Si los árboles son el arma contra el calor, España va perdiendo: 6 de cada 10 personas no tienen un parque cerca

No hace falta tener un máster en arquitectura bioclimática para saber que el asfalto absorbe el calor y que debajo de un árbol se está más fresco. Sin embargo y pese a que el termómetro no engaña y nos enfrentamos a veranos con olas de calor más intensas y más frecuentes, la mayoría de quienes planifican el urbanismo en las diferentes ciudades del estado español viven de espaldas a esa realidad.

Es cierto que cada ciudad es un mundo y que incluso, dentro de cada municipio hay universos diferentes en función del barrio, pero un nuevo estudio cartográfico de Amigas de la Tierra y la Universidad Politécnica de Madrid ha analizado 10 ciudades españolas para descubrir cuánta gente vive cerca de una zona verde y el resultado es desolador: hay un 60% de la población que no.

Falta vegetación cerca. En el global, 6 de 10 habitantes de las ciudades analizadas vive en déficit de zonas verdes. Vaya por delante que los datos por ciudad son desiguales (y eso habla muy mal de algunos municipios) pero contundentes.

Algunos ejemplos: en Valencia el 80% de su ciudadanía vive a más de 300 metros de una zona verde de calidad, es la ciudad con peor ratio de superficie del estudio. En Madrid hay casi dos millones de personas que viven lejos de una buena zona verde y un fuerte contraste entre barrios ricos y pobres. El caso de Badajoz es llamativo: tiene casi 25 metros cuadrados de zona verde por habitante (¡bien!), pero cerca del 70% de sus habitantes las tiene lejos. Solo dos ciudades salen bien paradas: Valladolid, con una buena dotación de verde, y Santiago de Compostela, señalada como modelo a seguir.

Badajoz y sus zonas verdes: muchas pero lejos. Amigas de la naturaleza y UPM

Por qué es importante. Porque cruza la cantidad de verde con la renta de cada zona para detectar las zonas prioritarias a la hora de "reverdecer" ciudades. Y no es que los parques y los árboles creen una estética bucólica o chic (depende de la época del año) en las películas, es que la exposición regular a vegetación urbana está asociada a menor estrés, mejor salud mental y una reducción medible del efecto isla de calor, como sintetizó el científico Cecil Konijnendijk en una de las recomendaciones de referencia actuales sobre urbanismo, salud y bienestar: la regla 3-30-300.

La regla 3-30-300. Esta recomendación estipula que ver al menos tres árboles desde casa, tener un 30% de cobertura arbórea en el barrio y contar con un parque a menos de 300 metros aporta ventajas para el bienestar y la salud. Detrás de esa regla 3-30-300 hay numerosas investigaciones científicas y la propia Organización Mundial de la Salud la tiene como recomendación de referencia.

De hecho, lo de los 300 metros coincide con recomendaciones previas de la OMS y existen estudios epidemiológicos que vinculan la cercanía a una zona verde con menos trastornos mentales y conductuales infantiles en España, menor inactividad física en los Países Bajos y menor riesgo cardiovascular en Lituania. Desde entonces, varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Canadá ya la han incorporado como estándar de planificación urbana.

De dónde salen estos datos. El estudio combina cartografía del planeamiento urbano de cada ayuntamiento, ortofotos y datos colaborativos de OpenStreetMap para localizar zonas verdes de más de una hectárea. A su vez, se cruzan con la renta media por sección censal porque sí, tener o no tener zonas verdes suele ser una cuestión de clases. Las ciudades objeto del estudio son Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Palma, Valladolid, Badajoz, Ourense, Ibiza y Santiago de Compostela, todas las analizadas.

Sí, pero. El estudio solo se basa en zonas verdes públicas cartografiadas, dejando fuera las privadas, de modo que jardines o piscinas no aparecen. Esta limitación distorsiona los resultados de ciudades como Ibiza. De hecho, quienes elaboran el estudio reconocen que, a diferencia de otros países donde la correlación entre zonas verdes y renta es muy clara y lineal, en España no siempre se cumple. Volviendo a Ibiza, los datos públicos muestran peor acceso en los barrios ricos, pero claro, no capturan los espacios privados de esas viviendas.





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