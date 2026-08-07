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Ninja rebaja su cafetera Premier con tres funciones: ideal para espresso, café de filtro o cold brew

Una cafetera superautomática con molinillo integrado y espumador

Cafetera Superautomatica Ninja Cafe Luxe Premier
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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El mundo de los aficionados al café suele verse dividido entre quienes buscan la intensidad de un espresso bien extraído, quienes prefieren la suavidad de un café de filtro tradicional para acompañar la mañana y los amantes del cold brew durante los meses más cálidos. Integrar todas estas preparaciones en la cocina suele requerir varios pequeños electrodomésticos. 

Aunque ahora, la firma Ninja, para resolver este problema de espacio y versatilidad, ha rebajado esta cafetera Ninja Luxe Café Premier (ES601EUBK), que ahora puedes comprar por 439 euros, frente a los casi 550 euros que suele costar.

Ninja Luxe Premier, Cafetera 3 en 1 para Espresso, Plata, ES601EU

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Hoy en Amazon — 439,00 Ninja — 439,00 FNAC — 439,00 PcComponentes — 439,23 MediaMarkt — 529,00
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Una cafetera con molinillo cónico integrado

Cafetera Ninja Luxe Premier

El pilar fundamental de esta cafetera Ninja Luxe Café Premier es su capacidad para adaptar los parámetros de molido, presión y temperatura según la bebida seleccionada. A diferencia de las cafeteras superautomáticas convencionales que aplican el mismo principio de prensado para todo, este modelo diferencia técnicamente los tres procesos:

  • Modo espresso: aplica la presión necesaria y una molienda fina para obtener una capa de crema densa en ratios de uno o dos disparos.
  • Modo de café de filtro: ajusta la molienda a un grosor medio y realiza una infusión progresiva por goteo, ideal para tazas de mayor volumen o termos de viaje.
  • Modo cold brew: utiliza un ciclo de extracción a baja temperatura y mayor tiempo de contacto para reducir la acidez y resaltar los tonos dulces del grano sin necesidad de esperar 12 horas.
De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades
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Para simplificar el proceso sin perder control, incorpora un molinillo cónico integrado que muele el grano al instante y un sistema de asistencia inteligente que sugiere el ajuste de molienda idóneo en función del grano y la bebida elegida.

Además, cuenta con un brazo vaporizador pensado tanto para emulsionar leche de vaca como bebidas vegetales (almendra, soja o avena, por ejemplo) a la temperatura óptima de espumado.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera superautomática ninja luxe premier hoy

 LO MEJOR

  • Gran depósito de dos litros: muy por encima de la media de su categoría (que suele rondar los 1,2 o 1,5 litros), aportando una comodidad tremenda en el día a día.
  • Ahorro a largo plazo: aunque la inversión inicial supera los 300 euros, a la larga sale muchísimo más rentable y es más ecológico comprar café en grano que utilizar un sistema de cápsulas.

❌ LO PEOR

  • Tamaño en encimera... Debido a su gran depósito y al contenedor de granos superior, es un aparato robusto que requiere un espacio fijo y despejado en la cocina.
  • Ruido del molinillo... Como ocurre con cualquier cafetera superautomática con molinillo integrado, el proceso de triturar el grano hace ruido durante unos segundos, algo a tener en cuenta si eres el primero en despertarte en casa.

💡 CÓMPRALO SI... Eres un apasionado del café recién molido pero buscas la comodidad absoluta de tenerlo listo en minutos y con un solo toque.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina minúscula con muy poco espacio libre en la encimera.
Llevo años huyendo de las cafeteras superautomáticas. Ahora he probado una superautomática-manual y no puedo dejar de usarla
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