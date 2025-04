El apagón en España planteaba la posibilidad de un ciberataque. La UE lo descarta

El apagón general en toda España ha provocado una gran incertidumbre sobre las potenciales causas de este "cero energético". Una de las que se barajan es la de un posible ciberataque, y agencias como el Centro Criptológico Nacional o INCIBE están investigando esa opción, señalan en La Ser o en El País. En la última década solo ha habido un gran caso de este tipo.

La UE descarta el ciberataque. Como señalan medios como El Mundo, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, ha indicado que "no hay nada que nos permita afirmar que hay algún tipo de boicot o ciberataque". En su comparecencia ante los medios, Pedro Sánchez ha destacado que no se conocen aún las causas del incidente y no descarta ninguna opción.

Pocos casos destacables. El 23 de diciembre de 2016 la región de Ivano-Frankivsk, en el suroeste de Ucrania, sufrió un apagón como consecuencia de un ciberataque coordinado que afectó a tres de las principales compañías de electricidad ucranianas de la región. El problema afectó a decenas de miles de personas durante un periodo de entre tres y seis horas. El año siguiente un ciberataque más sofisticado volvió a provocar un apagón que afectó a residentes de Kiev, también en Ucrania. El país ha estado afectado por apagones tras la invasión rusa tras los ataques de Sandworm, una unidad de ciberdelincuencia asociada a la inteligencia rusa, indicaban en Tarlogic.

Pero haberlos, haylos. En noviembre de 2023 una serie de ciberataques coordinados afectaron el sector energético de Dinamarca, aunque no hubo apagones sino robos de datos. Los expertos de Tarlogic destacaban cómo este tipo de problemas han ido acrecentándose. Ninguno, eso sí, ha afectado a un país casi al completo, como habría ocurrido en este caso.

Sospechosos habituales. En junio de 2019 un gran apagón afectó a 48 millones de personas en Argentina y Uruguay. En aquel momento hubo sospechas de un potencial ciberaataque como causante de los problemas, pero el Gobierno argentinó indicó que el corte se debió a un fallo en uno de los sistemas de transporte desde una de sus centrales hidroeléctricas en Yacryetá. Es por tanto relativamente frecuente asociar un evento de este tipo con un potencial problema de ciberseguridad.

Y luego, Stuxnet. Lo que sabemos es cómo supuestamente EEUU e Israel crearon el malware Stuxnet en la segunda mitad de la década de 2000. Este malware logró dañar infraestructuras críticas de Irán, en concreto sus centrales nucleares y eso demostró que ciertos ciberataques pueden dirigirse a infraestructuras críticas.

La posibilidad está ahí. Como señalaban en 2019 en El Confidencial, España de hecho ya trató de prepararse para este tipo de eventos. Expertos como Rubén Santamarta habían avisado de ese riesgo ya en 2011. Durante el apagón el Centro Criptológico Nacional (CNI) ha indicado que el apagón podría ser consecuencia de un ciberataque, según La Razón.

España suele recibir amenazas de este tipo. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior, indicó en El Confidencial en 2019 que ya entonces habían existido "intentos de accesos ilícitos a este tipo de infraestructuras". Desde El País señalaron hace pocos meses cómo España recibe unas 40.000 amenazas diarias de diverso tipo.

Una opción más, pero solo eso. No hay de momento datos que puedan apuntar a un ciberataque y por lo tanto aunque la posibilidad está ahí, no hay ninguna confirmación. El apagón es excepcional y extraordinario, como indicaban desde Red Eléctrica y Española, que por supuesto también está investigando cuál ha sido el origen del problema.

Imagen | Markus Spiske

En Xataka | Otra precuela del 'Gran Apagón': la tormenta solar que sacudió el mundo el 660 a.C. hoy tendría consecuencias gravísimas