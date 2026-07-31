El nuevo submarino nuclear ruso Perm entrará en servicio este año. Promete hacer algo que ningún otro puede: lanzar hipersónicos

Un submarino nuclear ya parte con una ventaja evidente: puede moverse durante largos periodos bajo el agua y resultar difícil de seguir. Lo que Rusia dice que está poniendo ahora sobre la mesa con el Perm es otro salto: convertir una plataforma de ese tipo en portadora regular de misiles de crucero hipersónicos Zircon. La promesa es potente, pero conviene leerla con distancia. No estamos ante una demostración independiente de invulnerabilidad, sino ante una incorporación que Moscú presenta como significativa y que varias agencias han recogido por una razón clara: si se cumple lo anunciado, este Yasen-M no será uno más.

De momento, la incorporación del Perm tiene horizonte, pero no día marcado en el calendario. La Armada rusa sostiene que recibirá más de 20 buques, embarcaciones y lanchas antes de que termine 2026, y su comandante en jefe, Aleksandr Moiséyev, ha situado al submarino dentro de ese paquete. El mismo mando ya había adelantado meses antes que las pruebas del Perm debían cerrarse durante este año y que el buque reforzaría las fuerzas submarinas del Pacífico.

El salto de este submarino nuclear está en el Zircon

Para entender el alcance del anuncio conviene situar primero al Perm en su sitio. No hablamos de un submarino estratégico diseñado para lanzar misiles balísticos intercontinentales, sino de una unidad nuclear multipropósito de la familia Yasen, la línea rusa pensada para combinar sigilo, guerra antisubmarina, ataque contra buques y lanzamiento de misiles de crucero. Interfax lo describe como un submarino de cuarta generación y como el sexto buque de los proyectos 885/885M, construidos por Sevmash.

El Zircon ya había aparecido en pruebas navales, incluidas pruebas desde el submarino Severodvinsk, pero el caso del Perm apunta a otra cosa. Lo que sostienen las fuentes rusas es que este Yasen-M nace preparado para llevar esos misiles hipersónicos como parte de su configuración habitual. Reuters recogió la misma idea: el Perm es presentado como el primer submarino nuclear equipado con Zircon como característica.

El Zircon es un misil de crucero hipersónico, y ahí está la parte delicada del asunto. En teoría, una velocidad muy alta reduce el tiempo de reacción de las defensas y complica la interceptación, sobre todo si el disparo llega desde un submarino que no siempre es fácil de localizar. CSIS ya había documentado pruebas rusas de este misil, así que la integración naval no sale de la nada. Aun así, RUSI advierte que la amenaza debe medirse con cuidado: las prestaciones anunciadas por Moscú no equivalen automáticamente a eficacia garantizada.

Sobre sus misiones concretas, la parte comprobable es mucho más estrecha que la promesa tecnológica. La Armada rusa ha dicho que el Perm se incorporará a las fuerzas submarinas de la Flota del Pacífico y que deberá completar sus pruebas durante 2026, pero no ha detallado despliegues, rutas ni cometidos específicos. Lo que sí podemos explicar, con apoyo en el análisis occidental sobre los Yasen-M, es el tipo de utilidad que busca una unidad así: acercar a Rusia una capacidad de ataque de largo alcance contra buques y objetivos terrestres desde posiciones difíciles de anticipar. Más allá de eso, entramos en terreno especulativo.

El Perm encaja, por tanto, en una modernización submarina más amplia. Rusia no solo está reforzando sus submarinos estratégicos Borei-A, ligados a la disuasión nuclear, sino también sus Yasen-M, que juegan en la categoría del ataque multipropósito. Esa distinción ayuda a leer mejor la noticia: este buque no cambia por sí solo el equilibrio naval ni convierte al Zircon en una solución infalible, pero sí señala una dirección clara. La Armada rusa quiere que parte de su fuerza submarina combine sigilo, alcance y capacidad de presión desde el mar.

Imágenes | Пресс-служба Северного флота РФ | Kremlin

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