No me decidía entre el Google Pixel 9 Pro y el iPhone 16 Pro. Ahora lo tengo más claro que nunca

Si me preguntas cómo tiene que ser el móvil perfecto lo tengo clarísimo:

Tamaño compacto.

Cámara espectacular.

Rendimiento impecable.

Software limpio con varios años de actualizaciones.

Batería suficiente para aguantar la jornada intensa de uso.

No pido más -no pido poco- y, pese a ello, es bastante difícil encontrar lo que busco. Algunas de las alternativas Android más ambiciosas en hardware suelen tener cámaras que no terminan de convencerme. Del mismo modo, suelen ir de la mano de ROMs muy completas, pero alejadas de lo que busco.

Es por ello que, durante los últimos años, he utilizado el iPhone como mi móvil personal. Los Pixel siempre me han hecho ojitos pero, siendo honesto, nunca han estado a la altura de lo que pido. Este año las cosas han cambiado.

He comparado el Pixel 9 Pro con el iPhone 16 Pro. Son dos teléfonos que tendría con gusto en el bolsillo pero, si solo pudiese quedar uno... ¿cuál sería? Voy a tratar de responder a esta pregunta.

Ficha técnica de los iPhone 16 Pro y Google Pixel 9 Pro



apple iphone 16 pro Google pixel 9 pro dimensiones y peso 149,6 x 71,5 x 8,3 mm 199 g 152,8 x 72 x 8,5 mm 199 g pantalla Super Retina XDR 6,3" ProMotion 120 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 6,34" Super Actua OLED 2.856 x 1.280 px 2.000 nits (HDR) / 3.000 nits (brillo máximo) 120 Hz HDR10+ procesador Apple A18 Pro Google Tensor G4 ram 8 GB 16 GB almacenamiento 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS cámaras traseras 48 megapíxeles, f/1.78 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 12 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 50 megapíxeles, f/1.68 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 48 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 cámara frontal 12 MP f/2.2 42 MP batería N.d. Carga rápida de 30W Carga inalámbrica de 25W 4.700 mAh Carga rápida 45 W Carga inalámbrica 23 W sistema operativo iOS 18 Android 14 conectividad 5G (sub-6 GHz)

LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA

WiFi 7

Bluetooth 5.3

Chip de banda ultraancha

NFC 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA WiFi 7 Bluetooth 5.4 Chip de banda ultraancha NFC otros IP68

Sonido estéreo

FaceID Botón de acción Control de cámara IP68 Sonido estéreo Lector de huellas en pantalla Reconocimiento facial 2D precio Desde 1.219 euros Desde 1.099 euros

El tamaño soñado, por fin en un Pixel

Un Pixel pequeño con las mismas especificaciones que el modelo grande y un iPhone 16 Pro con el mismo teleobjetivo que el Pro Max. Dos fantasías cumplidas. Este año, ambas compañías han puesto toda la carne en el asador, y por fin podemos comprar uno de los reyes de Android en tamaño compacto, al igual que sucede con el iPhone.

A nivel de diseño he de mojarme: el Google Pixel 9 Pro me parece mucho más atractivo. El gris, desde mi punto de vista, está mejor logrado. El módulo de cámara es peculiar, pero muy interesante y, en definitiva, es un móvil con bastante más personalidad. El iPhone 16 Pro está muy bien rematado, pero tras tantos años viendo el mismo diseño, se acaban echando en falta novedades.

El peso es idéntico en ambos, aunque el Pixel es ligeramente más alto. Si les doy la vuelta, me encuentro ante dos de las mejores pantallas que hay en el mercado. La diferencia es que, por fin, el Pixel tiene un mejor panel que el iPhone. La calibración de ambos es muy similar, quizás algo más precisa en el móvil de Apple.

Por primera vez, el Pixel tiene un panel notablemente superior al del iPhone a nivel de brillo máximo. Y se nota.

Pese a ello, el brillo máximo es superior en el Pixel. Hablamos de 2.000 nits de brillo HDR y 3.000 nits para un 5% de la pantalla en automático. El iPhone repite las cifras del 14 Pro: 1.600 nits en HDR y 2.000 nits pico. En mi experiencia, el Pixel mantiene mejor el brillo máximo.

En años anteriores, se sentía claramente cómo el panel del Pixel era bueno, pero no sobresaliente. Este año las tornas han cambiado por completo. Por fin tenemos un Pixel, pequeño, y con una pantalla de 10.

Rendimiento y experiencia de usuario: las tornas cambian

Ay, Google. Qué bien funciona el Pixel 9 Pro corriendo Android Stock, pero qué poco confío en que el Google Tensor G4 sea capaz de soportar los siete años de actualizaciones que promete Google. Y es que esto es clave para mí: en la gama alta no se trata de que el teléfono funcione bien al sacarlo de la caja, se trata de que siga funcionando como el primer día varios años después.

Lo importante no es el rendimiento cuando sacamos el móvil de la caja. Es lo que sucede años después

Llevo usando Google Pixel desde el 2 XL hasta el 8 Pro. Desde el 2 XL hasta el Pixel 6, todos han sufrido, y mucho, conforme han ido superando los tres años de vida. Algo que no sucedía en ningún caso con los iPhone.



iPhone 16 pro google pixel 9 pro PROCESADOR A18 Pro Tensor G4 RAM 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.106/7.799 1.833/3.521 3D MARK Wild Life Unlimited 16.809 9.263 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 16.906/8.538 9.220/5.505 PCMARK WORK - 12.397

De hecho, ni siquiera hace falta esperar a que pasen esos años. El iPhone 16 Pro rinde mucho mejor que el Pixel. Sí, abriendo WhatsApp, Instagram y X los dos vuelan, pero no es ese el uso que yo le doy a un gama alta. Procesamiento de imágenes RAW, exportación de archivos 4K en apps de vídeo, traspaso de archivos -especialmente importante esto, porque el Pixel ni siquiera tiene memoria UFS 4.0-... Todo funciona más lento en el Pixel.

Sucede algo similar en autonomía. En uso ligero, los dos superan las siete horas de pantalla sin demasiado problema. La clave viene cuando les damos caña. He notado al iPhone 16 Pro especialmente eficiente a la hora de grabar contenidos en LOG, disparar en RAW, e incluso en juegos de gran peso. El Pixel no se drena en exceso, pero dura algo menos.

Ecosistema y fotografía: dos mundos distintos

Sí, tranquilo. Lo del "ecosistema Apple" a mí también me pone un poco nervioso. Todo funciona mejor cuando todos nuestros productos son de la misma compañía -faltaría más-, pero hay vida más allá. Esto no quita que el Apple Watch se lleve mejor con el iPhone que cualquier WearOS con el Pixel -incluido el Pixel Watch-. Si usas Mac la compatibilidad es sencillamente espectacular -vinculación automática de llamadas, portapapeles universal, AirDrop, etc-. Estamos en 2024 y no es necesario aclarar esto, pero suma.

El asunto del ecosistema no acaba tan solo con la integración con otros productos Apple. La clave aquí es que cuando uno busca un móvil "Pro", espera que haya aplicaciones "Pro". Es algo que en Android no sucede. Me explico.

En iOS hay menos apps que en Android, pero las apps especializadas suelen ser de una calidad mayor

ProRAW vs Halide -Process Zero-. A día de hoy no tenemos nada similar en Android.

Si somos apasionados de la fotografía móvil, el Pixel nos permite disparar en RAW. Pero es un RAW con apilamiento de imágenes -dispara varias imágenes para lograr más nitidez y HDR-, no un RAW prácticamente bruto, desde el sensor. El iPhone dispara un RAW similar, pero si no nos gusta tenemos aplicaciones como Halide para lograr un RAW sin apilar.

A nivel de grabación de vídeo, hay una diferencia sustancial: LOG. La grabación de archivos en curva logarítmica nos permite evitar el procesado del fabricante para pasar a grabar casi en bruto, sin procesado. Aplicaciones como la de Blackmagic -disponible en Android, pero sin LOG en el Pixel ya que este móvil no lo soporta-, permiten incluso grabar con un LUT de conversión ya preaplicado.

El iPhone graba a 4K 120 FPS, tiene un modo cine muchísimo mejor y, tanto en estabilización como a nivel de calidad, está un par de años por delante de lo que consigue Google en el Pixel.

Google Pixel 9 Pro | iPhone 16 Pro.

Google Pixel 9 Pro | iPhone 16 Pro. Las sombras del Pixel son bastante más azuladas.

Si nos vamos a los resultados fotográficos, las diferencias con la cámara principal son prácticamente inapreciables salvo que empecemos a ampliar bastante. La cámara del iPhone ofrece fotografías algo menos sobreprocesadas, aunque no ha habido salto alguno respecto a la generación anterior. De hecho, es una cámara algo más oscura en las sombras.

Google Pixel 9 Pro | iPhone 16 Pro. El iPhone es pobre a nivel de color y nitidez.

En el ultra gran angular las cosas cambian. El del iPhone 16 Pro es sencillamente malo, mientras que el Google Pixel 9 Pro se defiende bastante bien. Sigue siendo la cámara más débil del conjunto, pero es más que aprovechable.

Google Pixel 9 Pro | iPhone 16 Pro.

El trabajo con los teleobjetivos de cinco aumentos es muy similar en ambos. En el caso del Pixel, las sombras quedan algo más apagadas, aunque el look es quizás más atractivo que el del iPhone. Ninguno de los dos brilla especialmente en nitidez, pero contar con un teleobjetivo de cinco aumentos en móviles compactos es un sueño hecho realidad.

En resumidas cuentas, a nivel fotográfico tenemos dos propuestas tan similares como distintas. En mi caso, la balanza se inclina por la mejor calidad de grabación de vídeo del iPhone, así como por las apps disponibles para sacarle partido.

Google Pixel 9 Pro vs iPhone 16 Pro, cuál me compraría

El Google Pixel 9 Pro cuesta, de partida, 1.199 euros. El iPhone 16 Pro cuesta 1.219 euros. En otras palabras, cuestan prácticamente lo mismo. Con el Google Pixel 9 Pro tenemos una mejor pantalla y 16 GB de memoria RAM. Tenemos también 256 GB de partida, configuración que si queremos igualar en el iPhone nos costaría 1.349 euros. El ultra gran angular es mejor que el del iPhone y, si el ecosistema Android es nuestra zona de confort, este es de lejos el mejor teléfono compacto que se puede comprar ahora mismo.

Sobre iOS vs Android, más allá de las apps, es una guerra en la que prefiero no entrar. Es una elección puramente personal y subjetiva que, en mi caso, se decanta por iOS y el ecosistema Apple dada la mejor integración.

Si nos decantamos por el iPhone nos llevamos un móvil con un procesador notablemente mejor, una cámara principal con un vídeo muy por encima de la del Pixel y un ecosistema de aplicaciones bastante más rico para ciertos usos muy específicos, "Pro". Este último punto es decisivo para mí, las apps profesionales lo son todo a la hora de usar un móvil de gama alta.

Teniendo en cuenta que el precio es casi idéntico, en mi caso particular, sigo considerando al iPhone como la compra más acertada. Si pago por uno de los móviles más caros del momento, también exijo el mejor procesador del momento. En caso de que el teléfono tan solo estuviese conmigo un par de años a capricho, este sería un año estupendo para disfrutar del mejor Pixel hasta la fecha.

