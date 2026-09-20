Cambiar de compañía de Internet cuando tienes la casa domotizada es un jaleo. Resulta que sólo hay que 'hackear' el nuevo router

Aunque estoy luchando por volver a controlar más dispositivos de casa con botones que con voz, estos últimos años he ido adquiriendo una buena cantidad de bombillas, enchufes, termostatos, aires acondicionados, robots y hasta la lavadora que se controlan con la voz o con el móvil. Son de marcas diferentes, pero prácticamente todos tienen algo en común: una vez que los configuras, si quieres cambiarles el Wi-Fi tienes que volver a configurarlos como si fueran nuevos.

Es un jaleo importante porque ya están a tu gusto, ya se llaman como tú quieres, ya tienen las automatizaciones que tú has definido y, sobre todo, ya están muy dentro de la rutina. Cambiar implica echar una tarde volviendo a conectar todo porque muchos de ellos, cuando te pones a trastear por sus apps, tienen muchas opciones de configuración personalizables excepto la de la conexión Wi-Fi. Es algo que no me explico y que me ha tenido durante un año entero anclado en una compañía y con una tarifa que no quería seguir manteniendo.

Era simple pereza, pero una pereza que me estaba impidiendo cambiar de compañía y mejorar mi Internet. Un buen día me lié la manta a la cabeza, mandé la pereza al traste y me dije: voy a por otra compañía de Internet y que sea lo que tenga que ser con la domótica. Y, tras todo ese tiempo, descubrí que llevaba un año entero haciendo el tonto porque no se me había encendido la bombilla más importante.

La de cambiar 'hackear' el nuevo router para que fuera como el antiguo.

Hackear el router nuevo aka cambiar nombre y contraseña por la del viejo

En mi casa, tengo dos redes. Por un lado, la del router, que se llama de cierta forma, tiene su red de 5 GHz que sólo tengo con dispositivos selectos y la de 2,4 GHz que tengo para la domótica imprescindible (cámaras, termostato, etc). Todas las bombillas, enchufes y otras cosas están conectadas a una red de malla porque si falla algún punto de esa red, me da un poco más igual que no se encienda la luz, pero las cámaras no quiero perderlas y por eso están en el router principal con un sai.

Pero resulta que también he actualizado la red de malla porque lo que tenía no iba a aprovechar ni el Wi-Fi 7 ni la nueva velocidad y, en un momento de lucidez que te parecerá de cajón, pero a mí no se me había ocurrido hasta ese momento, me dije: "¿y si cambio el nombre de los nuevos routers para que sean como los antiguos"?

Por probar no perdía nada, así que, cuando recibí el nuevo router, la red de 5 GHz y la MLO se quedaron con el nombre por defecto, pero la de 2,4 GHz con las cámaras y el termostato pasó a llamarse como la del antiguo router. Y con la red de malla, más de lo mismo. Evidentemente, además del nombre de la red, tenía que cambiar la contraseña para que fuera la misma que en los anteriores routers/malla. Es una contraseña segura y constantemente monitorizo la red porque no me fío de los vecinos, así que todo bien en este sentido.

Pensé que, siendo una tontería, no iba a funcionar y que habría algún protocolo o cualquier cosa del router que no fuera simplemente nombre/contraseña y que impediría que los dispositivos se enlazaran directamente a la nueva red por mucho que hubiera cambiado nombre y contraseña: me equivoqué.

Una vez hecho esto, todos, pero todos los enchufes, luces, etc, etc que antes funcionaban en la red vieja, pasaron a funcionar en la nueva sin ningún tipo de fricción. Al final, son muy simples y se autentican solo por SSID/contraseña y no verifican identidad del router/MAC.

De nuevo, sé que a ti puede parecerte una tontería, pero estoy seguro de que más gente como yo podría no saber esto y estar en las mismas, pensando que no vale la pena cambiar de Internet teniendo en cuenta el rollo que supone volver a enlazar toda la domótica o cambiando y descubriendo que es una movida cambiar de red las bombillas que ha comprado durante años.

Si estás en uno de esos dos casos, y aunque sólo seas tú al que esta experiencia pueda echar una mano, mi sacrificio probándolo habrá valido la pena.

Imagen | Xataka

En Xataka | Voy a domotizar toda mi casa y el primer paso está clarísimo: adiós Google Home, hola Alexa