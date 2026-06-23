La solución de Nvidia para reducir a cero el consumo de agua en centros de datos apunta a ser una genialidad: usar agua caliente

Nvidia ha anunciado un sistema de refrigeración líquida muy especial. Sobre todo, porque el concepto de "refrigeración" se confunde un poco aquí. La empresa se las ha ingeniado para reinventar este tipo de sistemas, y según sus responsables "el reto del consumo de agua para los centros de datos está prácticamente solucionado". Es mucho decir... ¿o no?

Refrigeración jacuzzi. Los propios ingenieros de Nvidia comienzan la descripción de su sistema hablando de cómo en los jacuzzis el agua suele estar a entre 38 y 40 ºC, una temperatura que hace que la mayoría de la gente aguante unos 15 minutos en ellos. Y lo curioso es que los nuevos servidores de IA de Nvidia pueden usar refrigeración líquida con agua que está aún más caliente: hasta 45 ºC (113 ºF). Esa es precisamente la clave de que todo el sistema sea eficiente.

Adiós a los ventiladores. La nueva arquitectura Rubin de Nvidia presume de ser la primera en el mundo con un sistema de refrigeración líquida de principio a fin. En Nvidia sellan las placas de los servidores y eliminan los ruidosos ventiladores que disparan los niveles de ruido por encima de los 85 decibelios.

Física elemental. El concepto que sostiene esta idea es contraintuitivo, pero también genial. Los chips generan tanto calor que un líquido compuesto por un 75% de agua y un 25% de propilenglicol entrando a 45 ºC es capaz de absorber esa carga térmica disipada por estos chips. El fluido absorbe ese calor y acaba saliendo del circuito a unos 55 ºC sin que el rendimiento del procesador se degrade en absoluto.

Bien por los 45 ºC. La clave está en que Nvidia parte de esa temperatura de partida del agua, que es de 45º. En un circuito de refrigeración líquida en los PCs el líquido suele estar a entre 25 y 30 ºC. Aquí Nvidia logra que con esa temperatura inicial la diferencia térmica con el aire exterior sea lo suficientemente alta como para que el sistema funcione de forma pasiva en la mayoría de climas templados. El calor se expulsa mediante gigantescos radiadores externos.

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Solo se necesita agua en el primer llenado. Más interesante aún es el hecho de que ese circuito de agua solo se debe llenar una vez para toda la vida útil de la planta, al menos en teoría. Con eso se logra eliminar los sistemas tradicionales que usan torres de refrigeración por evaporación. Dichos sistemas consumen enormes cantidades de agua, y según Nvidia eso hace que se pueda recortar el consumo de agua de los centros de datos casi en un 100%.

Pero. Aunque la idea de Nvidia es prometedora, la empresa solo habla de lo que pasa dentro de las cuatro paredes de los centros de datos. El impacto a nivel interno en el centro de datos es extraordinario, pero ¿qué asa fuera? El problema, explican en TechCrunch, está en que los centros de datos necesitan muchísima energía, y tanto la generación de esa energía como la creación de los propios chips que se usan en los centros de datos puede doblar o triplicar al propio consumo del centro de datos como tal.

La factura del gas y el carbón. Aunque las energías renovables están cada vez cubriendo una mayor parte de las necesidades en estos centros de datos, el uso del carbón y el gas natural seguirá siendo muy notable en estas instalaciones. Según la International Energy Association (IEA), estas dos fuentes seguirán representando el 40% del total usado en centros de datos de IA hasta al menos 2030. Y la generación de ambos tipos de energía hace necesarias vastas cantidades de agua: las plantas de gas natural utilizan 1,17 litos de agua por cada kWh de electricidad que generan. Las de carbón son aún peores, y necesitan 2,2 litros por kWh.

Buena noticia, pero no tan buena. El sistema ideado por Nvidia puede solventar el problema dentro de los centros de datos e incluso es prometedor a la hora de reducir los niveles de ruido generados por estas instalaciones. Sin embargo sigue habiendo retos igual de importantes para lograr que el consumo de agua en otras fases de ese ciclo no esa tan colosal. Es un buen paso, sin duda, pero el margen de mejora sigue siendo notable en este ámbito.

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