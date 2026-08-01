Mova Z70 Ultra Roller Complete analisis caracteristicas precio especificaciones

Puede que de buenas a primeras, Mova no te suene demasiado, pero si sacas este aspirador de su caja su cara te recordará a esa estética china propia de marcas como Xiaomi, Dreame o Roborock. Y si lo pones en marcha, más todavía. Tus sospechas estarán en lo cierto: a modo de resumen, Mova sale de Dreame (son independientes), que a su vez nació como empresa participada de Xiaomi.

Eso sí, Dreame y Mova son independientes entre sí y de la propia Xiaomi. En cualquier caso, esa experiencia y saber hacer de una marca con solera se notan desde el principio y más con este ambicioso Mova Z70 Ultra Roller Complete, con el que la marca no se ha guardado nada: es un gama alta con todas las de la ley.

✅ Cómpralo si...

Tienes una casa grande y espaciosa llena de cosas.

Te gusta la tecnología y quieres una experiencia personalizada.

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Tu presupuesto es ajustado.

Quieres algo sencillo.

Tienes un piso pequeño.

Lo esencial en 30 segundos

El Mova Z70 Ultra Roller Complete es un robot aspirador para gente exigente, tecnológica y con casa grande. Si cumples los tres criterios, mejor que mejor porque es como vas a sacarle todo el partido. Cuenta con diferentes armas para aspirar y fregar y en ambos casos lo hace bastante bien, incluso aunque el suelo esté muy sucio o cueste llegar a los rincones. ¿Que quieres aspirar y fregar a tope solo el baño y para lo demás dar un repaso rápido? Puedes. ¿Que se te ha caído medio refresco en la cocina? Te lo limpia.

Todas esas posibilidades las plasma en la aplicación, que no es precisamente intuitiva que digamos: toca darle un buen repaso a todas las opciones del menú y cacharrear para tratar de entender alguna descripción regulera. Nada dramático si trastear es lo tuyo. Eso sí, mi madre se limitaría a darle al botón de "limpieza global" para limpiarlo todo y a funcionar.

Hoy en día casi cualquier robot aspirador da la talla para limpiar un piso de menos de 100 metros cuadrados, pero este es EL ROBOT: tiene una batería grande, un sistema de navegación depuradísimo, varios mapas y lo más interesante de todo es que tiene los depósitos de agua y sólidos más grandes de lo normal. ¿Qué significa esto? Que si tienes una casa grande, no vas a tener que estar tan pendiente del mantenimiento. Y si tu casa es más pequeña, lo de olvidarte del mantenimiento es una bendita realidad.

Nuestra experiencia con el Mova Z70 Ultra Roller Complete

Un diseño inteligente. Vaya por delante que los robots aspiradores desde que tienen base multifunción necesitan que se les destine un buen hueco en casa y este no es una excepción. Pero sin ser más grande de lo habitual, los depósitos y la bolsa de polvo sí que lo son, lo que ahorra tener que andar vaciándolas y llenándolas. Punto para Mova, que ha diseñado este robot con mucha inteligencia: sí, es bonito, pero es que además está repleto de detalles cuidadosamente pensados, desde la txapela del visor láser que se agacha para caber mejor a su ambiciosa configuración de cepillos. Aquí es el rey: doble rodillo de goma para aspirar, rodillo para fregar que se sale a los lados y un cepillo lateral también extensible.

Navegación depuradísima. Para que un robot aspirador limpie bien necesita dos cosas: que navegue bien y que tenga herramientas en condiciones para limpiar. Su cámara y láser le permiten moverse por casa con pericia esquivando obstáculos y cubriendo todo el área disponible sin dar pasadas de más. Le he visto meterse por debajo del armario gracias a esa txapela retráctil y también llegar bien a las esquinas con ese rodillo que se "estira". Obviamente, si retiras cacharros del suelo va a limpiar más, pero los atascos, atropellos o extravíos no van a ser un problema: no se ha perdido ni una sola vez y mi casa está bien desordenada.

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Limpieza superlativa. Que llegue a todas partes es el primer paso, pero es que tiene potencia a raudales y unos cepillos en condiciones para tragarse las bolas de pelo que dejan mis perras, la arenilla del pádel y las migas que caen. Fregar antes era una quimera, pero con este Mova verdaderamente nos hemos olvidado de la fregona: elimina manchas pequeñas y hasta es capaz de tragar líquidos. El rodillo de textil está siempre listo para absorber y siempre está limpio. Aquí ayuda el agua caliente, el detergente y que cuenta con un sistema para que el textil no se quede aplastado. ¿Que hay una alfombra? Pues sube el rodillo. Eso sí, como lo sube poco más de un centímetro, si es gruesa es mejor esquivarla. Pero si se sube, aspira que da gusto.

Incombustible. La ficha técnica anticipaba una gran autonomía por el tamaño de la batería y su navegación no malgasta esfuerzos en dar pasadas de más, así que, cuando lo puse a solo a aspirar, pero a máxima potencia, esperaba un consumo moderado. Me ha dejado con la boca abierta: en 42 minutos ha gastado un 22% limpiando toda mi casa. Mova asegura que este aspirador se carga un 30% más rápido respecto a otros modelos lanzados en 2026, pero en la práctica y si tu casa es de 100 metros cuadrados o menos, no te va a hacer falta: podría limpiar un piso de 55 metros cuadrados enterito cuatro veces. Y eso a máxima potencia, pero ya te adelanto que lo normal es que no necesites tanta intensidad.

¿Manteniqué? Este robot aspirador lleva en mi casa dos semanas, lo he puesto a diario y apenas he tenido que cambiarle el agua una vez. Ni vaciar el depósito de sólidos ni limpiar los rodillos ni lavar nada ni hay malos olores. De hecho, cuando vuelve a su casa tras aspirar, vacía su depósito de sólidos y comienza a limpiarse y secarse durante varias horas (se oye un zumbido que puede llegar a ser molesto para la siesta). En pocas palabras: me he preocupado poquísimo por él y eso se agradece, ya sea porque tienes poco tiempo, prefieres invertirlo en otras cosas mejor que limpiar un aspirador o te da alergia el polvo.

Ficha técnica del Mova Z70 Ultra Roller Complete



Mova Z70 Ultra Roller Complete Dimensiones y peso Base: 420 x 432 x 500 mm Robot: 350 x 350 x 96 mm (con el sensor desplegado: 119,6 mm de altura) Potencia de succión 36.000 Pa Navegación FlexScope DToF (láser + cámara) con reconocimiento de imágenes con IA supera obstáculos de hasta 9 cm Machireach para alcanzar los bordes Cepillos Cepillo lateral extensible 12 cm

Cepillo central doble antienredos Trobowave Fregado Sistema de fregado HydroForce 2.0 a 18N: rodillo extensible de 27 cm (5,2 cm a cada lado) Elevación 13 mm Base Capacidad depósitos de agua: 5,5 L agua limpia y 4,5 L agua sucia Capacidad depósito sólidos: bolsa de 4L (125 días) Limpieza mopa con agua caliente a 100 °C y secado con aire caliente conectividad Compatible con Alexa, Siri y Google Home. Próximamente compatible con Matter. Privacidad: el algoritmo de reconocimiento se ejecuta exclusivamente en el robot aspirador, y ninguna imagen se almacena en la nube. Autonomía 6.400 mAh 250 m2/ 1300 m2 por carga Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, bolsa de polvo, filtro, producto de limpieza, kit de recambios Precio 1.399 euros

Mova Z70 Ultra Roller Complete, la opinión de Xataka

Con este aspirador, Mova no se ha guardado nada: es un serio candidato a mejor robot aspirador del año. De hecho, solo le pongo dos "peros": el precio y que mi casa es pequeña, por lo que es como tener un Ferrari para ir a la compra. Vaya por delante que su PVP entra dentro de "lo normal" en la gama alta, otro tema distinto es si merece la pena el extra que ofrece cuando hay modelos tan apañados en calidad precio como su hermano pequeño, el Mova E40 Ultra.

Este es un robot aspirador superlativo: tiene un diseño soberbio a prueba de uso intensivo, una configuración de cepillos y rodillos avanzada para llegar bien y lidiar con todo tipo de suciedad y manchas, batería para rato, una navegación tan depurada que cuesta buscarle las cosquillas dentro de lo físicamente posible: hasta su app tiene opciones a aburrir (aunque le haga falta un lavado de cara para hacerla más amable). Lo tiene (casi) todo lo que se puede pedir y esperar en este "pequeño" electrodoméstico.

¿Lo recomiendo?

Si el precio no es problema y cumples esas tres premisas de tener casa grande, ser techie y que busca una experiencia personalizada, de cabeza y sin dudarlo. Digo más, si te lo puedes permitir y no cumples alguna de esas cosas, tampoco es mala idea: un Ferrari también se disfruta conduciéndolo hasta el súper.

En Xataka | Mejores robots aspiradores en calidad precio: cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Dreame. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka