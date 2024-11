Nubia Z70 ultra, análisis: vine por la potencia y me quedé por la experiencia multimedia

Ha sido uno de los móviles que más me sorprendió a simple vista, dejarlo boca abajo activa el imán de las miradas. Y no es para menos: el Nubia Z70 ultra es un teléfono que no se parece a ningún otro, sobre todo en la edición Starry Night. No sólo eso: la potencia a la que llega el teléfono también deja sin palabras. Es una auténtica bestia. Sin paliativos.

En un mercado donde todos los móviles son casi clónicos entre sí, encontrarse con el Nubia Z70 Ultra supone constatar que siempre hay margen para la diferenciación. Y sin perder prestaciones por el camino, ya que arroja una experiencia sin igual en cualquier campo. ¿Quieres potencia? La tienes. ¿Un botón de cámara que se comporta como debe? Presente. ¿Un funcionamiento multimedia a la altura de los mejores? Y mucho más allá. La lista de especificaciones es un deleite.

Ficha técnica del Nubia Z70 Ultra



nubia z70 ultra pantalla OLED de 6,85 pulgadas Resolución 1,5K (2.688 x 1.216 píxeles) 430 ppp 144 Hz 2.000 nits 100% DCI-P3 PWM Dimming: 2.592 Hz Relación frontal/pantalla: 95,3% DIMEnsiones y peso 164,3 x 77,1 x 8,6 mm 228 gramos procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 memoria ram 16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 512 GB UFS 4.0 cámara trasera Principal: sensor Sony IMX906 de 50 MP, apertura variable f/1.59-f/4.0, OIS Gran angular: sensor de 48 MP OmniVision OV50D, f/2.0, 120º, macro Telefoto periscópico: sensor OmniVision OV64B de 64 MP, zoom óptico 3x, f/2.48, OIS cámara delantera Sensor OmniVision OV16A1Q de 16 MP Cámara frontal bajo la pantalla batería 6.150 mAh Carga rápida 80W Carga inalámbrica 50W Carga inversa 10W sistema operativo Android 15 Nebula AI OS conectividad 5G NSA/SA WiFi 7 Bluetooth 5.4 GPS L1+L5 NFC Conexión satelital otros Cámara bajo la pantalla Lector de huellas bajo la pantalla Desbloqueo facial DTS:X Ultra Botón de cámara Interruptor para los modos de sonido IP68, IP69 precio 849 euros

Nubia Z70 Ultra PVP en Nubia — 849,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una pantalla digna de elogio que encumbra la experiencia multimedia

El Nubia Z70 Ultra es un móvil bastante grande, incluso para lo que es habitual en la gama premium. El diseño es rectangular, con cantos rectos, el ancho del teléfono hace algo incómodo sostenerlo por demasiado tiempo, en el costado derecho se sitúan los botones de encendido y volumen a una altura cómoda para la pulsación con el dedo pulgar (los de volumen quedan algo arriba) y aquí se encuentra también uno de los puntos fuertes, para mi gusto: el botón de disparo de cámara. Hablaré en profundidad más adelante, sólo diré que ojalá Apple montara uno así en el iPhone.

Interruptor lateral para los modos de sonido

Aparte del botón extra de disparo, el Nubia Z70 Ultra posee un interruptor en el costado superior izquierdo: el de modos de sonido, a lo Alert slider en OnePlus (el de Nubia tiene sólo dos posiciones). Frontal completamente limpio gracias a que la cámara queda bajo una pantalla secundaria, borde inferior con el USB C flanqueado por la bandeja de doble nano SIM y cara trasera con un módulo rectangular donde quedan enclavadas las cámaras. Sumando el módulo, la cámara principal sobresale unos cinco milímetros del cuerpo.

El acabado de la versión Starry Night se basa en el famoso cuadro de Van Gogh. El dibujo brilla según le incide la luz y queda por debajo del vidrio; que tiene acabado texturizado

Ya lo comentaba: la pantalla del Nubia Z70 Ultra es impresionante, tanto por la calidad de visionado como por los marcos mínimos que presenta en el frontal. Muy bien calibrada de serie, personalizable, con un brillo suficiente en exteriores, la nitidez y detalle son altísimos y sí me he encontrado con inconsistencia en el brillo automático. Dicho brillo puede mostrarse demasiado errático, en especial cuando el ambiente está oscuro.

Que la pantalla no presente molestia alguna a la vista se debe en buena medida al panel secundario. Y lo mejor que puedo decir es que no se nota la presencia de dicho panel: ZTE ha mejorado la resolución y el encaje para que no exista diferenciación alguna a la vista. Cuando la cámara frontal se activa el panel secundario se apaga para permitir el paso de la luz, todo con un funcionamiento bien calibrado. La calidad de los selfies es un caso aparte.

Si la pantalla tiene una excelente calidad, el sonido no es menos: el Nubia Z70 Ultra es una delicia para los oídos. Con altavoz doble externo, la potencia máxima que alcanza sube hasta los 88 dB; con una vibración en la cara trasera del móvil que puede hacerse algo molesta. Usando cable el sonido es de muy buena calidad; con la mejora auditiva de DTS que ayuda a dar cuerpo y graves al audio. El móvil dispone de salida analógica a través del puerto USB C y ofrece compatibilidad con una variada cantidad de códecs Bluetooth: SBC, AAC, todos los aptX, LDAC, LC3 y Opus.

Potencia, potencia y más potencia. Con un sorprendente control de la batería

Es el primer móvil que analizo con el Snapdragon 8 Elite, tenía ciertas dudas en torno a este chip. Sobre todo en lo relacionado con la eficiencia energética. ¿Se contendría lo suficiente en el consumo a pesar de no montar núcleos de eficiencia? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y qué decir cuando toca poner potencia en la ecuación: no hay nada que se le resista.

El Nubia Z70 Ultra es una auténtica máquina de masticar juegos en 3D: el rendimiento es soberbio con independencia de la situación. Muy rápido en todo momento, súper fluido, las animaciones y transiciones entre apps están a un nivel muy alto, el desempeño en gráficos es sorprendente y basta con ver los benchmarks para descubrir que al Snapdragon 8 Elite no hay nada que lo pare. Me ha sorprendido para bien: Qualcomm logró un SoC para smartphones por el que vale la pena pagar un extra. Me parece una garantía de futuro.

La potencia bruta es altísima, también el tiempo que logra mantener dicha potencia: la estabilidad es del 99,6 % (cifras de 3D Mark)

En la experiencia diaria es una máquina, arrancando juegos no tiene rival. Y enfrentado a su competencia directa se aprecia el enorme salto dado por Qualcomm en lo que a potencia bruta se refiere: pese a que las cifras de benchmark nunca deben considerarse como determinantes, no hay duda de que el Nubia Z70 Ultra tiene un potencial al nivel de su apellido.



nubia z70 ultra nubia z60 ultra SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA google pixel 9 pro xl iphone 16 pro XIAOMI 14 ULTRA procesador Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Tensor G4 A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB 16 GB 12 GB 16 GB 8 GB 16 GB geekbench 6 (single/multi) 3.190/9.888 2222/6939 2.248/6.987 1.833/3.521 3.106/7.799 2.210/6.650 3d mark wild life unlimited 21.999 19.584 20.281 9.263 16.809 19.684 3d mark wild life stress unlimited 22.031/21.951 19.563/15.041 20.321/13.754 9.220/5.505 16.906/8.538 18.905 /15.235 pcmark work 26.573 19.636 20.467 12.397 - 17.124

El móvil parte actualizado a Android 15 junto con la capa personalizada de la marca, Nebula AI OS (recibí varias actualizaciones durante el análisis, espero que ZTE haya mejorado en este punto). Sí, la Inteligencia Artificial es clave para el software, aunque no tanto como en otras marcas: gran parte de las herramientas de IA se quedan en China.

La experiencia está bastante alejada de lo que arrojan móviles como los Google Pixel, ya que la capa mantiene una apariencia 100 % asiática. Sin que pierda de vista las opciones avanzadas, decenas de ajustes para personalizar el teléfono, un modo de juegos que aprovecha en buena medida el rendimiento del hardware y manteniéndose bastante libre de bloatware. Como curiosidad, es uno de los pocos Android certificados que viene sin Google Discover (en su lugar Nubia pone su propio carrusel de noticias).

La nueva generación de móviles premium está montando baterías que rondan los 6.000 mAh, curiosamente cuando también incluyen el Snapdragon 8 Elite. Podría parecer que los fabricantes se curan en salud, aunque lo cierto es que el procesador me ha sorprendido más por el lado eficiente que por su potencia. Porque el consumo en segundo plano es casi cero: con un uso medio la autonomía pasa de las dos jornadas. Sí se resiente con los juegos de alta demanda gráfica: el Nubia Z70 Ultra puede irse a los 10-12 % menos de batería cada hora; con un calentamiento que resulta notorio a máximos: hasta 55º he logrado registrar.

En términos de horas de pantalla, la media pasa de las 9 horas; con picos de hasta 13-14 horas, una barbaridad. Y eso que durante las primeras cargas aprecié un consumo excesivo: el sistema va regulando el gasto de batería con el uso. Y cuando toca recargar, el Nubia Z70 Ultra no deja atrás su espíritu premium: ofrece carga de 80 W capaz de revivir el teléfono por completo en menos de una hora. Y son 6.150 mAh, casi nada.

Los tiempos que obtuve con el cargador de serie fueron los siguientes:

5 minutos de carga : 12 % de batería.

: 12 % de batería. 10 minutos de carga : 25 % de batería.

: 25 % de batería. 15 minutos de carga : 37 % de batería.

: 37 % de batería. 20 minutos de carga : 45 % de batería.

: 45 % de batería. 25 minutos de carga : 54 % de batería.

: 54 % de batería. 30 minutos de carga : 62 % de batería.

: 62 % de batería. 50 minutos de carga : 94 % de batería.

: 94 % de batería. Total: 54 minutos.

Un trío de cámaras con un detalle único que no termina de marcar la diferencia

Potencia sin rival, un hardware a la altura de los mejores, detalles que lo distinguen sobre el resto, un desempeño multimedia a la altura de un gama premium y una autonomía que sorprende para bien: el Nubia Z70 Ultra roza el sobresaliente hasta ahora. Porque, ¿cómo se comportan las cuatro cámaras que monta el dispositivo?

Entremos de lleno en los números: veamos cómo son las cámaras del Nubia Z70 Ultra.

Cámara principal . Sensor Sony IMX906 de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,46 pulgadas. Apertura variable en nueve pasos: de f/1.59 a f/4.0. Autoenfoque PDAF, OIS y distancia focal equivalente de 35 mm.

. Sensor Sony IMX906 de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,46 pulgadas. Apertura variable en nueve pasos: de f/1.59 a f/4.0. Autoenfoque PDAF, OIS y distancia focal equivalente de 35 mm. Cámara gran angular . Sensor OmniVision OV50D de 48 megapíxeles con tamaño de 1/2,88 pulgadas. Apertura f/2.0, distancia focal equivalente de 13 mm, fotografía macro a 2,5 cm y 122º de amplitud de visión.

. Sensor OmniVision OV50D de 48 megapíxeles con tamaño de 1/2,88 pulgadas. Apertura f/2.0, distancia focal equivalente de 13 mm, fotografía macro a 2,5 cm y 122º de amplitud de visión. Cámara telefoto . Sensor OmniVision OV64B de 64 megapíxeles con tamaño de 1/2,0 pulgadas. Apertura f/2.48, distancia focal equivalente de 70 mm, zoom óptico 3x y OIS.

. Sensor OmniVision OV64B de 64 megapíxeles con tamaño de 1/2,0 pulgadas. Apertura f/2.48, distancia focal equivalente de 70 mm, zoom óptico 3x y OIS. Cámara frontal. Sensor Sensor OmniVision OV16A1Q de 16 megapíxeles, apertura f/2.0, distancia focal equivalente de 24 mm y posición bajo la pantalla.

Sobre el papel es un conjunto de cámaras muy solvente y todoterreno, también en la práctica lo he apreciado así. No obtuve tomas de mala calidad, aunque el gran angular no termina de ser todo lo bueno que debería, sobre todo en términos de detalle.

La cámara principal destaca sobre el resto por la tecnología que incluye: ese obturador con apertura variable por pasos me atrajo desde el primer momento. Sorprende mucho jugar en el modo Pro a ajustar dicha apertura: El Nubia Z70 Ultra adapta el orificio del obturador según dicho ajuste. El problema es que, en la práctica, no sirve de mucho: la cámara de un móvil es demasiado pequeña como para que los efectos de modificar físicamente la apertura resulten positivos.

Desde f/1.59 hasta f/4.0: el ajuste de apertura sólo puede realizarse en el modo Pro de fotografía. En los modos automáticos la cámara siempre va a tomar la mayor de todas, f/1.59. Por algo será.

Las tomas con la cámara principal son muy buenas en condiciones de gran iluminación, los RAWs que se obtienen no presentan un excesivo procesado, el rango dinámico en automático tiene margen de mejora, he apreciado las tomas ligeramente cálidas como norma general y con una ligera tendencia a saturar los rojos y naranjas. Ciertas fotos también me salieron movidas, sobre todo al atardecer. No aprecié muy confiable al estabilizador en fotografía.

De noche suele costarle rescatar luz de las tomas oscuras, incluso en el modo nocturno. Lógicamente, se generan más ruido y acuarelas, aunque el procesado tiende a obtener tomas suficientemente aprovechables. Al aplicar zoom se aprecian las costuras.

La aplicación de captura es muy versátil, ofrece todas las funciones directas necesarias para obtener cualquier tipo de toma y me ha gustado mucho el modo profesional. Incluye la mayoría de opciones manuales, guarda imágenes en RAW (DNGs, de unos 25 MB) y ofrece multitud de modos lúdicos; incluidas las imágenes clónicas, astrofotografía, timelapse y capturas al tamaño completo de cada sensor. Aquí tengo un detalle muy positivo que reseñar: el Nubia Z70 Ultra saca tomas a tamaño completo de las tres cámaras (50, 48 y 64 megapíxeles). La cámara frontal no está admitida.

La cámara delantera queda escondida la mayor parte del tiempo bajo una diminuta pantalla secundaria que cubre el objetivo. Y cuando se activa la pantalla se hace transparente, aunque no por completo: los selfies quedan ligeramente emborronados por una neblina. Queda más patente en exteriores, por defecto aplica modo belleza (hay que quitarlo antes de cada selfie), lava en exceso los rostros y el recorte no termina de ser muy preciso.

Aquí tienes un resumen de fotografías y vídeos tomados en distintas escenas. Accede al álbum compartido de Google Fotos desde este enlace.

Nubia Z70 Ultra, opinión y nota de Xataka

Es un gran teléfono, me parece digno de situarse entre lo mejor que ha dado este 2024. Y acaricia el podio en uno de los aspectos más deseados por cualquier fabricante: la potencia bruta; sin que esto acarree un excesivo gasto energético, tampoco se calienta en el uso diario. Sí sube de grados cuando se exprime el Snapdragon 8 Elite en juegos de alta carga gráfica. Que, por otro lado, se disfrutan a fondo en el pantallón sin obstáculos que monta el Nubia Z70 Ultra.

Es un móvil perfecto para cualquier ámbito multimedia: se ve y se escucha de lujo, las dimensiones son grandes (el diseño en bloque rectangular no ayuda a la comodidad del agarre) y no prescinde de nada. Los botones extra están bien pensados y funcionan de manera correcta: ojalá el botón de cámara de los iPhone 16 fuera tan bueno como el montado en este Nubia.

En la fotografía no me pareció que alcanzase el nivel premium que derrocha el resto del teléfono: pese a que es un todoterreno, el esfuerzo puesto en destacar con elementos únicos no se traduce en resultados. Las tomas me parecieron más propias de un gama media que de uno premium; todo pese a que Nubia deja personalizar casi cualquier parámetro de captura, incluida la apertura. De forma física, no simulando recortes y profundidad. Sin que esto suponga una verdadera mejora.

Pese a que incluye aspectos de cámara únicos, la sensación que me deja es la de hacer fotos al nivel de un gama media. Que de por sí mejoraron mucho en fotografía

Me ha gustado mucho el Nubia Z70 Ultra, me parece uno de esos teléfonos que no van a recibir tanta atención como merecen. ZTE ha puesto especial empeño en embutir el máximo número de posibilidades en un teléfono, y eso es meritorio. Habrá que ver si, a la larga, este móvil supera uno de los inconvenientes del fabricante: sus dispositivos no suele actualizarse en exceso. Fuera de ahí, y teniendo en cuenta que no es un teléfono para amantes de los selfies, dudo que el ZTE Nubia Ultra decepcione a nadie.

8,7 Diseño 8,25 Pantalla 9 Rendimiento 9,75 Cámara 7,75 Software 8 Autonomía 9,25 A favor El Snapdragon 8 Elite es una bestia.

La pantalla sin obstáculos se disfruta con cualquier contenido.

Botones extra que funcionan bien y tienen sentido. En contra Los resultados de fotografía no están a la altura de las expectativas.

Es un móvil algo incómodo de agarrar.

La cámara frontal sigue sufriendo la neblina que provoca la pantalla



