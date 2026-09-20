En Japón están hartos de los turistas que se pierden en el monte Fuji. Así que empezará a cobrarles por los rescates

Si te pierdes en el Fuji por recorrer sus senderos de forma imprudente e ignorando los consejos de las autoridades locales, paga. Esa es la filosofía que quiere aplicar la prefectura de Yamanashi, en Chūbu, una de las administraciones que supervisa las rutas de escalada. Harto de los accidentes protagonizados por excursionistas y ante el aumento del turismo, el Gobierno regional ha decidido cobrar por los rescates que exijan movilizar un helicóptero en temporada baja.

No se sabe aún a cuánto ascenderá la tarifa, pero en la vecina prefectura de Saitama ya se aplica una medida similar y su tarifa ronda los 8.000 yenes (45 euros) por cada cinco minutos de vuelo. En la práctica, eso hizo que la factura media de cada operación de rescate superase el año pasado los 640 euros.

El dato: 300.000 excursionistas. Japón tiene algunos iconos reconocidos a nivel mundial, como las puertas Torii, el festival de Sakura, el cruce de Shibuya o el barrio de las geishas de Kioto (por citar solo un puñadod e ejemplos), pero ninguno es equiparable al Fuji, seguramente su signo más emblemático.

Eso explica que cada verano recorran sus cuatro senderos principales entre 200.000 y 300.000 personas, según datos de la Oficina Nacional de Turismo (JNTO). Y dado que el país no para de recibir visitantes extranjeros y aspira a llegar a los 60 millones en 2030, es probable que esa cifra siga creciendo.

Goteo de rescates. El problema es que no todos los excursionistas (locales y extranjeros) afrontan la escalada al Fuji igual. Los hay que planifican de forma detallada su expedición, entrenan y siguen los consejos de las autoridades locales, y luego hay también senderistas imprudentes que no hacen nada de eso. Según el diario Japan Times, entre 2018 y 2025 se registraron una veintena de accidentes de escalada (con cuatro fallecidos) solo en la vertiente de Yamanashi.

No es el único dato que demuestra el desafío que encara Yamanashi. Desde 2020 las autoridades locales han tenido que movilizar su helicóptero de rescates en tres ocasiones distintas en meses que, en teoría, se consideran de temporada baja.

Cuestión de calendario. Ese último matiz (el de la temporada) es importante porque el Fuji no es igual de transitable durante todo el año: la temporada oficial para las escaladas suele ir de finales de junio a principios de septiembre. Fuera de esos meses la escalada no es ilegal, pero las estaciones de mayor altitud de las cuatro rutas principales están cerradas y muchos refugios fuera de servicio.

Eso sin contar con que las condiciones meteorológicas en el Fuji son mucho peores, lo que lleva al Gobierno a rogar "encarecidamente" que la gente no suba. No solo por su propia seguridad. También por la de los rescatistas. "Quiero que la gente piense en quienes tienen que ir a salvarlos. Es de sentido común. Por favor, piensen en quienes deben realizar rescates arriesgando sus propias vidas y en la preocupación de sus familias", insiste el gobernador, Kotaro Nagasak.

Si metes la pata, pagas. La prefectura de Yamanashi, que supervisa las rutas de escalada junto a la vecina Shizuoka, se ha cansado del goteo de senderistas que intentan ascender el Fuji en los peores meses del año y ha dicho 'basta'. El lunes anunció que empezará a cobrar a quienes se quedan atrapados en la montaña y necesitan un helicóptero. El objetivo: disuadir a los visitantes imprudentes y, si eso no funciona, que al menos el coste de su rescate no les salga gratis.

El planteamiento es en realidad muy sencillo: si quieres subir al Fuji en temporada baja, de septiembre a junio, y planteas ir más allá de la sexta estación del sendero Yoshiba, tendrás que rellenar un formulario. En él deberás concretar tu plan de ascenso y el equipo que emplearás. Si el Gobierno regional considera que no está bien podrá recomendarte algunos cambios. Ese documento es clave porque puede marcar la diferencia entre pagar o no cientos de euros.

¿Y eso, por qué? Porque si al final te quedas atrapado en la montaña y necesitas que la prefectura movilice su helicóptero, ese formulario resultará decisivo, según avanza la prensa local. Los senderistas que no hayan presentado su plan de ascenso o lo hayan ignorado, desviándose de la ruta o desoyendo las recomendaciones, se arriesgarán a pagar la factura del rescate. Si los expertos consideran que han actuado de forma temeraria correrán el mismo riesgo.

El plan del gobierno de Yamanashi aún debe perfilarse, pero Asashi desliza que aquellos montañistas responsables que cumplen todas las recomendaciones y sencillamente tienen mala suerte durante su ascenso al Fuji podrían verse exentos de la factura del rescate o, al menos, abonarían tarifas reducidas.

8.000 yenes por cinco minutos. Quedan todavía algunas incógnitas por resolver, como el coste que tendrán las operaciones de rescate de Yamanashi. En cualquier caso, no parten de cero. En la vecina prefectura de Saitama ya aplican una medida similar desde 2018 y allí se cobra 8.000 yenes (45 euros) por cada cinco minutos de vuelo del helicóptero, lo que explica que la factura media de los cinco rescates realizados en 2025 ascendiera a 115.000 yenes, unos 640 euros.

En teoría, la medida empezará a aplicarse en septiembre de 2027.

Lo cierto es que el debate sobre cómo afrontar los rescates de turistas imprudentes en el Fuji lleva tiempo sobre la mesa de las autoridades japonesas. No solo eso. La turistificación de la montaña también ha llevado al Gobierno a plantearse el cobro de una tarifa por ascender al Fuji, una forma re recaudar fondos para, entre otras cosas, eliminar la basura que se acumula la zona.

Imágenes | James Pere (Unsplash), Karen Z (Unsplash) y Chenyu Jiang (Unsplash)

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