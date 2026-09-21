"Simplemente no encajaba": la estrella de 'Harry Potter' Emma Watson rechazó uno de los mayores éxitos de los Oscar

Hace ya casi siete años que no vemos a Emma Watson en una película de cine. No ha dejado la interpretación de forma oficial, pero se ha tomado un parón consciente para centrarse en su vida privada, su carrera académica, su activismo político y varios proyectos detrás de la cámara. Cuándo volverá a ponerse delante del objetivo es, a día de hoy, una incógnita.

Lo que sí sabemos es que hace 10 años, la actriz iba a protagonizar una película que no solo se convirtió en la sorpresa del año, sino que además acabó llevándose seis Oscar. Pero un blockbuster de mil millones se le cruzó en el camino.

Hermione y algo más. A Watson se la conoce, cómo no, por su Hermione Granger, pero su carrera va bastante más allá: la comedia 'Las ventajas de ser un marginado' (2012), el remake en acción real de Disney 'La Bella y la Bestia' (2017) o la adaptación literaria 'Mujercitas' (2019). Y estuvo a un paso de sumar a esa lista uno de los grandes éxitos de los Oscar de la última década: 'La La Land' (2016), de Damien Chazelle.

El papel era suyo. Antes de que Emma Stone se subiera al barco, el personaje de Mia Dolan, la joven actriz ambiciosa que se enamora del pianista de jazz Sebastian (Ryan Gosling), estaba pensado para Watson. Lo que la obligó a tirar la toalla fueron los preparativos, largos y exigentes, de 'La Bella y la Bestia'.

Ella lo cuenta así. En una entrevista con SiriusXM, recogida por Far Out Magazine, la protagonista de 'The Bling Ring' lo explicó sin rodeos: "'La Bella y la Bestia' no era una película en la que pudiera meterme sin más. Sabía que tenía clases de equitación, que tenía que bailar, que me esperaban tres meses de clases de canto y que para eso tenía que estar en Londres sí o sí. [...] No era una película en la que pudiera dejarme caer en paracaídas. Tenía claro que me la iba a tener que trabajar y que estaba atada a un sitio concreto. Así que, en cuanto a fechas, simplemente no encajaba".

Cambió un Oscar por mil millones. Mala decisión, desde luego, no fue: con una recaudación mundial de más de 1.200 millones de dólares, 'La Bella y la Bestia' se convirtió en la segunda película más taquillera de 2017, solo por detrás de 'Star Wars: Los últimos Jedi', que llevó a más gente a las salas.

Lo que pudo ser. El musical de Chazelle tampoco se quedó corto: 447 millones de dólares de taquilla frente a un presupuesto de apenas 30 millones, es decir, un exitazo inesperado en toda regla. Y, de propina, le dio a Emma Stone su primer Oscar.

Vía | Filmstarts

Imagen | Espinof

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