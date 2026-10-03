Liquidación de teles en el outlet de El Corte Ingles con marcas Samsung, Sony y LG

El Corte Inglés está celebrando ahora mismo su campaña Ahórrate el IVA con ofertas en televisores de incluso su outlet online. Hay muchísimo donde elegir, por lo que hemos reunido cinco de las mejores ofertas que podremos encontrar durante el fin de semana.

LG 86QNED86A6A por 1.056,97 euros, un televisor Mini LED de 86 pulgadas.

por 1.056,97 euros, un televisor Mini LED de 86 pulgadas. Sony Bravia 3 por 428,90 euros, una tele con Google TV de 65 pulgadas.

por 428,90 euros, una tele con Google TV de 65 pulgadas. Samsung TQ85QN74FATXXC por 1.106,55 euros, un televisor Mini LED de 85 pulgadas.

por 1.106,55 euros, un televisor Mini LED de 85 pulgadas. LG OLED65G55LW por 1.123,08 euros, una smart TV con pantalla OLED de 65 pulgadas.

por 1.123,08 euros, una smart TV con pantalla OLED de 65 pulgadas. Sony Bravia XR-48A90K por 561,13 euros, un televisor OLED con Google TV.

LG 86QNED86A6A

Si queremos un televisor muy grande, el LG 86QNED86A6A ahora mismo se encuentra a un precio de 1.056,97 euros. Se trata de una smart TV Mini LED que incorpora una pantalla de 86 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz (VRR) y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Sony Bravia 3

Si lo que queremos es un televisor más económico, El Corte Inglés tiene de oferta el modelo Sony Bravia 3 por un precio de 428,90 euros. Hablamos de un modelo DLED que cuenta con una diagonal de 65 pulgadas, viene con el sistema operativo Google TV y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Sony Bravia 3 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 428,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TQ85QN74FATXXC

Volviendo a los televisores grandes, la tienda ha puesto de oferta el modelo Samsung TQ85QN74FATXXC por un precio de 1.106,55 euros. En este caso se trata de un televisor Neo QLED con pantalla de 85 pulgadas, tasa de refresco de hasta 144 Hz y compatibilidad con HDR10+. Funciona con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

LG OLED65G55LW

Si preferimos tener un tamaño más pequeño, pero un buen panel, El Corte Inglés tiene rebajada esta smart TV LG OLED65G55LW (LG OLED G5) por 1.123,08 euros. Este televisor viene con una pantalla OLED de 65 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz (VRR). Además, es compatible con los formatos Dolby Vision y Dolby Atmos y cuenta con un sistema de audio con potencia de 60W.

Sony Bravia XR-48A90K

Por último, si queremos el televisor para la cocina o dormitorio, o para un salón pequeño, El Corte Inglés tiene de oferta el modelo Sony Bravia XR-48A90K por un precio de 561,13 euros. Hablamos de una smart TV OLED con pantalla de 48 pulgadas que viene con el sistema operativo Google TV. También es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos y ofrece una tasa de refresco nativa de 100 Hz.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | El Corte Inglés, Compradicción, LG, Sony, Samsung

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