Mientras debatimos cuánta electricidad necesita la IA, China ya tiene un centro de datos que funciona con energía limpia

Ya está en marcha el primer data center de Inteligencia Artificial impulsado por energía eólica de China. Se trata de una innovadora instalación en la Región Autónoma Hui de Ningxia, en la parte noroccidental del país, y cuenta con un suministro de energía renovable que le permite operar usando electricidad 100% limpia. Esto supone todo un hito para el país asiático y también para la industria global si tenemos en cuenta el debate que suscita el enorme impacto medioambiental de estas infraestructuras.

Menos emisiones a la atmósfera. Según lo que comparte el medio South China Morning Post, la planta de energía renovable del centro de datos IA genera 4.300 millones de kilovatios-hora de electricidad al año, lo que supone una reducción de 3,65 millones de toneladas de las emisiones de carbono a la atmósfera.

Además, la instalación alcanza un 1,15 en el indicador de eficiencia del uso de la energía (PUE, por sus siglas en inglés), que mide toda la potencia de una instalación y el gasto energético de los centros de datos. Para poner este dato en contexto, el PUE medio de la industria ha sido de 1,56 en los últimos 5 años, según el Global Data Center Survey 2025 de Uptime Institute. Una puntuación de 1,0 sería un PUE perfecto, según esta organización.

Datos en el Este, Computación en el Oeste. La implantación de este centro de datos IA forma parte de un plan estratégico más amplio que está llevando el país asiático para reforzar la infraestructura que sostiene el desarrollo de la IA recurriendo a energía renovable.

Con el nombre en inglés Eastern Data, Western Computing (EDWC), este megaproyecto nacional busca trasladar el procesamiento de datos de las zonas orientales más desarrolladas de China a las regiones rurales occidentales, que cuentan con condiciones ambientales mucho mejores y abundantes para las fuentes de energía renovable. Este sería el caso de la Región Autónoma Hui de Ningxia. De esta forma, el gigante asiático planea hacer frente al aumento de su demanda energética en los próximos años, que puede llegar a ser el doble en 2030 según algunas previsiones.

Un consumo voraz. Los centros de datos de IA, a pesar de ser muy parecidos a los centros de datos tradicionales, trabajan con una mayor demanda de procesamiento, lo que los convierte en verdaderos devoradores de energía. La empresa de consultoría TIC Gartner prevé que el consumo eléctrico de este tipo de localizaciones alcance los 565 TWh este 2026. En cuanto a su impacto, un estudio reciente llevado a cabo por Allianz revela que las emisiones asociadas a este tipo de centros alcanzaron en 2025 las 286 megatoneladas de dióxido de carbono y su huella de carbono ha sido un 57% más grande de lo que la IEA había calculado en un principio. Entre los recursos que más han usado, está el consumo de electricidad a la cabeza, responsable del 76% de esa huella.

Por eso, el informe apunta a que avanzar hacia una IA más verde dependerá, sobre todo, de transformar los sistemas energéticos que la alimentan y apostar por recursos renovables como la energía eólica, que apenas tiene huella hídrica ni de carbono.

Y aquí, ¿qué estamos haciendo? La avanzadilla “verde” que está tomando China resulta de enorme interés para el resto del mundo, especialmente para nuestro continente si tenemos en cuenta los objetivos de descarbonización que vienen desde Bruselas. La Unión Europea ya ha contemplado este tipo de centros de datos en algunas de sus regulaciones generales sobre energía, como por ejemplo la Directiva de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791, que en su artículo 12 establece que aquellos centros con más de 500 kW estarán obligados a hacer público su consumo energético. Otras normas, como el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, buscan unificar un régimen de evaluación común para las más de 3.000 instalaciones de este tipo que hay en la UE.

Aunque no falta quien vea en esta voluntad regulatoria un motivo por el que Europa podría quedarse atrás en la carrera tecnológica, lo cierto es que la eficiencia energética de los centros de datos, y especialmente en los de IA, puede marcar la diferencia. Así lo piensa Hongpeng Lei, Jefe de la División de Mitigación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para quien apostar por centros más sostenibles no es un obstáculo, sino “el camino a una infraestructura digital resiliente y competitiva”.

España, por su parte, es uno de los líderes europeos en energía renovable con más del 55% de la electricidad producida con este origen en 2025. Esta ventaja evidente le da un gran potencial para levantar una infraestructura de próxima generación de datos impulsada de forma verde. Sin embargo, cabe preguntarse si la red española podrá ir a la par con la instalación de estos centros y, en consecuencia, satisfacer lo que a todas luces va a ser una demanda energética descomunal. De momento, el proyecto que Microsoft prevé levantar en Aragón consumirá más energía que toda la comunidad autónoma, una muestra del desafío energético que acompaña al desarrollo de la IA.

Imagen | Paul Hanaoka

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