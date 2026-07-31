La psicología explica por qué tu abuelo no puede estar sentado sin hacer nada. Y no es más que un sistema de defensa

Jubilarse parece el sueño definitivo de la sociedad moderna, con tiempo libre infinito para poder hacer viajes a cualquier sitio y, sobre todo, sin tener que estar madrugando siempre para ir a trabajar. Sin embargo, para muchas personas, el cese de la vida laboral no trae consigo el descanso, sino que desencadena una hiperactividad frenética como si no pudieran estar sin hacer nada en ningún momento. Y aquí la psicología tiene una explicación

El fantasma de la inactividad. Para entender por qué algunos jubilados llenan sus agendas hasta el agotamiento, resulta útil asomarse a la Teoría del Manejo del Terror. Esta teoría, bien establecida en la psicología social, describe cómo la conciencia de la mortalidad impulsa en el ser humano la búsqueda de significado, autoestima y continuidad simbólica. Este impulso es completamente coherente con la necesidad de sustituir el rol laboral por otros proyectos constantes para no quedarse sentados sin sentirse útiles para la sociedad tras cuarenta años sin parar como mínimo.

De hecho, la transición a la jubilación puede activar mecanismos de gestión de la mortalidad y aquí un estudio empírico señala que la ansiedad por la jubilación está asociada a una mayor "saliencia de la muerte", al ver que el final de la vida cada vez está más cerca.

Tenemos una solución. Ante este problema, la mente humana tiene sus propios escudos y las investigaciones indican que la "generatividad", entendida como el deseo de aportar a las siguientes generaciones, puede amortiguar la ansiedad ante lo cerca que está la muerte en nuestros mayores.

El "síndrome del jubilado". Dejar de trabajar no es solo dejar de producir, sino que para muchos es perder una identidad que han ido cultivando. Y aquí la gerontología clásica describe la jubilación como una transición psicosocial compleja que conlleva fuertes componentes de duelo, pérdida de rol y la necesidad de una reestructuración identitaria.

Esto es algo que ha quedado demostrado en diferentes estudios que evidencian que la jubilación actúa como un evento de estrés psicosocial que impacta en la salud, cuyo resultado final depende en gran medida de los recursos personales y sociales del individuo. En este sentido, un perfil de jubilación adaptativo y saludable requiere variables psicológicas estables, donde destacan la importancia de mantener la actividad, cultivar las relaciones sociales y cuidar la salud percibida.

En el cerebro. A nivel neurobiológico, pasar de décadas de exigencia laboral a la inactividad absoluta tiene un precio. El estrés acumulado o mal gestionado en la adultez mayor puede elevar los niveles de cortisol, lo cual tiene efectos perjudiciales demostrados sobre la memoria y el proceso de envejecimiento. Pero la buena noticia es que mantenerse activos hace que se pueda modular este cortisol y todos sus efectos sobre la salud.

El problema surge cuando la inactividad domina la rutina, y la reducción radical de la exigencia intelectual puede tener graves costes si no se compensa. Un reciente estudio en China sobre el rendimiento cognitivo encontró que el mero acceso a las pensiones se relaciona con un mayor deterioro cognitivo, como el empeoramiento del recuerdo retardado, ligado a un menor compromiso social y a una caída en las actividades mentalmente estimulantes. Por el contrario, las revisiones científicas confirman una sólida correlación entre mantener la actividad física y cognitiva con una menor tasa de depresión o ansiedad y una mejor función cerebral.

Los consejos. Para evitar estos problemas en el momento de la jubilación, es importante hacer una planificación de lo que ocurrirá tras llegar a esta nueva etapa de la vida. El objetivo aquí es seguir llenando el tiempo con tareas que aporten un sentido de vida, como reforzar los hobbies que se tienen y también mantener un tejido social robusto para tener un control contra los síntomas emocionales.

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