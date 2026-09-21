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Carrefour tiene a precio de outlet hoy esta smart TV RGB-MiniLED de 65 pulgadas con 144 Hz y sonido Onkyo

Una tele ideal para salones muy iluminados y con una buena relación calidad-precio

Teles Carrefour 26
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2828 publicaciones de Fran León

Si estás buscando renovar la tele del salón y quieres dar el salto a la gran diagonal sin renunciar a tecnologías de imagen y sonido de alta gama, Carrefour acaba de tirar el precio de esta TCL 65RM7L de 65 pulgadas. Ha pasado de costar 1.199 euros a 999 euros en estos momentos.

TCL 65RM7L 65 Pulgadas RGB-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV, 2.000 Nits

TCL 65RM7L 65 Pulgadas RGB-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV, 2.000 Nits

PVP en Carrefour — 999,00 Amazon — 999,00 Leroy Merlin — 1.154,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tele buena, bonita y ahora mucho más barata

Smart Tv Tcl 65rm7l

Este modelo de televisor destaca por montar un panel MiniLED con tecnología RGB, lo que se traduce en un control de contraste milimétrico, negros profundos y un nivel de brillo sobresaliente. Además, es totalmente compatible con todos los formatos de alto rango dinámico (Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG) e incluye certificación IMAX Enhanced.

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Para los gamers, es una bestia, ya que ofrece una tasa de refresco nativa de 144 Hz, lo que la hace ideal para conectarle una consola PS5 o Xbox Series X y disfrutar de una buena fluidez. En el apartado sonoro tampoco se queda atrás, ya que integra un sistema firmado por la prestigiosa marca de audio Onkyo.

Ofrece soporte para Dolby Atmos y DTS:X, logrando una experiencia envolvente sin necesidad de añadir obligatoriamente una barra de sonido extra. Todo ello, gestionado por el sistema operativo Google TV, para que tengas acceso a todas tus plataformas de streaming favoritas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv tcl 65RM7L hoy

 LO MEJOR

  • Panel MiniLED a precio mínimo: excelente control de las zonas de atenuación, brillo elevado y contraste de nivel premium.
  • Ideal para gaming: sus 144 Hz de tasa de refresco aseguran la máxima fluidez en juegos competitivos y consolas de nueva generación.

❌ LO PEOR

  • Tamaño considerable... Sus 65 pulgadas requieren un espacio amplio en el salón y una distancia de visionado adecuada.
  • Ángulos de visión... Aunque el panel ofrece un contraste espectacular de frente, puede perder algo de saturación si se mira desde los laterales más extremos.

💡 CÓMPRALO SI... Eres un cinéfilo o gamer exigente y buscas la máxima calidad de imagen con tecnologías HDR avanzadas y una tasa de refresco ultra fluida para consolas o PC,

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes el espacio reducido en el salón o buscas un televisor secundario, ya que 65 pulgadas te resultarán excesivas.
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Imágenes | Webedia y TCL

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