares a los del iPhone, el Galaxy S25 reduce parte de las duplicidades habituales en los Galaxy (una app de mensajes y otra de teléfono, no dos) y no carga con exceso de bloatware más allá de que One UI ya es superlativo en este aspecto. Sí preinstala los servicios de Meta y buena parte de las apps de Microsoft, como es habitual.

Nueva interfaz del asistente Gemini

La IA tiene mayor presencia, aunque tampoco es que me haya solucionado más la vida que con la versión de Galaxy AI que Samsung lanzó el año pasado. Aparte de los resúmenes, el intérprete de llamadas o la traducción, que me parecen un gran valor añadido, Samsung ofrece IA generativa para imágenes (curiosidad más que otra cosa) y para texto (tenerlo en el teclado sí es más práctico).

Samsung y Google estrechan lazos para que Gemini eche raíces profundas en One UI 7. Los S25 estrenan la interfaz renovada del asistente antes que los Google Pixel, mantienen herramientas como Rodea para buscar, Bixby se mantiene en un discreto segundo plano como IA de banquillo (Gemini es bastante mejor) y hay dos elementos nuevos que me llamaban la atención antes de probar los S25:

Now Bar . A imagen de las Live Activities de iOS, esta barra de la pantalla de bloqueo se adapta a lo que está sucediendo en el momento. Sólo me pareció práctica para los controles del reproductor, y la verdad es que los prefiero en grande y en el centro de la pantalla.

. A imagen de las Live Activities de iOS, esta barra de la pantalla de bloqueo se adapta a lo que está sucediendo en el momento. Sólo me pareció práctica para los controles del reproductor, y la verdad es que los prefiero en grande y en el centro de la pantalla. Now Brief. Una pequeña píldora a modo de widget en la pantalla de inicio que (se supone) muestra lo que necesita saber el usuario. Durante mi experiencia se redujo al tiempo actual, recomendaciones de Spotify (que ya tenía) y alguna cita de la agenda.

Las dos herramientas de IA aún necesitan más tiempo de adaptación, porque deben apoyarse en el resto de aplicaciones, aún poco compatibles. Y sí hay un aspecto de la IA que me resulta destacable: el Galaxy S25 puede ejecutar el modelo a nivel local. De hecho, hay un selector en los ajustes para elegir esta opción. En la práctica reduce la efectividad de las sugerencias inteligentes y opciones avanzadas, pero la mejora en privacidad es notable.

Si bien la IA es la punta de lanza del software, y corre el riesgo de caer en la curiosidad, hay un elemento poco publicitado que sí marca la diferencia de Samsung con respecto a cualquier otra marca: DeX. El modo de escritorio es una maravilla, tanto por cable como conectado a una tele de forma inalámbrica.

La interfaz de la pantalla grande pasa a modo ordenador, todo puede ejecutarse a mayor tamaño, el móvil aguanta varias aplicaciones ejecutándose a la vez sin inmutarse y hasta puede funcionar como touchpad para así no necesitar teclado. De recomendar una función de software que bien mereciera la compra del S25, yo elegiría claramente Samsung DeX. Lo echo mucho de menos fuera de Samsung.

Batería: más extensión con la misma capacidad

Lo dejaba caer en el apartado del rendimiento: el Snapdragon 8 Elite sabe bien cómo economizar batería. Esto hace que, pese a contar con la misma capacidad que el S24 (4.000 mAh), el consumo quede mucho más contenido. De hecho, rara fue la carga que no me aguantó un par de días de uso medio, incluso bajo datos móviles.

Con la pantalla apagada el gasto es mínimo, puede llegar a consumir un 1% o menos en stand by (siempre que no se quede una app atascada). Conforme se le sube de vueltas el consumo crece: reproduciendo multimedia en streaming y bajo WiFi suele irse entre 5-7 %, con juegos de alta carga gráfica la batería cae en turno al 20-25 %, ambos cada hora. Durante las pruebas de rendimiento se fue un 33 % de batería a la hora y la temperatura máxima que alcanzó fueron 45 grados.

El Samsung Galaxy S25 cuenta con carga rápida de hasta 25 W con cable, dispone de carga rápida inalámbrica de 15 W y puede revivir otros dispositivos gracias a la carga inalámbrica reversible de 4,5 W. Samsung no incluye cargador en la caja, sólo un cable doble USB C.

Samsung asegura que el Samsung Galaxy S25 carga a un máximo de 25 W. Usando una batería con medición de potencia yo logré un máximo de 22 W. Según mis pruebas, el móvil aguantó esos 22 W hasta aproximadamente el 50 % de carga. Más allá de ahí fue reduciendo potencia y alargando el tiempo de carga:

5 minutos de carga . 9 % de batería.

. 9 % de batería. 10 minutos de carga . 20 % de batería.

. 20 % de batería. 20 minutos de carga . 41 % de batería.

. 41 % de batería. 30 minutos de carga . 59 % de batería.

. 59 % de batería. 50 minutos de carga . 88 % de batería.

. 88 % de batería. Total. 1 hora y 27 minutos.

Fotografía: mismo hardware, casi idénticas sensaciones

Entramos en uno de los terrenos más importantes de cualquier móvil que quiera impresionar a público y crítica. Y me sorprende que Samsung haya decidido mantener el mismo esquema de hardware que con el Galaxy S24 (y Galaxy S23, lo que es peor). Toda la evolución de los modelos pasa principalmente por el software, IA incluida. Y no es que haya apreciado nada apto para subrayar.

El Samsung Galaxy S25 hace muy buenas fotos en términos generales, con un nivel de detalle alto en buenas condiciones de luz, un gran angular que mantiene se desenvuelve de forma discreta y un telefoto con un zoom 3x que puede arreglar alguna toma algo lejana a costa de sacrificar (bastante) la calidad del resultado.

Veamos el hardware en detalle. Es un copia/pega del Galaxy S24, las cifras son idénticas.

Cámara principal . Sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.8, tamaño de 1,0 µm para cada píxel, enfoque PDAF Dual Pixel, distancia focal equivalente a 24 mm y estabilización óptica OIS.

. Sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,56 pulgadas, apertura f/1.8, tamaño de 1,0 µm para cada píxel, enfoque PDAF Dual Pixel, distancia focal equivalente a 24 mm y estabilización óptica OIS. Ultra gran angular . Sensor de 12 megapíxeles con tamaño de 1/2,55 pulgadas, apertura f/2.2, tamaño de 1,4 µm para cada píxel, amplitud de 120º y distancia focal equivalente a 13 mm.

. Sensor de 12 megapíxeles con tamaño de 1/2,55 pulgadas, apertura f/2.2, tamaño de 1,4 µm para cada píxel, amplitud de 120º y distancia focal equivalente a 13 mm. Teleobjetivo . Sensor de 10 megapíxeles con tamaño de 1/3,94 pulgadas, apertura f/2.4, tamaño de 1,0 µm para cada píxel, enfoque PDAF, distancia focal equivalente a 67 mm, estabilización óptica OIS, zoom óptico 3x y zoom híbrido hasta 30x.

. Sensor de 10 megapíxeles con tamaño de 1/3,94 pulgadas, apertura f/2.4, tamaño de 1,0 µm para cada píxel, enfoque PDAF, distancia focal equivalente a 67 mm, estabilización óptica OIS, zoom óptico 3x y zoom híbrido hasta 30x. Cámara frontal. Sensor de 12 megapíxeles, apertura f/2.2, enfoque PDAF Dual Pixel y distancia focal equivalente a 26 mm.

Samsung ha añadido unos aros alrededor de los objetivos

El conjunto de cámaras funciona muy bien entre sí, seguramente sea uno de los motivos para seguir repitiendo el hardware. Además, con la potencia del nuevo procesador he apreciado la toma de fotos algo más rápida y eficaz. Incluso en ráfagas o vídeo en alta resolución con HDR. También aprecié menor calentamiento durante las grabaciones de varios minutos en 4K y superior.

Vayamos con el sensor principal. 50 megapíxeles a máxima resolución que, en modo automático, se comprimen hasta los 12 megapíxeles a fuerza de aplicar Pixel Binning 4 a 1. El Samsung Galaxy S25 permite fotografiar a esos 50 megapíxeles en cualquier momento: basta con darle al icono superior de la pantalla. En estas tomas el nivel de detalle mejora al aplicar a la imagen algo de zoom.

Samsung mantiene los colores muy naturales, también el balance de blancos. Aunque hay en ciertas escenas que puede saturar ligeramente los azules del cielo. El autoenfoque es rápido, también el toque en la pantalla para enfocar. El rango no está muy compensado en esas tomas, la mayoría de los objetos puede quedar fuera del foco.

El gran angular pierde mucho detalle incluso en circunstancias de buena iluminación. La app de cámara suele corregir adecuadamente la deformación óptica de los extremos. Y mantiene los valores de captura del sensor principal, también del telefoto: saltar entre una y otra no arroja un tratamiento distinto de la imagen.

Hablando de telefoto. Su desempeño también es algo discreto, admite zoom óptico 3x (en 2x el S25 recorta del sensor principal) y el zoom digital alcanza los 30x. Las tomas se aprecian ligeramente más oscuras, el detalle cae y el sharpening se hace notar en un intento de mejorar la nitidez.

Conforme descienden las condiciones de luz la cámara del Samsung Galaxy S25 sufre, aunque el modo noche no funciona nada mal si la situación no es demasiado extrema: acostumbra a hacer mejor trabajo que la misma toma en modo automático. Llega a rescatar fotografías que se perderían de no usar el modo noche.

Con una aplicación de cámara sumamente completa, el S25 no pierde el modo retrato (buen recorte con desenfoque natural del fondo, tanto por delante como por detrás), ofrece multitud de funciones lúdicas, el modo Pro es de los mejores en Android (con opción a ampliar las funciones mediante una app aparte dedicada) y dispone de opciones de IA para asistir en el encuadre o procesar el resultado. La app permite ajustar el nivel de optimización automática.

A continuación dejo una muestra de fotografía. Puedes acceder a ella desde este enlace a Google Fotos.

Samsung Galaxy S25, opinión y nota de Xataka

Samsung ha repetido gran parte de lo que ya usó en el S24; que a su vez evolucionó mínimamente desde el Galaxy S23. Este salto generacional sin excesivos cambios desluce el atractivo del Samsung Galaxy S25 y lo hace más apto para quien desee renovar desde un S22 o inferior que para alguien que tenga un móvil de la generación previa. Aún así, es innegable que estamos ante un telefonazo. En todo momento me lo ha parecido.

El rendimiento es altísimo y sin que menoscabe la autonomía; con el inconveniente de que el Samsung Galaxy S25 no puede mantener la potencia al máximo durante demasiado tiempo. Controla bien la temperatura y el calor no se traslada al exterior. En cuanto a dicho exterior, los cantos tan afilados son molestos, suerte que el tamaño contenido ayuda mucho. Esto me parece lo mejor del móvil: compacto y sin que pierda una excelente pantalla, tiene muy buen sonido y, algo importante, ofrece una fotografía notable. Que tampoco cambia mucho, vuelve a ser la tónica de este año.

Continuista, pero con la potencia actualizada y sin que pierda las prestaciones de todo un gama alta. A mí me parece la elección más inteligente de los tres S25.

8,8 Diseño 9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,75 Cámara 8,75 Software 9,25 Autonomía 8,5 A favor Compacto y con el máximo rendimiento

La eficiencia del Snapdragon es de nota

Excelente pantalla y sonido En contra Demasiado continuista

Mismos resultados en fotografía que para las generaciones anteriores

El rendimiento máximo sostenido no está a buen nivel



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Mejores móviles Samsung: cuál comprar y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio