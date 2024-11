Ya sé cuál es el móvil con mejor cámara de 2024: gran comparativa entre los mejores móviles del año

Llegó ese momento del año. La gran comparativa fotográfica de 2023 dejó al iPhone 15 Pro Max como ganador, prácticamente empatado con el Xiaomi 13 Ultra. En 2024 tenemos nuevos contendientes, listos para enfrentarse por la corona de mejor móvil fotográfico del año.

Como siempre hacemos, en cada una de las fotografías de esta comparativa encontrarás un enlace a los archivos originales, para que puedas comprobar por ti mismo. Las imágenes que irás viendo, así como sus recortes, tienen cierta compresión, por lo que te recomendamos echar un ojo a las carpetas si quieres sacar tus propias conclusiones.

Para determinar qué fotografía es mejor valoramos varios aspectos de la forma más objetiva posible: fidelidad en color, contraste, nitidez natural, rango dinámico. Aquí no evaluamos el look de la fotografía ni si nos gusta más o menos el resultado. Analizamos qué fotografía es técnicamente mejor.

La selección de fotografías tampoco es aleatoria. Seleccionamos escenas en las que buscamos entender qué decisiones está tomando el teléfono, y os iremos explicando qué se busca en cada una de ellas.

En cuanto a los candidatos que participan este año, la propuesta es la siguiente:

Estas unidades se han seleccionado al ser los mejores móviles fotográficos que hemos probado en Xataka hasta el 31 de octubre de 2024. Quedan teléfonos por salir en la recta final del año, pero si dependiésemos del ritmo de lanzamiento de cada fabricante sería prácticamente imposible realizar esta pieza en algún momento del año, hay lanzamientos constantemente.

Ficha técnica de las cámaras traseras



Google pixel 9 pro xl iphone 16 pro samsung galaxy s24 ultra honor magic 6 pro huawei pura 70 ultra xiaomi 14 ultra sensor principal 50 MP, f/1.7, 25mm 1/1.31" 48 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28" 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6" 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm, 1/1.3" 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm, 1.0" 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm, 1.0" sensor teleobjetivo 48 MP, f/2.8, 113mm, 1/2.55", 5x 12 MP, f/2.8, 120mm, 1/3.06" 10 MP, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, 3x 50 MP, f/3.4, 111mm, 1/2.52", 5x 180 MP, f/2.6,, 1/1.49", 0.56µm, 2.5x 50 MP, f/2.1, 90mm, PDAF, 3.5x 50 MP, f/1.8, 75mm, 1/2.51", 3.2x 50 MP, f/2.5, 120mm, 1/2.51", OIS, 5x optical zoom sensor ultra gran angular 48 MP, f/1.7, 123˚, 1/2.55" 48 MP, f/2.2, 13mm 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.88" 40 MP, f/2.2, 13mm 50 MP, f/1.8, 122˚ Selfie 42 MP, f/2.2, 17mm 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6" 12 MP, f/2.2, 26mm 50 MP, f/2.0, 22mm, 1/2.93" 13 MP, f/2.4 32 MP, f/2.0, 22mm, 1/3.14",

Así son las apps de cámara y la experiencia con las mismas

Google Pixel 9 Pro XL

Google tiene una buena aplicación de cámara, aunque no es la mejor de esta comparativa. Algunos ajustes están en la esquina inferior derecha, otros en la inferior izquierda, la lista completa de ajustes está en 'más ajustes'... Es fácil entenderse con ella cuando llevamos un tiempo usándola, pero no es el ejemplo de la mejor app para apuntar y disparar.

Sí que es obligatorio hablar, aunque no sea elemento a puntuar, que Google tiene una de las apps de galería más completas del mercado. Google Fotos no es solo una galería, es todo un arsenal de herramientas potenciadas por IA para ordenar y mejorar nuestras fotos.

iPhone 16 Pro

Apple sigue teniendo una de las mejores aplicaciones de cámara, siendo muy sencilla a nivel de usabilidad y un buen ejemplo de abrir, configurar lo justo y disparar. Es especialmente cómodo poder controlar tanto el RAW como la resolución desde la esquina superior derecha, sin tener que acceder a ajustes Pro.

Samsung Galaxy S24 Ultra

La aplicación de cámara del Samsung S24 Ultra es prácticamente idéntica a la que vimos el año pasado. Es una de las que más modos tiene, y también permite configurar los ajustes principales desde la barra superior. Sin duda, una de las apps más fáciles de usar en Android y una de las interfaces más amigables.

Honor Magic6 Pro

Por parte de Honor, un año más, tenemos sensaciones encontradas. Tiene prácticamente todo lo necesario, pero el menú de ajustes sigue siendo el mismo que Huawei lleva utilizando desde hace años y años. Es una app que nos recuerda a versiones anteriores de Android, y adolece de integraciones tan básicas como Google Lens. Pese a ello, a nivel de funcionalidad, cero quejas.

Huawei Pura 70 Ultra

Siendo Huawei la hermana de Honor, pudiera pensarse que la app es idéntica. La respuesta es no, pero casi. A nivel de interfaz Huawei lo hace algo mejor. El botón de disparo, el menor tamaño del icono de vista previa, el refinamiento del UI... Todo está un pequeño paso por delante respecto a Honor.

El menú de ajustes sigue siendo poco estético, pero es una ligera evolución respecto a lo que hemos visto en anteriores generaciones.

Xiaomi 14 Ultra

Con la app de Xiaomi no tenemos demasiadas quejas. La app es sencilla, rápida, fácil de utilizar, y tiene una interfaz bastante moderna. Si nos queremos complicar, tenemos modos profesionales tanto para vídeo como para fotografía, pero de lo que logra hacer hablaremos más adelante.

Explicadas las apps de cámara, procedemos con el plato principal. Estas son las 12 escenas en las que compite la mejor gama alta de 2024 por el trono de mejor móvil fotográfico.

Día

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

En esta fotografía tenemos varios puntos clave. Hay bastantes zonas de sombra en las que los teléfonos tienen que demostrar qué son capaces de hacer con la información de esas áreas. Encontramos también vegetación justo por delante del cielo, más deberes aún para el HDR. Las baldosas del suelo y el propio ladrillo del edificio son, también, una genial prueba para comprobar el detalle natural del sensor.

Huawei Pura 70 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | iPhone 16 Pro

Primer puesto: Huawei Pura 70 Ultra . Wow. El Huawei arranca fuerte la comparativa con un nivel de detalle sencillamente espectacular. Aquí hemos de apuntar que el Huawei, junto al iPhone, es el único teléfono que no dispara a 12 megapíxeles, dispara a 25. Es una gran ventaja que le permite disfrutar del rango dinámico y luminosidad del Pixel Binning, con un extra de resolución. Su resultado es casi impecable, con un gran rango dinámico, naturalidad en el procesado y un pelín de sobreexposición nada alarmante en el cielo.

. Wow. El Huawei arranca fuerte la comparativa con un nivel de detalle sencillamente espectacular. Aquí hemos de apuntar que el Huawei, junto al iPhone, es el único teléfono que no dispara a 12 megapíxeles, dispara a 25. Es una gran ventaja que le permite disfrutar del rango dinámico y luminosidad del Pixel Binning, con un extra de resolución. Su resultado es casi impecable, con un gran rango dinámico, naturalidad en el procesado y un pelín de sobreexposición nada alarmante en el cielo. Segundo puesto: Xiaomi 14 Ultra . La fotografía del Xiaomi 14 Ultra es algo más oscura de la cuenta, pero el resto de elementos son de sobresaliente. Un pequeño paso por detrás en naturalidad respecto al Huawei en ciertas zonas, pero el disparo es espectacular tras ampliar.

. La fotografía del Xiaomi 14 Ultra es algo más oscura de la cuenta, pero el resto de elementos son de sobresaliente. Un pequeño paso por detrás en naturalidad respecto al Huawei en ciertas zonas, pero el disparo es espectacular tras ampliar. Tercer puesto: iPhone 16 Pro. Este el disparo con mejor rango dinámico, tanto en zonas de sombra como en altas luces. También lo ha hecho bien a nivel de color, siendo su principal pecado la falta de nitidez frente a los dos primeros puestos.

El Google Pixel 9 Pro XL ha dejado la fotografía bastante empastada, el Honor tiene aberraciones cromáticas en los bordes de los edificios y un color muy sobresaturado, y la fotografía del S24 Ultra es bastante pobre tanto en luminosidad como en detalle fino.

Fotografías de día en tamaño original.

Modo de máxima resolución

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

iPhone 16 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | Xiaomi 14 Ultra.

Aquí la prueba es sencilla: comprobar qué teléfono logra obtener mayor nitidez en el modo de alta resolución. Por supuesto, se valorará también cómo gestionan la luz y qué hacen con el color. Por lo general, el procesado es algo distinto respecto a los disparos en automático, ya que aquí se utiliza el sensor al completo, y no se hace agrupación de píxeles.

Primer puesto: iPhone 16 Pro . Un año más, el iPhone sorprende pese a no tener el mejor sensor. La cantidad de detalle que capta en su modo de 48 megapíxeles es brutal, y se debe en buena parte al buen ejercicio de procesado que logra. Es, con diferencia, el móvil que mayor equilibrio logra entre disparo automático y disparo en alta resolución.

. Un año más, el iPhone sorprende pese a no tener el mejor sensor. La cantidad de detalle que capta en su modo de 48 megapíxeles es brutal, y se debe en buena parte al buen ejercicio de procesado que logra. Es, con diferencia, el móvil que mayor equilibrio logra entre disparo automático y disparo en alta resolución. Segundo puesto: Google Pixel 9 Pro XL . Pese a que no ha sido el más preciso a nivel de color y su rojo se torna algo magenta, la cantidad de nitidez obtenida por el Pixel es brutal. La fotografía es increíble, con un grado de textura muy alto.

. Pese a que no ha sido el más preciso a nivel de color y su rojo se torna algo magenta, la cantidad de nitidez obtenida por el Pixel es brutal. La fotografía es increíble, con un grado de textura muy alto. Tercer puesto: Xiaomi 14 Ultra. Contar con un sensor tan grande hace difícil mantener el foco en toda la escena, pero los resultados del Xiaomi son muy buenos. Pese a ello, y con más músculo que sus rivales, no logra disparar con más detalle que el Pixel ni el iPhone.

Fotografías de máxima resolución en tamaño original.

Ultra gran angular de día

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Huawei Pura 70 Ultra | Xiaomi 14 Ultra | iPhone 16 Pro.

El ultra gran angular, año tras año, es el sensor más débil de cada uno de los teléfonos de la gama alta. Pese a ello, este año hay algunos con bastante músculo. Prestamos especial atención a las zonas de sombra, y buscamos el detalle principalmente en la zona central, ya que las esquinas estarán bastante distorsionadas en este rango focal.

Primer puesto: Huawei Pura 70 Ultra . El ultra gran angular del Huawei no es perfecto, pero sí bastante decente -al menos de día-. Nos ha gustado la consistencia en procesado con el sensor principal, el nivel de detalle y el buen trabajo que hace a nivel de exposición. No es el que mejor trata las zonas de sombra, pero sí el que logra mejor equilibrio.

. El ultra gran angular del Huawei no es perfecto, pero sí bastante decente -al menos de día-. Nos ha gustado la consistencia en procesado con el sensor principal, el nivel de detalle y el buen trabajo que hace a nivel de exposición. No es el que mejor trata las zonas de sombra, pero sí el que logra mejor equilibrio. Segundo puesto: Xiaomi 14 Ultra . El Xiaomi podría haber ganado en esta escena si no fuese tan oscuro su disparo. A nivel de color tampoco es el más preciso, sobresaturando los verdes de forma clara. Pese a ello, a nivel de rango dinámico, nitidez, contraste y equilibrio de imagen, el resultado es brutal.

. El Xiaomi podría haber ganado en esta escena si no fuese tan oscuro su disparo. A nivel de color tampoco es el más preciso, sobresaturando los verdes de forma clara. Pese a ello, a nivel de rango dinámico, nitidez, contraste y equilibrio de imagen, el resultado es brutal. Tercer puesto: iPhone 16 Pro. Con algo menos de nitidez, pero un equilibrio excelente, el ultra gran angular del iPhone cumple muy bien en condiciones de buena luminosidad.

El Samsung apenas rescata luz, cuando había bastante. El Honor sobresatura y empasta la imagen bastante al procesar, y el Pixel no logra rescatar bien las nubes ni levantar las zonas de sombra sin generar artefactos.

Fotografías ultra gran angular de día en tamaño original.

Zoom máximo óptico de día

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra | iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra.

El zoom 5x sigue siendo el máximo óptico en la mayoría de estos teléfonos. Valoramos tanto la nitidez que consigue el sensor como el equilibrio general en el procesado. La calidad en el zoom es uno de los puntos más fuertes en la gama más alta, y procesar de forma consistente con el sensor principal siendo estos sensores más pequeños y menos luminosos no es algo sencillo.

Primer puesto: Xiaomi 14 Ultra . La imagen del Xiaomi 14 Ultra es, con diferencia, la mejor. Todo está bien con esta cámara zoom: nitidez, rango dinámico, gestión del ruido.

. La imagen del Xiaomi 14 Ultra es, con diferencia, la mejor. Todo está bien con esta cámara zoom: nitidez, rango dinámico, gestión del ruido. Segundo puesto: iPhone 16 Pro . El iPhone es algo más frío en balance de blancos en esta escena -un fallo común en situaciones nubosas-, pero en cuanto a detalle y limpieza de la imagen lo hace de forma casi impecable.

. El iPhone es algo más frío en balance de blancos en esta escena -un fallo común en situaciones nubosas-, pero en cuanto a detalle y limpieza de la imagen lo hace de forma casi impecable. Tercer puesto: Samsung Galaxy S24 Ultra. El Samsung, pese a tener un buen balance de blancos, tiene un teleobjetivo que procesa de forma algo más sucia respecto a sus rivales.

Fotografías zoom máximo de día en tamaño original.

Modo RAW

Google Pixel 9 Pro XL.

iPhone 16 Pro.

Samsung Galaxy S24 Ultra.

Honor Magic6 Pro.

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

El modo RAW no es el más popular ni el que muchos de vosotros utilizaréis, pero es imprescindible para conocer el detalle máximo que puede obtener el sensor. Cada fabricante tiene una interpretación, y solo algunos permiten disparar en RAW con la máxima resolución. Estos archivos no son un .dng al uso como en una cámara, aquí estamos ante archivos apilados para lograr un mejor rango dinámico manteniendo la crudeza del formato RAW.

Primer puesto: Huawei Pura 70 Ultra . El Huawei Pura 70 Ultra, pese a no tener un RAW de 50 megapíxeles, es la perfecta definición de lo que debe ser un RAW en bruto, sin apenas procesado. Requiere cierto trabajo, pero permite obtener una imagen completamente limpia y natural.

. El Huawei Pura 70 Ultra, pese a no tener un RAW de 50 megapíxeles, es la perfecta definición de lo que debe ser un RAW en bruto, sin apenas procesado. Requiere cierto trabajo, pero permite obtener una imagen completamente limpia y natural. Segundo puesto: Samsung Galaxy S24 Ultra . Samsung, en su modo RAW del modo Pro, permite disparar en 50 megapíxeles. Me hubiese encantado un RAW de 200 megapíxeles para ver de primera mano qué logra el sensor, pero entiendo que el tamaño de archivo se dispararía. Pese a los 50 megapíxeles, la calidad es brutal.

. Samsung, en su modo RAW del modo Pro, permite disparar en 50 megapíxeles. Me hubiese encantado un RAW de 200 megapíxeles para ver de primera mano qué logra el sensor, pero entiendo que el tamaño de archivo se dispararía. Pese a los 50 megapíxeles, la calidad es brutal. Tercer puesto: Google Pixel 9 Pro XL. Google incrusta su propio perfil en el RAW, algo que recomiendo desactivar y remplazar por Adobe Color si queremos trabajar desde cero. Ya el año pasado el RAW de Google era excelente. Este año lo es aún más.

Fotografías RAW en tamaño original.

Retrato de día

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Huawei Pura 70 Ultra | iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra.

Al analizar retrato, es importante no dejarse llevar por el look que más nos convenza. Aquí es importante analizar el trabajo con el procesado de la piel, entender si su color es preciso o no, cómo ha sigo la segmentación de elementos finos como el cabello, y comprobar si el bokeh es consistente y uniforme.

Primer puesto: Huawei Pura 70 Ultra. Wow, sencillamente, wow. Lo que ha ido logrando Huawei con las actualizaciones del Pura 70 Ultra no tiene nombre. Es el modo retrato con mejor segmentación de imagen y naturalidad en el procesado que jamás he visto. El bokeh también es sencillamente impresionante. Para mí, sienta las bases de cómo debe ser un retrato, y deja en muy mala posición al resto de sus competidores.

No todo es perfecto, aún así. El tono de la piel es muy, muy pálido. Tanto, que parece que sus rivales disparan dejando la piel muy anaranjada. Pero no es así, el iPhone y el Samsung son mucho más precisos respetando el tono de piel mientras Huawei lo aclara al máximo. Pese a ello, por la brutalidad en segmentación -el cabello fino se aísla de una forma que jamás habíamos visto-, nitidez, rango dinámico, color del resto de elementos, es ganador aplastante.

Segundo puesto: iPhone 16 Pro. El iPhone tiene un retrato brutal, con una segmentación de imagen también sobresaliente, aunque no brilla tanto al lado del Huawei. La experiencia de disparo en retrato sigue siendo espectacular, como cada año.

El iPhone tiene un retrato brutal, con una segmentación de imagen también sobresaliente, aunque no brilla tanto al lado del Huawei. La experiencia de disparo en retrato sigue siendo espectacular, como cada año. Tercer puesto: Samsung Galaxy S24 Ultra. Samsung lleva dos años demostrando su buen hacer en retrato. No llega al nivel del iPhone ya que segmenta el pelo de forma algo mediocre, aunque en nitidez está incluso un paso por delante del iPhone. Cuando pulan la segmentación y no quede tan pegote la figura-fondo, podrán competir por mejores posiciones.

Fotografías retrato de día en tamaño original.

Interiores

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Huawei Pura 70 Ultra | Google Pixel 9 Pro XL | iPhone 16 Pro.

Hemos fotografiado en estas condiciones para, por un lado, comprobar qué son capaces de hacer en condiciones de sombras extremas -spoiler, esta es la típica situación en la que pudiera pensarse que no hay mucho que salvar, hasta que llega un teléfono concreto a demostrar que es posible justo la foto que quería hacer-, a la par que en el fondo hay altas luces bastante potentes.

Primer puesto, Huawei Pura 70 Ultra . Huawei sigue sentando cátedra en la comparativa, con una nitidez excelente -aunque podría ser algo más natural- y un rango dinámico excelente.

. Huawei sigue sentando cátedra en la comparativa, con una nitidez excelente -aunque podría ser algo más natural- y un rango dinámico excelente. Segundo puesto, Google Pixel 9 Pro XL . El Pixel ha sorprendido bastante en esta escena, con un rango dinámico amplio y una cantidad de detalle fino nada desdeñable.

. El Pixel ha sorprendido bastante en esta escena, con un rango dinámico amplio y una cantidad de detalle fino nada desdeñable. Tercer puesto, iPhone 16 Pro. El iPhone logra una fotografía nítida, muy natural, y con el único pecado que quemar ligeramente las luces del fondo.

Fotografías en interiores en tamaño original.

Noche

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra | iPhone 16 Pro | Google Pixel 9 Pro XL.

Este año analizaremos la fotografía nocturna con una escena, sin distinguir por separado modo noche. ¿La razón? La fotografía ha llegado a un punto tan computacional, que es injusto hablar de "modos noche". Prácticamente todos los teléfonos hacen "trampa", ya que cuando cae la luz empiezan a exponer durante más tiempo. Esto tiene consecuencias terribles para la naturalidad, como veremos en la siguiente escena del ultra gran angular nocturno. O, sin ir más lejos, con lo que le ha pasado a Huawei o a Honor en este caso.

Primer puesto: Samsung Galaxy S24 Ultra . Primera victoria para Samsung que no llega por mérito, sino por demérito del resto de rivales. La fotografía del Samsung está bien, aunque no sobresale. Aún así, logra controlar de forma excelente las altas luces, hay sharpening en un nivel aceptable, y la nitidez de elementos finos como el suelo se preserva.

. Primera victoria para Samsung que no llega por mérito, sino por demérito del resto de rivales. La fotografía del Samsung está bien, aunque no sobresale. Aún así, logra controlar de forma excelente las altas luces, hay sharpening en un nivel aceptable, y la nitidez de elementos finos como el suelo se preserva. Segundo puesto: iPhone 16 Pro . Con el iPhone sucede lo mismo, no es un gran fotografía, pero mantiene naturalidad. Las altas luces no están tan controladas como en el caso del Samsung, pero no hay un procesado excesivo que acabe coin la fotografía.

. Con el iPhone sucede lo mismo, no es un gran fotografía, pero mantiene naturalidad. Las altas luces no están tan controladas como en el caso del Samsung, pero no hay un procesado excesivo que acabe coin la fotografía. Tercer puesto: Google Pixel 9 Pro XL. El Pixel tiene un balance de blancos demasiado cálido y no controla las altas luces a la perfección. Aún así, de los seis rivales, merece claramente el tercer puesto.

Aquí, Xiaomi, Honor y Huawei han tenido un resultado muy mejorable. Xiaomi sobreexpone muchísimo, y sobresatura el color de un modo que no entendemos. Huawei ha destrozado el suelo tiñéndolo de magenta, y si ampliamos la imagen del Honor, veremos que todo es pura acuarela.

Fotografías de noche en tamaño original.

Ultra gran angular de noche

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra | Google Pixel 9 Pro XL | Xiaomi 14 Ultra.

Si el ultra gran angular no brillaba en ninguno de estos teléfonos de día, por la noche mi recomendación es la de no usarlos. Aquí ninguno de los seis teléfonos ha logrado una buena fotografía.

Primer puesto: Samsung Galaxy S24 Ultra . El Samsung Galaxy S24 Ultra vuelve a ganar en esta escena, por lograr la fotografía más natural y equilibrada.

. El Samsung Galaxy S24 Ultra vuelve a ganar en esta escena, por lograr la fotografía más natural y equilibrada. Segundo puesto: Google Pixel 9 Pro XL . A Google se le va de las manos el procesado en esta fotografía pero, aún así, logra el segundo puesto por nitidez, gestión de los bordes y gestión de luz.

. A Google se le va de las manos el procesado en esta fotografía pero, aún así, logra el segundo puesto por nitidez, gestión de los bordes y gestión de luz. Tercer puesto: Xiaomi 14 Ultra. El Xiaomi 14 Ultra sobreexpone claramente, pero logra mucho más detalle que los otros tres teléfonos que quedan fuera del podio.

Fotografías ultra gran angular de noche.

Zoom máximo de noche

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra | iPhone 16 Pro | Google Pixel 9 Pro XL.

Los teleobjetivos sí que se comportan bien de noche, al menos en el caso de los tres vencedores de la comparativa.

Primer puesto : Samsung Galaxy S24 Ultra. La fotografía sorprende por su naturalidad ya que, en este caso, es el que menos ha forzado los bordes. Samsung prefiere dejar la imagen algo "blanda" aquí a sobreprocesar. La decisión correcta.

: Samsung Galaxy S24 Ultra. La fotografía sorprende por su naturalidad ya que, en este caso, es el que menos ha forzado los bordes. Samsung prefiere dejar la imagen algo "blanda" aquí a sobreprocesar. La decisión correcta. Segundo puesto : iPhone 16 Pro: este teléfono logra un resultado excelente, un pequeño paso por detrás del Samsung, pero con un gran equilibrio general.

: iPhone 16 Pro: este teléfono logra un resultado excelente, un pequeño paso por detrás del Samsung, pero con un gran equilibrio general. Tercer puesto: Google Pixel 9 Pro XL. El Pixel añade bastante más sharpening que sus rivales, pero su x5 se ha comportado mejor que el del Xiaomi 14 Ultra, que ha lavado por completo la imagen.

Fotografías zoom nocturnas en tamaño original.

Retrato nocturno

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra.

Huawei Pura 70 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra | iPhone 16 Pro.

Primer puesto: Huawei Pura 70 Ultra . En este caso, me ha costado muchísimo escoger al ganador. Al Huawei le sucede lo mismo que por el día: deja la piel clara al extremo. La cuestión es que el Samsung genera bastante artefactos en condiciones de poca luz en retrato, y el iPhone ha fallado en la segmentación del pelo de forma bastante evidente. Además, a nivel de nitidez, el Huawei está bastante por encima.

. En este caso, me ha costado muchísimo escoger al ganador. Al Huawei le sucede lo mismo que por el día: deja la piel clara al extremo. La cuestión es que el Samsung genera bastante artefactos en condiciones de poca luz en retrato, y el iPhone ha fallado en la segmentación del pelo de forma bastante evidente. Además, a nivel de nitidez, el Huawei está bastante por encima. Segundo puesto: Samsung Galaxy S24 Ultra . Pese a los artefactos que se generan -solo visibles si ampliamos-, Samsung ha hecho un trabajo decente en esta escena.

. Pese a los artefactos que se generan -solo visibles si ampliamos-, Samsung ha hecho un trabajo decente en esta escena. Tercer puesto: iPhone 16 Pro. El iPhone no ha logrado segmentar al nivel que acostumbra, y el resultado no es del todo brillante. Aún así, es mucho más natural que el resto. El Xiaomi 14 Ultra puede parecer espectacular pero, en cuanto ampliamos, hay muchísimo efecto acuarela.

Fotografías de retrato nocturno en tamaño orginial.

Selfie

Google Pixel 9 Pro XL

iPhone 16 Pro.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Honor Magic6 Pro

Huawei Pura 70 Ultra

Xiaomi 14 Pro.

Huawei Pura 70 Ultra | iPhone 16 Pro | Google Pixel 9 Pro XL.

Terminamos nuestra comparativa con el selfie. Aquí todos, por suerte, tienen un gran nivel, y las diferencias están principalmente en detalles finos como el pelo, nitidez de la piel y algunos elementos más.

Primer puesto : Huawei Pura 70 Ultra. Aunque en este caso ha sobresaturado algo el cielo, pero tanto por capacidad angular como por la cantidad de detalle y naturalidad que rescata, merece la victoria.

: Huawei Pura 70 Ultra. Aunque en este caso ha sobresaturado algo el cielo, pero tanto por capacidad angular como por la cantidad de detalle y naturalidad que rescata, merece la victoria. Segundo puesto : iPhone 16 Pro. El selfie del iPhone, incluso en su modo angular, no lo es tanto como el Pura 70 Ultra. Pese a ello, aquí hace un gran trabajo con el color y los tonos de la piel.

: iPhone 16 Pro. El selfie del iPhone, incluso en su modo angular, no lo es tanto como el Pura 70 Ultra. Pese a ello, aquí hace un gran trabajo con el color y los tonos de la piel. Tercer puesto: Google Pixel 9 Pro XL. A Google se le dan bien los selfies, y el 9 Pro XL es la prueba. Aunque el procesado es algo más forzado, logra un equilibrio general.

Fotografía selfie en tamaño original.

Y el ganador es...



Google Pixel 9 pro xl iphone 16 pro Samsung Galaxy s24 ultra honor magic 6 pro huawei pura 70 ultra xiaomi 14 ultra dia auto - 3º (1 punto) - - 1º (3 puntos) 2º (2 puntos) dia máx res 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) - - - 3º (1 punto) ultra gran angular - 3º (1 punto) -

1º (3 puntos) 2º (2 puntos) zoom máximo día - 2º (2 puntos) 3º (1 punto) - - 1º (3 puntos) modo raw 3º (1 punto) . 2º (2 puntos)

1º (3 puntos)

retrato día - 2º (2 puntos) 3º (1 punto) - 1º (3 puntos) - interiores 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) - - 1º (3 puntos) - noche auto 3º (1 punto) 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) - - - gran angular noche 2º (2 puntos)

1º (3 puntos) - - 3º (1 punto) teleobjetivo noche 3º (1 punto) 2º (2 puntos) 1º (3 puntos) - - - retrato noche - 3º (1 punto) 2º (2 puntos) - 1º (3 puntos) - selfie 3º (1 punto) 2º (2 puntos)

- 1º (3 puntos) - suma final 10 puntos 19 puntos 15 puntos 0 puntos 21 puntos 9 puntos

Huawei vuelve a retomar esa corona que perdió hace unos años. Creo que es imprescindible transmitir que los puntos, puntos son, y que cada uno de estos teléfonos puede brillar más o menos en situaciones puntuales. No hay uno solo de ellos que, en el 100% de las ocasiones, haga la mejor foto.

En el caso de Huawei, el músculo y el ejercicio de procesado llega a ser tan, tan bueno, que barre a sus rivales en buena parte de las circunstancias. Ojo, el procesado no es perfecto, y sigue bastante enfocado en su mercado principal: China. No obstante, es una auténtica alegría comprobar cómo la compañía no se ha rendido ante las constantes adversidades, trayendo a España una de las cámaras más espectaculares del mercado.

El iPhone queda en segunda posición, algo que me deja con una sensación agridulce. Es una cámara que apenas ha mejorado respecto a la anterior, y que a nivel de sensores no representa salto alguno. Pese a ello, Apple sigue ganando en algo que marca la diferencia: la consistencia. Prácticamente, hagamos la foto que hagamos, sabemos lo que hará el iPhone. No suele haber sorpresas, no suele haber sobreexposiciones, los colores no se disparan.

El Samsung ha quedado en tercer puesto por exactamente lo mismo, para mi sorpresa. Es una cámara que tampoco terminó de sorprenderme en su análisis, pero ser constante -algo que le ha hecho ganar de noche, por no sobreprocesar a lo bestia- le ha permitido hacerse con un merecido tercer puesto.

Imagen | Xataka

