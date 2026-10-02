Ya es oficial: estos son los nuevos auriculares Logitech que podrás reparar con recambios vendidos en España

Compro unos auriculares, los utilizo durante unos cuantos años y se agrietan las almohadillas, se rompe su diadema o la batería ya no aguanta lo que debería. En muchos casos esto supone que compremos unos nuevos o que sustituyamos una de sus piezas, generalmente a través de partes vendidas por otras marcas que no quedan igual o no funcionan de la misma forma.

Logitech quiere acabar con ello lanzando los Zone Vibe Pro, unos auriculares que, entre muchas otras cosas, cuenta con recambios que se podrán comprar a través de su tienda en el caso de que los necesitemos.

Una forma de prolongar su vida útil

Los Logitech Zone Vibe Pro son unos auriculares supraaurales que tienen un diseño bastante minimalista y elegante. Vienen sin brazo de micrófono porque su objetivo es utilizarse tanto en el trabajo como en cualquier otro escenario. Vienen, además, con certificación para Microsoft Teams, Zoom y Google Meet.

A nivel interno incorporan altavoces de 40 mm y disponen de cancelación activa de ruido adaptable para un uso tanto en interiores como, sobre todo, en exteriores para así tener una mayor inmersión en todo momento. También cuentan con una diadema acolchada para poder utilizarlos durante varias horas.

En cuanto a la batería, ofrece hasta 30 horas de reproducción o 18 de conversación con la cancelación activa de ruido. Si la desactivamos, la autonomía alcanza las 66 horas. Además, con cinco minutos de carga da una autonomía de hasta una hora de conversación. Incluso todas las funciones se pueden utilizar mientras se recarga su batería a través del puerto USB-C.

Pero sin duda alguna, uno de los puntos más interesantes es el de la posibilidad de sustituir la diadema, las almohadillas y la batería en el futuro para prolongar la vida útil, un aspecto fundamental para aquellos momentos en los que no podamos tramitar la garantía porque esta ha finalizado.

Los auriculares de Logitech ya están a la venta en varios modelos:

Logitech Zone Vibe Pro por un precio de 259,99 euros.

por un precio de 259,99 euros. Logitech Zone Vibe Pro for Business (incluye un receptor Zone USB-C) por un precio de 279,99 euros.

⚡ EN RESUMEN: Logitech Zone Vibe Pro ✅ LO MEJOR La posibilidad de comprar recambios .

. Se pueden utilizar sus funciones mientras se recarga la batería. ❌ LO PEOR Su precio es bastante alto. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres unos auriculares de una marca que de soporte a la venta de recambios para prolongar la vida útil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a utilizar los auriculares en momentos muy puntuales y con unos más baratos tienes suficiente.

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