Threads ya presume de 500 millones de usuarios. La cifra que falta sigue siendo la más importante

Threads nació en el momento en el que competir con X parecía más posible que nunca. La antigua Twitter atravesaba una etapa de cambios profundos bajo Elon Musk y Meta decidió entrar con una app propia en un terreno que X dominaba desde hacía años: la conversación pública breve, inmediata y apoyada en texto. Lo que no estaba claro era si aquella ventana podía convertirse en uso sostenido, comunidad y escala real. Casi tres años después de su lanzamiento, la compañía ya tiene una respuesta para enseñar al mercado.

El dato procede de la propia Meta, que ha anunciado que Threads ha alcanzado los 500 millones de usuarios activos mensuales en junio de 2026. La aplicación habría sumado unos 100 millones de usuarios mensuales desde agosto del año pasado, cuando ya rondaba los 400 millones. Es una cifra enorme para una red tan joven y suficiente para colocarla en una conversación muy distinta a la de sus primeros meses.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg ha presentado el hito junto a varias novedades, con especial énfasis en reforzar el papel de las comunidades dentro de Threads. En su anuncio oficial, Meta sostiene que estos grupos, organizados alrededor de conversaciones sobre temas como libros, baloncesto, crianza o música, han ayudado a dar forma a la aplicación. Por eso Communities sale ahora de beta y suma funciones como un centro para encontrar comunidades, iconos propios, indicadores de progreso para temas que estén cerca de convertirse en comunidad y más reconocimiento para los usuarios destacados.

Las cifras que tenemos y las cifras que nos faltan

Parte de la explicación está en que Threads no tuvo que convencer al usuario de empezar desde una hoja en blanco. No es ningún secreto que en su lanzamiento inicial se benefició de una estrategia de crecimiento muy optimizada: la aplicación pudo apoyarse en las conexiones que millones de personas ya tenían en Instagram y algunas publicaciones virales de Threads llegaron a aparecer en Instagram y Facebook. Esa ventaja ayuda a entender por qué su adopción fue tan rápida, aunque no resuelve la pregunta de fondo: cuántos de esos usuarios han convertido Threads en una app de uso habitual.

Ese ritmo coloca a Threads en una posición llamativa si lo comparamos con otras grandes redes, aunque con una cautela importante: no todas nacieron en las mismas condiciones ni comunicaron sus métricas de la misma manera. TikTok/Douyin alcanzó los 500 millones de usuarios activos mensuales en julio de 2018, algo menos de dos años después del lanzamiento de Douyin en China. Instagram llegó a esa barrera en junio de 2016, unos cinco años y ocho meses después de su estreno. Facebook anunció 500 millones de usuarios activos en julio de 2010, algo más de seis años después de su nacimiento, aunque aquella comunicación no formulaba la métrica con el mismo detalle de MAU. Threads lo ha hecho justo antes de cumplir tres años.

Ahí está la cifra que falta. Meta ha dado el número global, pero no ha publicado el desglose por países: no sabemos cuál es el principal mercado de Threads, dónde se concentra el crecimiento ni cuántos usuarios activos mensuales tiene en España. Ese vacío importa porque una red social no solo se mide por su tamaño agregado, sino por el peso que consigue en cada conversación local. Y en España, sin una cifra pública que permita medirlo, Threads no parece ocupar todavía un lugar comparable al de X, Instagram o TikTok.

Algunos indicios ayudan a leer ese mapa incompleto, aunque ninguno sustituye al desglose oficial que no tenemos. En su anuncio, la compañía liderada por Mark Zuckerberg menciona que las comunidades locales empezarán con etiquetas en idioma nativo en Japón, Corea y Taiwán, una pista de dónde está poniendo el foco. Meta asegura estar viendo más tracción en Asia, especialmente en Corea del Sur y Japón, donde el tiempo de uso habría aumentado un 80% y un 130%, respectivamente, frente al año anterior. Son datos útiles, pero no equivalen a saber cuántos usuarios activos mensuales hay en cada país.

Imágenes | Meta

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