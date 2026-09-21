Samsung Galaxy Z Flip8, análisis: ser un buen móvil plegable ya empieza a dejar de ser suficiente

La primera sensación que tuve al sacar el Samsung Galaxy Z Flip8 de la caja fue familiar. Me recordó muchísimo al Galaxy Z Flip7 que analicé el año pasado, y no es para menos. A casi todos los efectos sobre el papel, ambos terminales parecen el mismo móvil: tienen una ficha técnica muy parecida y los cambios entre el año pasado y este se pueden contar con los dedos de una mano.

Tras probarlo durante más de una semana, esa sensación no se ha disipado. El Galaxy Z Flip8 me sigue recordando a su antecesor, pero tras darle vueltas, creo que eso no está necesariamente mal. ¿Por qué? Porque el Galaxy Z Flip7 era un buen móvil (sin ser el mejor) y este es casi igual. Esta ha sido mi experiencia con él.

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El Samsung Galaxy Z Flip8 es como el Galaxy Z Flip7, pero con Android 17 de fábrica, un chasis algo más delgado, un pliegue aún menos notable al tacto y un procesador renovado que sigue quedándose por detrás de sus hermanos Fold en potencia bruta.

No es un teléfono pensado para jugar y para tareas pesadas, con las que puede, todo sea dicho, sino para los que buscan movilidad, versatilidad y no llevar un mamotreto en el bolsillo. Samsung, por suerte, tiene esto bien dominado y sabe sacarlo a relucir. Quien viene buscando un Flip sabe a lo que viene y sabe la experiencia que busca, y la firma coreana sabe ofrecérsela.

El terminal cumple de sobra en todos los aspectos imaginables. Tiene buena pantalla, tiene un sonido aceptable, el rendimiento es suficiente para el uso diario y el software sabe exprimir sin problema el formato plegable. Los "peros" llegan en los mismos apartados que en la generación anterior: la batería y la cámara siguen sin estar a la altura de un móvil que cuesta 1.300 euros, por muy plegable que sea.

8,7 Diseño 9,2 Pantalla 9 Rendimiento 8 Cámara 8 Software 9,25 Batería 8,5 A favor El pliegue sigue mejorando y la arruga se nota cada vez menos.

La mejora en el brillo le sienta de maravilla.

Los siete años de actualizaciones son una excelente noticia y una garantía a largo plazo. En contra El sobrecalentamiento sigue haciendo acto de presencia.

No es aceptable que la carga sea de 25W costando 1.300 euros.

La cámara necesita dar un paso hacia delante.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip8



SAMSUNG GALAXY Z Flip8 Dimensiones y peso Plegado: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm Desplegado: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm 180 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 400 píxeles por pulgada 3.000 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster pantalla secundaria Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco: 60/120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles procesador Exynos 2600 Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB cámara principal Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º cámara frontal 10 MP, f/2.2, FOV 85º batería Dual de 4.300 mAh (típica) Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa PowerShare conectividad 5G NSA/SA LTE Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC GPS sistema operativo Android 17 One UI 9 otros Resistencia IP48 Galaxy AI Knox Now Brief Now Nudge precio Desde 1.299 euros

Diseño, pantallas y sonido: una experiencia familiar

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Hay dos cambios "relevantes" en lo que a diseño se refiere: el grosor y el peso. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva: es más delgado y pesa menos (sorpresa). No se nota tanto con la pantalla desplegada, en la que la diferencia es de 0,4 milímetros, sino con la pantalla plegada, cuando pasamos de 13,7 a 13,1 milímetros.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Es más agradable de usar y se siente menos "ladrillo", cosa que está, sencillamente, bien. La construcción, por su parte, es excelente y el teléfono se siente realmente bien rematado. Lejos quedan esos plegables que daban sensación de fragilidad. Esto ya se nota de otra forma y da "menos respeto".

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

La firma mantiene el formato 21:9 y la posición de los botones, por lo que sigue siendo complicado acceder a la parte superior de la pantalla con una sola mano y alcanzar los botones. Esto es particularmente llamativo con el sensor de huellas, que queda demasiado arriba. El pulgar, de hecho, cae exactamente donde está la bisagra.

Otro cambio es la bisagra Flex Titanium. Explicaciones técnicas aparte que ya comentamos en este artículo, debo reconocer que se nota un cambio a mejor en el tacto del pliegue. ¿Se nota? Se nota, y quien diga que no es porque no lo ha abierto. Ahora bien, se nota bastante, pero bastante menos que en el Flip7 y no hablemos ya del Flip6.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Esto es importante en el formato Flip, ya que el pliegue se encuentra justo en la zona central, donde vamos a mirar más. No tocar, ojo, porque tocar en esa parte es prácticamente imposible, ni siquiera haciendo scroll en TikTok. En un móvil, lo más normal es usar el tercio inferior de la pantalla para las interacciones frecuentes. El pliegue se queda en el tercio central, lejos del dedo tanto en uso vertical como horizontal.

La arruga se aprecia cuando pasamos el dedo, pero por primera vez tengo que ir "a buscarla". Ha sido mientras escribía esto cuando más la he notado. En el día a día, reconozco abiertamente que me había olvidado de ella, algo que habla muy bien del trabajo que han hecho los coreanos. Tampoco se notan artefactos al mirar la pantalla de frente, solo cuando la miramos de lado y en cierto ángulo.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Por rematar la parte del pliegue, el cierre vuelve a ser total (bien), pero sigue teniendo el mismo "problemilla" de generaciones pasadas: es imposible desplegarlo con una sola mano. Eso, para un teléfono que desplegaremos varias veces al día, me parece importante. Se conserva la resistencia IP48, aunque yo, que evito mojar el móvil y exponerlo a inclemencias, en los plegables lo hago con más ahínco si cabe.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Por lo demás, el resto es exactamente igual que en el Flip7, que ya era igual que el Flip6. Tenemos la misma pantalla interna, la misma resolución y los mismos resultados. El cambio más reseñable es el brillo pico, que asciende a 3.000 nits. Es algo que solo notaremos en contextos muy concretos, no en el día a día. Está bien, cumple de sobra y ofrece lo esperable en una pantalla de gama alta.

Con la pantalla externa sucede exactamente lo mismo: es idéntica a la del modelo anterior. No solo en especificaciones, sino en experiencia. El único cambio destacable es que la firma parece haber preinstalado el módulo MultiStar por defecto, lo que permite usar apps como YouTube, Google Maps o WhatsApp (las que queramos, realmente) en la pantalla externa. Para cosas mundanas, como enviar un mensaje rápido, poner la música o incluso ponerte un vídeo de fondo, esta pantalla es infinitamente más útil que la interna.

Y sí, como se aprecia en las fotos, la zona alrededor de las lentes se llena de suciedad y limpiarla es misión imposible.

Aquí sí se puede ver 'La Odisea' como Nolan habría querido | Imagen: Xataka

Por último, hablemos del sonido. El altavoz cumple para llamadas, ver vídeos tirado en el sofá, unos tiktoks antes de dormir o ponerse el nuevo capítulo de 'One Piece'. Ahora bien, a volúmenes altos tiende a mostrar las costuras, y eso que el volumen máximo tampoco es tan alto como podría esperarse. No hemos tenido problemas en llamadas: nuestra voz suena bien y la de nuestro interlocutor también. Sin quejas aquí. Para lo demás, unos buenos auriculares siempre aportan.

Rendimiento y software: suficiente para casi cualquier cosa, pero...

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Samsung ha vuelto a reservar las mejores plataformas móviles de la actualidad para sus modelos Fold, de manera que solo los Fold8 y Fold8 Ultra incorporan procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. El Flip que llega a nuestras tierras se vuelve a quedar con un procesador desarrollado in house, el Exynos 2600, junto a 12 gigas de memoria RAM LPDDR5x y 256 o 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0.

El Exynos 2600 es un procesador de diez núcleos con un núcleo principal a 3,8 GHz, tres a 3,25 GHz y seis a 2,75 GHz. Sobre el papel, y en palabras de Samsung, la mejora de rendimiento de la CPU debería ser un 39% superior que el modelo anterior. La GPU, una Xclipse 960, también mejora considerablemente, y la NPU es el doble de rápida. Muchos numeritos y palabrejas que podemos resumir en un par de palabras: sí, va mejor.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Sobre el papel, el Flip8 tiene uno de los chips más potentes disponibles en el mundillo Android. El problema, no obstante, no es el contenido, sino el continente: se ve seriamente limitado por el formato plegable, el grosor y el aumento de la temperatura. El teléfono no solo se calienta con relativa facilidad, sino que capa el rendimiento sostenido muy rápido.



Samsung galaxy z flip8 Samsung Galaxy Z Flip7 samsung galaxy z fold8 honor magic v6 OPPO FInd x9 ultra motorola razr fold IPHONE 17 PRO max PROCESADOR Exynos 2600 Exynos 2500 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 A19 Pro RAM 12 Gb 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.459/8.790 1.775/6.820 3.243/9.000 3.588/9.806 3.620/10.863 2.617/8.568 3.750/9.731 geekbench 7 (single/multi) 2.390/5.082 - - - - - 3D MARK Wild Life Unlimited 26.422 14.258 30.656 27.753 29.649 21.719 25.146 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 26.597/9.026 13.692/6.532 30.105/15.312 26.634 / 13.375 30.062/23.093 21.255/14.331 26.091/17.919

¿En qué se nota esto? En que el rendimiento cae al poco rato de iniciar juegos pesados tipo 'Delta Force'. La caída de rendimiento conforme pasan unos minutos con la GPU a tope es brutal, de las más altas que he visto recientemente. ¿Vas a jugar mucho con el móvil? Si la respuesta es sí, este no es el terminal que buscas. Otra cosa es que juegues a cosas tipo 'Clash Royale', 'Brawl Stars' o, dios no lo quiera, 'Candy Crush'. Para ver vídeos en TikTok, stories en Instagram y usar Chrome, WhatsApp, Gmail, YouTube y compañía, va que tira.

Sea como fuere, el teléfono se sigue calentando. Menos que antes y partiendo de la base de que vivo en Córdoba, pero sigo apreciando un calentamiento más alto de la cuenta, sobre todo en la parte superior, donde se encuentra la pantalla secundaria y bajo la cual está el procesador. No es tan exagerado como en el modelo anterior, pero sí sigue siendo muy evidente. Lo noto, por ejemplo, al jugar, al hacer streaming de vídeo o después de usarlo mucho rato para hacer fotos.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Otra pega que no puedo evitar destacar, porque confiaba en que se hubiese arreglado y a medias, es el módem. En el Galaxy Z Flip7 noté que la red celular y WiFi era poco estable y en este modelo lo vuelvo a notar. En contextos en los que mi móvil personal, un Honor Magic V5, no tiene problemas, a este terminal sí parece costarle un poco más. No me ha generado mayor problema en la práctica, pero es una de esas cosas que pueden llevar a pensar "oye, ¿el WiFi va bien?" cuando no es el WiFi, sino el módem del SoC.

Pasando al software, el Galaxy Z Flip8 sale al mercado con Android 17 bajo el brazo y OneUI 9. No hay grandes novedades en materia de software ni inteligencia artificial, donde encontramos las funciones esperables y que, todo sea dicho, funcionan muy bien. También volvemos a tener Samsung DeX, uno de los mejores inventos de los coreanos.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Lo más interesante es, desde mi punto de vista, la promesa de los siete años de actualizaciones. Samsung puede hacer cosas mejores y peores, pero la realidad es que gastarse 1.300 euros en un móvil no es moco de pavo. Tener la tranquilidad de que recibirá actualizaciones mayores de Android, es decir, versiones nuevas, durante siete años me parece, sin duda, uno de los mayores puntos a favor de sus terminales de gama alta.

Por lo demás, OneUI vuelve a ofrecer un rendimiento sensacional, sin el más mínimo tirón. La interfaz es agradable de usar, es intuitiva y funciona. El bloatware sigue estando presente en forma de la suite de apps de Microsoft, Netflix o Facebook, pero todo es desinstalable o desactivable, por lo que cero dramas. El formato plegable también se aprovecha en apps como YouTube, WhatsApp o la cámara, que es donde realmente me resulta más útil.

Batería: la asignatura pendiente

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

El único cambio que hay respecto a la generación en términos de batería es la eficiencia del Exynos 2600, que para el caso se nota poco. Por lo demás, monta una batería de 4.300 mAh (esta vez sí, con silicio-carbono) con carga rápida de 25W y carga inalámbrica, exactamente lo mismo que la generación anterior con prácticamente las mismas cifras y exactamente los mismos "peros".

En autonomía bruta, haciendo un uso más o menos normal (multimedia, mensajería, navegación, redes, algo de fotografía casual, etc), es relativamente fácil alcanzar las seis-siete horas de pantalla activa repartidas en dos días. Es decir, que podemos llegar hasta la tarde del día siguiente. Si le apretamos, usamos mucho el GPS o jugamos, tocará pasar por el cargador por la noche.

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Imagen | Xataka

El problema no es tanto la autonomía, sino la potencia de carga. Samsung sigue manteniendo los 25W, una cifra baja para esta gama y este precio. Es cierto que se carga en poco menos de una hora y media, pero la razón no es que la carga sea rápida, sino que la batería tiene poca capacidad.

El silicio-carbono tiene dos enfoques: conservar el grosor y meter más capacidad, o reducir el grosor y mantenerla. Si me preguntas a mí, el grosor del Z Flip7 me parecía más que correcto. Habría preferido mantenerlo en el Flip8 y haberle metido una batería de 5.000 mAh o más, que reducirlo y conservar los 4.300 mAh. Cuestión de preferencias.

Cámaras: sin grandes cambios

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

La cámara del Samsung Galaxy Z Flip8 es idéntica a la del año pasado y los resultados son similares. La firma coreana ha vuelto a dejar a su modelo Flip con el lote más sencillo de cámaras, incorporando un gran angular y un ultra gran angular, además de una cámara interna en el panel plegable.

Cámara principal de 50 megapíxeles , apertura f/1.8, Dual Pixel AF, OIS.

, apertura f/1.8, Dual Pixel AF, OIS. Cámara gran angular de 12 megapíxeles , apertura f/2.2 , AF, campo de visión de 123º.

, apertura f/2.2 , AF, campo de visión de 123º. Cámara interna de 10 megapíxeles, apertura f/2.2, AF, campo de visión de 85º.

Como salta a la vista, no hay telefoto de ningún tipo. El zoom recae en un recorte que en el modo de 12 megapíxeles pierde algo de gracia y que agradece apostar por los 50 megapíxeles cuando el objeto esté demasiado lejos.

Fotografías con el Samsung Galaxy Z Flip8

El sensor principal cumple con lo esperable, como ya lo hacía el modelo anterior, del cual podríamos copiar y pegar prácticamente este apartado. La cámara es correcta, consiguiendo fotos bien trabajadas, sin colores más saturados de la cuenta y relativamente fieles. Es la cámara principal que podrías esperar de un terminal de 1.299 euros y, por qué no decirlo, lo mínimo exigible. Hasta aquí, sin pegas.

Cámara trasera, automático, x1 | Imagen: Xataka

Si echamos mano al zoom digital, el dispositivo nos permite hacer dos, cuatro y diez aumentos por defecto, parándonos en cualquier punto intermedio. El resultado con el zoom x2 es aceptable, más que suficiente para incluso dar el pego de que es óptico, pero a partir de ahí se nota el cropping, sobre todo si usamos el modo de 12 megapíxeles, que es el que está activado por defecto.

Cámara trasera, automático, x2 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x4 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x10 | Imagen: Xataka

La falta de telefoto hace que, al ampliar, la imagen se difumina y los elementos se empasten. Aquí el procesado es más agresivo, lo que se nota en el aumento del efecto acuarela, en los textos y en las texturas en zonas de contraste. También se aprecia un cambio en la colorimetría de la foto, algo que evitaríamos por completo con una lente y un sensor dedicados.

En cualquier caso, podemos activar el modo de 50 megapíxeles para sacar fotos a una mayor resolución. El resultado en términos de HDR, colores e iluminación es clavado al modo de 12 megapíxeles, pero ganamos mucho en nitidez. No lo usaría por defecto, pero tampoco me olvidaría de él cuando vaya a hacer ampliaciones en edición.

Modo 12 megapíxeles | Imagen: Xataka

Modo 50 megapíxeles | Imagen: Xataka

El gran angular es, de nuevo, solvente, y nos puede salvar la papeleta en ciertas fotos en las que alejarse no es posible. Está bien y, afortunadamente, los colores son muy parecidos a los del sensor principal. Como foto es correcta, aunque mejor evitar hacer zoom, porque notaremos la falta de nitidez.

Cámara gran angular, automático, x1 | Imagen: Xataka

En lo que respecta al selfie, muy, muy contento con el resultado. La cámara delantera, la de pantalla plegable, cumple sobradamente. Es una cámara muy capaz que me ha gustado mucho y que nos permite dos opciones: individual y grupal, para que quepa más gente. Muy bien, sin quejas, honestamente.

Selfie con modo grupal con la cámara delantera | Imagen: Xataka

Selfie con modo individual con la cámara delantera | Imagen: Xataka

Modo retrato con la cámara delantera | Imagen: Xataka

Ahora bien, la gracia de este formato es usar la pantalla externa para controlar la cámara trasera y hacernos selfies con una calidad muy superior. El resultado es claramente mejor que con la cámara interna. Y si por casualidad os apetece usar el zoom x10 para veros todas y cada una de las imperfecciones y puntos negros, a tope, podéis hacerlo.

Cámara gran angular, automático | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x1 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x2 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x4 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x10 | Imagen: Xataka

Al caer la noche, se nota que la cámara da un pequeño paso para atrás, sobre todo al hacer zoom. Sin hacer ampliaciones, la cámara cumple sin problema e incluso ofrece un resultado muy pintón. El problema viene al hacer zoom. Ahí se nota que le cuesta más y la imagen, por norma general, sale demasiado lavada.

Cámara gran angular, automático, x1 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x1 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x2 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x4 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x10 | Imagen: Xataka

Recomiendo encarecidamente dejar activado el modo noche, porque los resultados mejoran considerablemente. Las luces son más exageradas y hay un evidente aumento de la claridad, pero la foto es más utilizable.

Sin modo noche | Imagen: Xataka

Con modo noche | Imagen: Xataka

El selfie de noche es correcto. No está a la altura del selfie diurno, pero cumple. Sobra decir que la calidad que conseguiremos con la cámara delantera es inferior a la que obtendremos si nos "forzamos" un poco a usar el modo plegable. Un selfie nocturno juguetón es el caso de uso más interesante para usar el Modo Flex.

Selfie con modo grupal con la cámara delantera | Imagen: Xataka

Selfie con modo individual con la cámara delantera | Imagen: Xataka

Modo retrato con la cámara delantera | Imagen: Xataka

Cámara gran angular, automático | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x1 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x2 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x4 | Imagen: Xataka

Cámara trasera, automático, x10 | Imagen: Xataka

Vídeo

Samsung ha corregido el problema con el HDR que detectamos el año pasado, lo cual es una buena noticia. Por lo demás, es un vídeo muy, muy bien trabajado. Buena estabilización, buenos colores, buenas luces... Para usarlo de forma casual y grabar contenido para redes sociales es más que suficiente.

Lo que sí merece especial atención es la estabilización. El Galaxy S26 Ultra nos sorprendió este año con un modo que permite mantener el horizonte fijo en los vídeos incluso moviéndolo de las formas más absurdas posibles. El Z Flip8 no tiene un sistema tan capaz, pero también sabe impresionar.

Este vídeo...

...lo grabé moviendo la cámara así.

El problema viene con la noche. El resultado sigue siendo pobre como lo era en la generación anterior. La falta de luz le sienta fatal al móvil de Samsung, que pasa de ofrecer una estabilización sensacional, buenos colores y buena luz a ofrecer saltos impropios de la gama alta, vibraciones y un color muy, muy lavado. Es, sin duda, una de las asignaturas pendientes junto a la batería.

Samsung Galaxy Z Flip8, la opinión de Xataka

De nuevo, podría copiar y pegar las conclusiones del análisis del modelo anterior, porque la experiencia ha sido idéntica. Me reafirmo en que Samsung sabe hacer plegables y sabe cómo sacar pecho de ello, pero el formato Flip sigue pidiendo más. Lo pedía el Z Flip7 y lo pide igual el Flip8, que vale 100 euros más.

Samsung Galaxy Z Flip8 | Imagen: Xataka

Ser plegable es un argumento interesante, no cabe duda, pero por 1.299 euros hay alternativas no plegables mejores en todos los apartados. Con esto no quiero decir que no sea un buen terminal, porque estoy seguro de que el público al que va dirigido no echará de menos más potencia bruta, mejor gestión térmica o un mejor vídeo de noche.

Sin embargo, va tocando dar un salto en autonomía y en carga, así como mejorar la cámara. Es una buena propuesta y cumple en todos los apartados, pero no brilla en ninguno. Este año no hay duda: el gran protagonista ha sido el Z Fold8, que ha dado en el clavo con el formato.

Imágenes | Xataka

En Xataka | No hay marca de móviles que sea eterna, por muy exitosa que sea: así ha cambiado la cuota de mercado en casi 20 años

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



