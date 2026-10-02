"No tiene sentido un taller para 16 trenes. Somos los pequeños": Ouigo reaviva la batalla con Renfe y rechaza nuevas inversiones

Hace ahora un año, Renfe y Ouigo abrieron un nuevo frente en su batalla. La compañía española lanzó un mensaje: los franceses estaban sobrepasándose en el uso que estaban haciendo de sus talleres. Y es que Ouigo tiene acceso a los talleres de Renfe para hacer ciertas reparaciones, tal y como marca la normativa, pero los españoles exigían que cumplieran con su compromiso de levantar su propio taller.

Un año después, esta batalla no ha terminado.

¿Qué pasa? En octubre de 2025, Renfe acusó a Ouigo de estar realizando actividades de mantenimiento de sus trenes que sobrepasaban lo permitido en sus talleres. Los franceses tienen el derecho a utilizar los talleres de Renfe para hacer revisiones y actividades menores de mantenimiento pero no para hacer grandes intervenciones.

Lo que Renfe denunciaba por aquel entonces es que Ouigo se estaba sobrepasando. Aseguraban que habían informado de llevar a cabo revisiones que sí estaban permitidas por normativa pero que éstas habían ido más allá y que, por lo tanto, estaban sobrepasando los límites que tenían permitidos.

Los límites. Esos límites los marca la Ley del Sector Ferroviario. En ella se especifica que Renfe debe abrir los talleres para que otros operadores realicen labores de mantenimiento en sus instalaciones. A cambio, Renfe cobra por ello. Esas labores, eso sí, tienen que ser de mantenimiento "ligero". Si se considera que la intervención entra dentro de lo considerado como mantenimiento "pesado" Renfe no está obligada a abrir su puertas.

En su denuncia de hace un año, Renfe aseguraba que Ouigo estaba realizando labores de mantenimiento pesado porque se estaban sustituyendo piezas, arreglando averías y cambiando cables, según recogía entonces Cadena Ser.

El problema es que la regulación no deja del todo claro qué es el mantenimiento pesado. La Directiva 2012/34/UE sobre el espacio único ferroviario señala como mantenimiento pesado todas las actividades no rutinarias. Sin embargo la normativa EN 15380-4:2021 entiende que el mantenimiento pesado sólo se da si hay que desmontar partes del tren.

2026. Meses después, ya metidos en este año, la batalla entre Renfe y Ouigo se ha extendido a Iryo. Y es que la compañía española cerró las puertas de sus talleres a la empresa italiana. De nuevo, el motivo señalado fue el mismo: la intención de Iryo era realizar labores de mantenimiento que sobrepasan las obligaciones que Renfe tiene para con estas compañías.

UN VISTAZO A...

El problema es que, ante la negativa de Renfe, Iryo acudió a la CNMC y el organismo que vela por la competencia resolvió que los españoles tenían que abrir sus puertas a los italianos. Eso inició una serie de recursos que no movieron la posición de la CNMC, que se mantuvo firme en su decisión de obligar a Renfe a que cediera parte de sus instalaciones.

El conflicto, de hecho, siguió escalando y llegó a un punto en el que la Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelarísimas pedidas por Renfe para mantener las puertas de los talleres cerradas. Eso sí, dejaba la puerta abierta a que, en el futuro, la decisión pudiera ser otra.

No merece la pena. Lo que Renfe exige a sus rivales es que abran su propio taller en España para realizar las labores de mantenimiento pesado si quieren operar de esta manera en nuestro país. Esto último es algo que, de hecho, Iryo prometió a su llegada, asegurando que harían la inversión necesaria para contar con sus propias instalaciones. Sin embargo, no se ha vuelto a conocer nada de este plan.

La última en posicionarse ha sido Amandine Thomas-Commin, directora general de Ouigo España. En su declaración en el Senado durante la pasada semana, dentro de las entrevistas realizadas por la comisión que estudia el trágico accidente ferroviario de Adamuz en enero de 2026 y el estado general del sistema ferroviario español, aseguró que "no tiene sentido construir un taller con 16 trenes y un 10% de la cuota".

La directora de la empresa francesa también recalcó que ellos son "los pequeños" y que lo que se hace es un trabajo de mantenimiento ligero y que es algo que se contempla en el derecho europeo que ha establecido los límites de la liberalización ferroviaria. "El mantenimiento pesado tenemos pensado hacerlo en Francia, ya lo tenemos en el calendario", aseguró Amandine Thomas-Commin.

La defensa de Renfe. Lo que ha asegurado Renfe es que algunas labores de ese mantenimiento pesado se han estado haciendo en España en lugar de enviar los trenes allí donde las compañías tienen sus propias instalaciones para estas labores (Ouigo en Francia e Iryo en Italia) como, de hecho, han obligado en Francia a hacer a Iryo.

Pero, además, la compañía española ha recalcado en estos meses que sus instalaciones se encuentran al máximo de capacidad y que dejar entrar a sus competidores en sus instalaciones les repercutirá negativamente porque tendrán que dejar 1,2 millones de asientos sin atender (de los cuales un millón serían asientos ofrecidos como servicio público) porque los trenes no podrán ser mantenidos a tiempo.

Foto | Nelso Silva

En Xataka | Iryo tiene una cifra y una ciudad para seguir utilizando los talleres de Renfe pese a su enfado: el 7% y Roma