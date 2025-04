Se ha ido la luz en toda España: qué hacer en esta situación y cómo mantenerte informado

Todo el país está en shock después del apagón que ha tenido lugar a nivel nacional, y que también ha afectado a otros países vecinos. Vamos a decirte qué puedes hacer en esta situación, con algunos consejos prácticos sobre cómo actuar a nivel general y cómo mantenerte informado o informada.

Nada nos prepara para esto, pero los consejos puedes aplicarlos también en otros casos en los que haya algún tipo de caída masiva de electricidad en tu área. Porque siempre es bueno tener una pequeña noción de preparación.

En primer lugar, mantén la calma

Parece obvio, pero el primer consejo debe ser siempre mantener la calma. No te dejes llevar por el pánico, e intenta tranquilizar también a las demás personas. Dejarse llevar por el pánico y el miedo puede llevar a malas decisiones. Lo mejor es ir a casa y quedarte tranquilo o tranquila hasta que pase.

Debes entender que hay mucha gente de operadoras eléctricas trabajando ahora mismo para solucionarlo todo, y que todo volverá a la normalidad pronto. Aun así, no descartes que dure varias horas, por lo que también debes tener cuidado en otros aspectos.

Ahorra la batería de tu móvil

El ordenador de tu casa no funciona sin electricidad, pero sí lo harán tu móvil y tu portátil. Aun así, intenta usarlos lo mínimo posible para ahorrar batería. No sabemos cuánto puede durar un apagón así, o sea que lo mejor es prepararte para estirar la autonomía de tus dispositivos lo máximo posible.

Para eso, úsalo lo menos posible, no entres en juegos ni aplicaciones que no sean necesarias, e intenta no estar siempre mirando redes social o usando WhatsApp para comunicarte. Puede que debas hacer alguna llamada para tranquilizar o preguntar por cómo está algún familiar, pero más allá de eso no lo uses.

Revisa baterías externas por casa

Si tienes baterías externas en algún cajón de casa, es el momento de sacarlas y comprobar cómo están. Pulsa en su botón de encendido para ver en el indicador que tengan el nivel de batería y si les queda algo.

Elige un dispositivo clave, como puede ser tu móvil, y centra todo lo que tengas de baterías en mantenerlo cargado. No intentes mantener cargados todos a la vez, hazlo solo con el más esencial.

La nevera cerrada

En cuanto a los electrodomésticos en casa, poco decir si se ha ido la luz. Quizá lo más importante es mantener la nevera cerrada para que no se vaya el frío y puedas conservar los alimentos durante el máximo tiempo posible dentro.

Busca información sólo en fuentes oficiales

En estos casos, lo normal es que haya todo tipo de bulos y rumores. No te creas ninguna especulación, y simplemente busca las fuentes oficiales para mantenerte informado. Busca información del gobierno de España, y también de las empresas eléctricas nacionales.

Cuando leas artículos relacionados con lo que está pasando, fíjate siempre en quién opina y de dónde sale la información. No te creas nada que diga nadie que no esté dentro de una empresa eléctrica, en el gobierno, o en una institución donde sepan realmente lo que pasa.

Lo normal en estos casos es que no abunde la información, sobre todo al principio, ya que las administraciones deberían evitar especulaciones y decir solo las cosas de las que tengan certidumbre.

