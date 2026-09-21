Carrefour tiene a precio de outlet hoy esta smart TV RGB-MiniLED de 65 pulgadas con 144 Hz y sonido Onkyo

Si estás buscando renovar la tele del salón y quieres dar el salto a la gran diagonal sin renunciar a tecnologías de imagen y sonido de alta gama, Carrefour acaba de tirar el precio de esta TCL 65RM7L de 65 pulgadas. Ha pasado de costar 1.199 euros a 999 euros en estos momentos.
TCL 65RM7L 65 Pulgadas RGB-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV, 2.000 Nits
Una tele buena, bonita y ahora mucho más barata
Este modelo de televisor destaca por montar un panel MiniLED con tecnología RGB, lo que se traduce en un control de contraste milimétrico, negros profundos y un nivel de brillo sobresaliente. Además, es totalmente compatible con todos los formatos de alto rango dinámico (Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG) e incluye certificación IMAX Enhanced.
Para los gamers, es una bestia, ya que ofrece una tasa de refresco nativa de 144 Hz, lo que la hace ideal para conectarle una consola PS5 o Xbox Series X y disfrutar de una buena fluidez. En el apartado sonoro tampoco se queda atrás, ya que integra un sistema firmado por la prestigiosa marca de audio Onkyo.
Ofrece soporte para Dolby Atmos y DTS:X, logrando una experiencia envolvente sin necesidad de añadir obligatoriamente una barra de sonido extra. Todo ello, gestionado por el sistema operativo Google TV, para que tengas acceso a todas tus plataformas de streaming favoritas.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv tcl 65RM7L hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un cinéfilo o gamer exigente y buscas la máxima calidad de imagen con tecnologías HDR avanzadas y una tasa de refresco ultra fluida para consolas o PC,
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes el espacio reducido en el salón o buscas un televisor secundario, ya que 65 pulgadas te resultarán excesivas.
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Imágenes | Webedia y TCL
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