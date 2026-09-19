Motorola Moto Tag 2, análisis: un accesorio imprescindible para los que siempre pierden las llaves. Y también para los que no

Me parece bastante curioso que, a estas alturas del partido, la pregunta más habitual en mi círculo de amigos siga siendo la de “¿qué móvil me compro por menos de XXX euros?” y no la de “¿qué gadget existe que me puede hacer la vida más sencilla y todavía no he descubierto?”. Para mí, hoy en día la tecnología es eso: productos que me hacen la existencia un poquito más llevadera.
Y justo en esta categoría es donde, en mi opinión, entran los localizadores como el Moto Tag 2 que he llevado este verano en mi mochila. Lo curioso de él es que el primer día no paré de “trastear” en mis diferentes opciones y, a partir de ahí, me olvidé absolutamente de él. Y esta es precisamente su magia: que no recordemos que lo tenemos hasta que realmente nos haga falta.
✅ Cómpralo si…
- Tienes cierta tendencia al despiste con llaves, cartera, mochila… o simplemente quieres mantener tus objetos personales más protegidos.
- Quieres un localizador que además te dé funciones extra (por ejemplo, para usarlo como disparador remoto).
- Buscas un localizador con la tecnología más precisa disponible actualmente en el mercado para la búsqueda en distancias cortas.
❌ No lo compres si…
- Utilizas un iPhone (solo es compatible con Android).
- Quieres que se pueda colgar a modo llavero sin necesidad de accesorios extra.
- Buscas un modelo más económico.
Lo esencial en 30 segundos
Este es un pequeño localizador Bluetooth que te puede ser muy útil para colocar dentro de tu mochila, en tu cartera o junto a esos objetos personales que quieras tener más controlados para saber en todo momento dónde te los has dejado olvidados.
Configurarlo es bastante sencillo, aunque necesitas hacer un doble paso: primero añadirlo a la app ‘Localizador’ de Android y, después, a la app específica Moto Tag. La primera te va a indicar la posición de este rastreador, mientras que en la segunda podrás configurar detalles como activar la opción para que funcione como disparador remoto o elegir el tipo de sonido que quieres que emita cuando intentes localizarlo.
Una ventaja es que no necesitas pagar ningún tipo de suscripción. En su lugar, hace uso de la tecnología UWB para poder emitir su posición. En mi caso, me ha dado resultados excelentes en todas mis pruebas, tanto en entornos urbanos como en zonas mucho más rurales.
Dispositivo localizador Motorola moto tag 2
Nuestra experiencia con el Moto Tag 2
Hecho para durar. Es ultrafino, compacto y muy ligero y los dos colores disponibles (Arabesque y Laurel Oak) me parecen una cucada. Más importante todavía es que tiene resistencia IP68, por lo que cuenta con protección a polvo y agua. ¿Que probablemente no lo saquemos de la mano? Cierto es. Pero no está de más saber que contamos con este plus de tranquilidad.
El detalle que eché de menos. Seguimos hablando de su diseño. No me malinterpretéis: me parece que Motorola ha hecho un trabajo impecable con la construcción de este Moto Tag 2. Pero a mí me ha faltado un pequeñísimo detalle, y es la opción de un ojal o pasacintas para poder colocarlo en el llavero sin necesidad de accesorios de terceros. Eso, al final, hace que tengamos que invertir más en él.
Multipropósito. He estado usando este pequeño dispositivo principalmente con tres objetivos:
- Como localizador de objetos: he estado fuera de casa gran parte del mes de agosto, pero con el portátil a cuestas. Así que me ha dado bastante tranquilidad dejar este pequeño tag escondido en la mochila para tenerla siempre localizada desde la app "Localizador" de Google.
- Para encontrar mi smartphone: al igual que las pulseras inteligentes, también tienes la opción de hacer que tu smartphone emita un pitido constante solo con pulsar dos veces el botón del tag. Esto me ha venido muy bien en esas típicas ocasiones en las que no encuentras el móvil dentro de casa (spoiler: siempre está entre los cojines del sofá o debajo de la almohada).
- Para disparador remoto de la cámara: como decía, he estado haciendo las pruebas para esta review en pleno verano, así que me ha venido como anillo al dedo para sacar alguna que otra foto de familia utilizándolo como disparador remoto. Solo tienes que abrir la app de cámara y hacer una pulsación corta si quieres tomar foto o iniciar la grabación de un vídeo (la cámara debe estar en el modo correcto).
Lógicamente, lo más útil es su sistema de localizador de objetos, que a fin de cuentas es para lo que se ha diseñado. El resto son consecuencias colaterales (muy prácticas e interesantes, por cierto). Y aquí hay que hablar de su tecnología UWB, que me ha estado dando una precisión espectacular. La red Find Hub de Google hace el resto. Como decía al inicio, lo he puesto a prueba en pleno campo, alejado a unos 10 minutos en coche del núcleo urbano, y ha sabido darme la posición exacta en todo momento. De matrícula de honor.
Una app tan sencilla como suficiente. En realidad, hay que hablar de dos apps. Por un lado tenemos la de Google, donde podremos ver el mapa con la ubicación exacta de nuestro Moto Tag 2. Y por otro la app específica para estos rastreadores, donde podemos configurar en unos minutos cómo queremos que funcione. Te recomiendo que no te saltes este paso, porque es justo aquí donde puedes activar la opción para que te sirva como disparador remoto o como localizador de tu smartphone.
Una batería que no me he acabado. Pocas cosas me dan más rabia que ir a echar mano de algo y que esté sin batería. Este Moto Tag 2 funciona con una pila CR2032 y nos promete una autonomía de más de 600 días. Es decir, casi, casi roza los dos años. Lógicamente, no he podido apurarla para ver si el dato es demasiado optimista, pero después de mes y medio de uso el icono de la autonomía sigue totalmente verde, así que pinta bastante bien.
Ficha técnica del Moto Tag 2
|
MOTO TAG 2
|
DIMENSIONES
|
31,9 x 31,9 x 8 mm
|
PESO
|
8,5 gramos
|
COLORES
|
Laurel Oak / Arabesque
|
materiales
|
Plástico y metal
|
conectividad
|
Bluetooth 6.0
Ultra-Wideband
|
ALTAVOZ
|
Sí, 77 dB a 10 cm
|
resistencia
|
IP68
|
batería
|
CR2032 con más de 600 días de autonomía
|
COMPATIBILIDAD
|
Android
|
otros
|
Alertas de rastreadores no deseados
Cifrado de extremo a extremo
Control remoto de cámara
Localizador remoto de smartphone
Compartir ubicación
|
contenido de la caja
|
Moto Tag 2
Pila CR2032
Pincho
Manuales
|
PRECIO
Dispositivo localizador Motorola moto tag 2
Moto Tag 2, la opinión de Xataka
Este es uno de esos productos a los que no les pido nada más que funcionen bien y cumplan su objetivo. Sin más florituras ni complicaciones. Parece sencillo, pero creedme que no todos los localizadores trabajan en la práctica tan bien como prometen.
Este Moto Tag 2 me ha dejado muy buen sabor de boca especialmente por su exquisita precisión, pero también por esos pequeños detalles, como el disparador remoto, que en un principio me parecía algo bastante anecdótico y me he sorprendido usándolo más de lo esperado. Su autonomía es impecable y su resistencia al polvo y al agua también me ha dado un plus de tranquilidad, algo que se agradece bastante para garantizar su durabilidad. Que funcione bajo el paraguas del ecosistema Google, a mí, que soy usuaria de Android, me ha parecido otra ventaja.
¿Te lo recomiendo?
Hay un motivo de peso para no recomendar el Moto Tag 2 y es si utilizas un iPhone. En ese caso, olvídate: vete de cabeza a por el AirTag de Apple. Pero para todos los demás, este Moto Tag 2 es una opción muy solvente en el universo de los rastreadores para Android.
Tienes que tener en cuenta que si pretendes colgarlo en las llaves (o similar) vas a necesitar hacer un desembolso adicional para adquirir alguno de los accesorios compatibles. Si esto no es un problema para ti, entonces tengo claro que mi recomendación es un sí rotundo. Cumple con creces con todo lo que esperamos de él y por un precio que, aunque está ligeramente por encima de la competencia, es lo suficientemente razonable como para que no duela demasiado en el bolsillo.
Imágenes | Xataka
En Xataka | Usar Android Auto sin cable es mucho mejor. Solo hace falta un buen adaptador y el Motorola Drive MA2 lo es
Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Motorola. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.
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