España quiere que los jubilados regresen al mercado laboral: les pagará hasta un 25% más de pensión si lo hacen

Aunque es una etapa de la vida que la mayoría esperamos con ansia, no todo el mundo asume la llegada de la jubilación de la misma forma. Hay personas que, por amor a su profesión o por seguir al frente de su empresa, decide trabajar más allá de los 65 años. Otros, en cambio, lo hacen obligados por una pensión de jubilación demasiado justa para afrontar un coste de la vida que no ha parado de subir.

Para estos últimos, tenemos buenas noticias. A partir de ahora, trabajar más allá de la edad de jubilación ordinaria tendrá premio. El Gobierno ha decidido pagar más a quien decida volver a trabajar tras jubilarse, y lo hará con una fórmula que hasta ahora apenas se usaba: la jubilación flexible.

La jornada se abre de par en par. Hasta ahora, quien quería compatibilizar pensión y trabajo por cuenta ajena solo podía hacerlo entre el 25% y el 75% de una jornada completa. Un margen muy estrecho como para que resultara rentable continuar trabajando más allá de los 65 años (o de los 67 si no se ha cotizado lo necesario). Además, nada de autónomos en esta fórmula. El nuevo Real Decreto 416/2026, que entra en vigor el 28 de agosto, cambia esa horquilla permitiendo a los jubilados trabajar una jornada de entre el 33% al 80% de una jornada completa.

La otra novedad, quizá la más llamativa, es que los autónomos entran por primera vez en esta modalidad. Podrán compatibilizar su pensión con una actividad por cuenta propia, siempre que no hayan estado dados de alta como autónomos en los tres años previos a jubilarse. Con más de 3,47 millones de afiliados al RETA en mayo, el colectivo no es precisamente pequeño.

Un premio por esperar seis meses. No obstante, la entrada en vigor del Real Decreto viene con un detalle que realmente sí incentiva a quienes ya se han jubilado a volver a trabajar. Si te jubilas, esperas al menos seis meses sin trabajar, y luego vuelves a la actividad, tu pensión de jubilación se incrementará notablemente.

Si un jubilado vuelve al trabajo con estas condiciones para cumplir con una jornada de entre el 55% y el 80% de la jornada completa, recibirá un incremento del 25% en la pensión que percibía justo antes de comenzar a trabajar. Con una jornada de entre el 33% y el 55% de la jornada completa, el incremento sube hasta el 15%.

"Nuestro objetivo es que los trabajadores tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión y ahora planteamos una modalidad de jubilación flexible mejorada", Explicaba la ministra Elma Saiz en un comunicado. Antes, la pensión solo bajaba en proporción a la jornada trabajada. Ahora hay un plus por volver.

España necesita que la gente siga trabajando. Detrás de esta reforma hay un serio problema demográfico y de financiación: cada vez hay menos jóvenes cotizando y más jubilados cobrando durante más años. Según el INE, la esperanza de vida al nacer en España ronda ya los 84 años, con las mujeres superando los 86 y los hombres cerca de los 81. Es decir, cada vez hay más personas con derecho a cobrar una pensión por jubilación, y la cobran durante más tiempo.

La Seguridad Social, mientras tanto, sigue en números rojos. El sistema cerró 2025 con un déficit de 5.580 millones, aunque el dato mejora año tras año gracias al empleo. Que la gente alargue su vida laboral ayuda a aliviar esas cuentas, y por eso el Ejecutivo empuja en esa dirección desde varios frentes, no solo con la jubilación flexible.

Los que se jubilan antes de tiempo no tienen tanta suerte. No todo son buenas noticias. Quien decide retirarse antes de la edad legal sigue sufriendo penalización, y de forma especial quienes acumulan más de 40 años cotizados. Aunque hayan superado con creces el periodo exigido, un coeficiente reductor les recorta la pensión igual que a cualquier otro jubilado anticipado.

El colectivo, agrupado en la asociación Asjubi40, lleva tiempo pidiendo que se elimine ese recorte. El Gobierno se ha negado, y el motivo es puramente económico: quitar esa penalización costaría 3.358 millones al año a la Seguridad Social.

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