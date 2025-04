"Entre seis y diez horas": es lo que estima REE que tarde en recuperarse España de un apagón "extraordinario"

La conferencia de prensa ofrecida por Red Eléctrica Española (REE) ha permitido conocer el estado de la situación tras el apagón general que hemos sufrido en España. Y sobre todo, el tiempo que se espera que dure el apagón.

"Entre seis y diez horas". Los responsables de REE han explicado cómo la reposición completa del sistema en todos los puntos del país podría llevar "entre seis y diez horas". La estimación proviene de simulaciones realizadas con anterioridad y también de la experiencia recolectada en apagones que se han producido en otros países en el pasado.

Cómo procede REE tras el apagón. Tras el incidente por un colapso de la tensión en todos los nudos de la red, explicaban en REE, lo esencial es

"reponer con tensión los distintos elementos de generación y de la red de transporte para que cuando las estaciones obtienen tensión, se propague por las distintas redes y comenzar la propagación de tensión".

Ya ha comenzado la restitución. Como indicaban en Red Eléctrica Española, se ha conseguido recuperar tensión en zonas próximas a las fronteras con Portugal y Marruecos, y tanto en la zona de Cataluña como País Vasco se está propagando tensión para que llegue a las estaciones de transporte.

Un proceso paulatino. En la zona sur y centro también se ha recuperado ya tensión en algunos puntos. Este proceso de reposición será progresivo en las distintas zonas, explican desde red eléctrica y una vez se consigue recuperar la tensión en todas las regiones de transporte se podrá reponer el suministro a los consumidores.

Un evento "excepcional y extraordinario". En Red Eléctrica Española indican que nunca había sucedido un incidente de estas características y que "es un incidente excepcional y extraordinario". Han insistido en que están centrados en recuperar el suministro lo antes posible, y también han destacado que hay planes detallados preparados que indican cómo proceder y qué pasos seguir ante este tipo de problemas.

Causas desconocidas. En Red Eléctrica Española no han dado de momento información sobre las causas de este apagón general. Al ser preguntados por un potencial ciberataque, representantes del Gobierno han indicado que no hay constancia sobre las causas del incidente y "no podemos entrar a especular".

Imagen | Pere Jurado

