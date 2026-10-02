De la mano de SpaceX, Google pone un chip IA en órbita para descubrir si los centros de datos en el espacio son viables

Google ha enviado uno de sus chips de IA al espacio por primera vez. Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó de California el jueves transportando un pequeño satélite con una TPU (Tensor Processing Units) de Google a bordo. Este es el primer experimento en órbita del Proyecto Suncatcher, el plan de la empresa para poner en órbita sus centros de datos.

Centros de datos en el espacio. Ante los diversos problemas que pueden acarrear los centros de datos en la Tierra, como su monstruosa necesidad de energía o la oposición local ante la construcción de estos macrocentros, las Big Tech ya están considerando ponerlos en órbita.

Google, SpaceX, OpenAI y xAI persiguen versiones de esta misma idea, pero nadie sabe aún si el hardware puede funcionar de forma fiable en el espacio. Así que esta misión pretende empezar a responder a esa pregunta, al menos a través de los chips de Google.

En detalle. El satélite fue construido por Planet Labs y viajó en la misión compartida Transporter-18 de SpaceX desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, la cual transportaba más de 100 cargas útiles, según cuenta TechCrunch. El objetivo es comprobar si una TPU puede funcionar en el espacio, desde suministrarle energía continua a mantenerla fría y ejecutar modelos de IA en ella para ver si algo falla.

Una vez que el satélite esté completamente operativo, la idea es encender el chip en ráfagas de 15 minutos para no sobrecargar los sistemas de energía y calor del satélite. La refrigeración representa un auténtico desafío de ingeniería, ya que en el espacio no hay aire que disipe el calor. Scientific American informa de que los ingenieros de Google han desarrollado un nuevo método para disipar el calor y que también se está probando en esta misión.

Google afirma que se ha establecido contacto. “Nuestro equipo ha confirmado el contacto con el satélite y está funcionando según lo previsto”, escribía Travis Beals, director senior del Proyecto Suncatcher, en una entrada de blog citada por la CNBC.

Entre líneas. La radiación es la gran incógnita. En tierra, Google expuso sus chips a un haz de protones en la Universidad de California en Davis para simular la radiación espacial. Google afirma que funcionaron “notablemente bien” y que podrían soportar más radiación de la que recibirían durante cinco años en órbita.

Según cuentan desde TechCrunch, el equipo tuvo que repetir sus pruebas de radiación tras darse cuenta de que el montaje original blindaba los chips más de lo que lo estarían en el espacio, y las nuevas pruebas produjeron ligeramente más errores lógicos. Beals declaraba al medio que la tasa de error es baja para una inferencia típica (el trabajo diario de responder a consultas de IA), situándose en torno a uno entre un millón. Sin embargo, señaló que supondría un problema para grandes ejecuciones de entrenamiento, donde miles de chips funcionan durante meses.

UN VISTAZO A...

Lo que cuesta. Toda la idea depende de lanzamientos baratos, y los cohetes que los lanzan no son precisamente económicos. El informe de Google asume que los costes de lanzamiento de SpaceX seguirán cayendo en torno a un 20 % anual, alcanzando aproximadamente los 200 dólares por kilogramo para 2035. Para que eso ocurra, Starship tendría que volar unas 180 veces al año, un ritmo al que ni siquiera se ha acercado. Y es que la compañía nunca ha volado este cohete más de cinco veces en un mismo año.

Una carrera concurrida. Google es también uno de los mayores inversores externos de SpaceX. CNBC informa de que su participación supera los 82.000 millones de dólares tras la salida a bolsa récord de SpaceX en junio, y ambas empresas son socias cercanas a pesar de que son competencia en la carrera de la IA. SpaceX planea sus propios centros de datos orbitales, construidos a partir de satélites dotados de GPU y paneles solares fabricados con Tesla. La directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, afirma que la empresa desplegará “supercomputación en el espacio” en 2027.

Beals plantea Suncatcher como una apuesta a más largo plazo. Google concibe una red de 81 satélites volando en formación estrecha y trabajando de manera conjunta, según cuentan desde TechCrunch.

Hay escepticismo. No son precisamente pocos los expertos que señalan el alto coste de estos lanzamientos, la necesidad de chips y sistemas de refrigeración específicos para soportar las temperaturas extremas y el riesgo de dejar más basura espacial en la órbita baja terrestre, que no es poca cosa. Por otra parte está el tema de la observación astronómica, pues Scientific American advierte que estas grandes constelaciones podría empeorar la contaminación lumínica.

Y ahora qué. Google y Planet Labs planean lanzar dos satélites más fabricados a medida que intentarán comunicarse entre sí mediante láser. La idea es que esta demostración ocurra en algún punto de 2027.

Imagen de portada | Google

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