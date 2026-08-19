Usar Android Auto sin cable es mucho mejor. Solo hace falta un buen adaptador y el Motorola Drive MA2 lo es

En mi Toyota tengo Android Auto, pero tenía que conectar el móvil por cable para utilizarlo. Cuando lo repites todos los días no te das cuenta, pero es entrar en el coche; tener que sacar el móvil, poner bien el cable, conectarlo y dejar el móvil bien colocado. En los modelos más nuevos Android Auto funciona de manera inalámbrica de base, pero no pasa lo mismo en miles de coches más antiguos como mi Corolla de 2019.

La solución es tan sencilla como utilizar un adaptador Android Auto inalámbrico. No añade Android Auto a un coche que no lo tenga, es simplemente un pequeño aparato que se conecta al coche por USB y permite usarlo sin cables. Hemos estado probando durante las últimas semanas el que es, probablemente, el adaptador más avanzado del momento: el Motorola Drive MA2 Drive, el único que cuenta con el sello de la propia Google.

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Si tu coche no tiene Android Auto no te servirá. Tampoco ofrece CarPlay; está pensado para quienes usan un móvil Android (11 o superior).

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Lo esencial en 30 segundos

El Motorola Drive MA2 es un adaptador pequeño, que se conecta por un corto cable USB al coche (hay disponible uno USB-C y otro USB-A) y permite que cualquier coche compatible con Android Auto pueda ser utilizado de forma inalámbrica. Vamos, en vez de conectar el móvil por cable, dejamos colgando el MA2.

Una vez enchufado; apretamos el botón central y emparejamos el móvil. Aunque a diferencia de la primera generación, el Drive MA2 permite conectar dos móviles. Esta conexión se hace mediante Bluetooth y luego usa un WiFi de 5 GHz para la transmisión. Y ya está. Cuando ya está emparejado, pues a funcionar. La experiencia es prácticamente transparente, pues el MA2 no tiene ni aplicación extra ni mucho más.

Lo mejor es que la latencia y estabilidad durante su uso es excelente. Esta es su gran baza. Aquí es donde se nota la mano de Google. Sea Google Maps, Spotify o cualquier app de Android Auto; no he notado prácticamente diferencia respecto al cable.

El único pero es el tiempo de conexión inicial. Tarda casi 30 segundos entre que le damos a sincronizar y acaba encendiéndose en la pantalla del coche. Una vez pasado estos instantes ya genial.

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Nuestra experiencia con el Motorola Drive MA2

Super sencillo. Conectas el MA2 al USB del coche, aprietas la M de Motorola dos segundos hasta que el LED se pone azul y desde el móvil lo conectas como cualquier otro dispositivo Bluetooth. Te aparecerá bajo el nombre Android-Auto-XXXX. Una vez enlazado, la luz se pone en verde y eso significa que ya está listo para funcionar. Ni app ni historias.

Una almohadilla adhesiva para colocarlo en un sitio estable. La primera vez que lo configuré lo dejé colgando y error. Porque el USB de mi coche está bastante cascado y entonces ya no hacía buen contacto. Es importante que el MA2 repose en un sitio plano. El cable es corto, pero suficiente. Lo interesante es que la propia Motorola ofrece un adhesivo que se coloca en la parte trasera y permite engancharlo en cualquier superficie del coche.

Al ser un cable USB-C estándar, siempre podemos cambiarlo por algún cable que tengamos en casa más largo. Aunque claro, si empezamos a liarnos con cables se pierde la gracia de que sea inalámbrico. En mi caso lo he dejado encima del cargador del coche. Lo puso junto al USB, pero esa posición me era más incómoda para pulsar el botón de conexión.

El sello de Google se nota: la conexión es excelente. Esta es, básicamente, la gran baza del Drive MA2. Una vez enlazado, simplemente funciona. Como debe ser. No se calienta. Sin cosas raras. Sin que te enteres de que es inalámbrico. Hace un tiempo probé un par de modelos chinos y nada que ver. Motorola también explica que ha mejorado mucho respecto al MA1. Al contar con la certificación de Google, también se podrá beneficiar de posibles actualizaciones de Android Auto.

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El botoncito físico para apagarlo. Si pasan 10 minutos sin utilizarse, el dispositivo entra en modo apagado. En todo este tiempo no he tenido que cargarlo nunca, pero si queremos evitar cualquier resquicio de consumo, tenemos un botón de apagado/encendido.

Yo mi Android Auto; mi pareja el suyo. El MA2 es multipunto. Pulsando la M permite intercambiar de móvil. El dispositivo permite enlazar dos móviles. Esto es muy útil para que cada uno mantenga su Android Auto. Porque claro, no es lo mismo mi lista de reproducción de Spotify que la de mi mujer (aunque con el paso del tiempo he conseguido que escuche más metalcore).

El gran pero: la paciencia inicial. Casi 30 segundos tarda en aparecer Google Maps o Spotify en Android Auto desde que enciendo el coche. Con el cable en mi Toyota tampoco era inmediato, pero no pasaban mucho más de cinco segundos. La diferencia está ahí y supone un cambio. Con el cable teníamos inmediatez, con el MA2 nos obliga a tener algo más de paciencia. Este punto es probablemente lo que generaciones posteriores solucionen.

Ficha técnica del Motorola Drive MA2

Motorola Drive Ma2 Dimensiones y peso 55 x 55 x 8 cm 25 gramos Tipo Adaptador inalámbrico para Android Auto Marca Motorola Drive Fabricado por Meizhou Guo Wei Electronics Tecnología puente con licencia de Google CONEXIÓN INALÁMBRICA WiFi 802.11 a/n/ac de 5 GHz para Android Auto inalámbrico Emparejamiento y reconexión automática por Bluetooth 4.2 EMPAREJAMIENTO Conectividad multipunto (dos móviles emparejados a la vez) PUERTOS Y CABLES USB-A y USB-C Cable extraíble Incluye dos cables USB y pad de gel fijador CONTROLES E INDICADORES Interruptor físico de encendido/apagado dedicado Indicador LED de conexión COMPATIBILIDAD Vehículos con Android Auto por USB de fábrica Móviles con Android 11 o superior OTROS Configuración sencilla plug-and-play Actualizaciones a través de la app de Android Auto precio 49,99 euros

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Motorola Drive MA2, la opinión de Xataka

Motorola tiene un dispositivo especial entre manos. Y al mismo tiempo es bastante simple. Es el único fabricante que nos ofrece un adaptador inalámbrico para Android Auto que cuenta con la garantía de Google. Es decir, el único adaptador que nos promete fiabilidad. Y tras probarlo podemos decir que la cumple.

Es cierto que no tiene muchas opciones. No hay CarPlay, no hay app, no hay conexiones ilimitadas, no hay más. Es un producto extremadamente sencillo, pero cumple bien con la única cosa que promete. Y eso al final es lo que cuenta.

Su diseño es minimalista y es cómodo de colocar y esconder por el coche. El enlazado es para todos los públicos. Y la única pega es que no es tan rápido como usar el cable. Pero a cambio nos da la libertad de poder dejar el móvil en el bolso; o que nuestra pareja ponga su canción. Treinta segundos de espera inicial es bastante, pero en un viaje largo nos dará absolutamente igual.

¿Te lo recomiendo?

Sí, si estás cansado de tener el cable siempre puesto en el coche. El Motorola Drive MA2 viene a dar respuesta a una necesidad muy concreta. Y cumple muy bien con ese cometido. Si vuestro caso es como el mío y tenéis un coche con Android Auto pero no inalámbrico, este MA2 es una compra bastante obvia. Es un adaptador que tiene un precio relativamente asequible (menos de 40 euros y presumiblemente menos cuando lleguen ofertas); funciona la mar de bien y es de esos dispositivos de una vez puestos, te olvidas de ellos.

Hay que tener un poco de paciencia y este es quizás el punto que puede generar más fricción para muchos, pero si estáis dispuestos a aguantar esos segundos de más iniciales, luego durante el trayecto podréis disfrutar mucho más libremente de Android Auto.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores adaptadores Android Auto inalámbricos: lo que necesitas para conectar tu móvil a tu coche sin cables

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Motorola. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.