EEUU requisó el mayor transatlántico del mundo para llevar soldados a la guerra. Lo hizo tan rápido que lo tumbó antes de estrenarlo

EEUU necesitaba barcos capaces de llevar miles de soldados al otro lado del Atlántico y tenía uno extraordinario amarrado en Manhattan: el Normandie, un gigante francés de 313 metros que había sido el mayor de todos los transatlánticos, además de uno de los más rápidos y lujosos del mundo. Tras Pearl Harbor, Washington se hizo con él, lo rebautizó USS Lafayette y ordenó transformarlo a toda prisa en transporte militar.

Sin embargo, a dos días de partir, todo se torció.

De hotel flotante a buque de guerra. El Normandie había sido uno de los grandes símbolos industriales de Francia: 313 metros de eslora, interiores Art Déco y velocidad suficiente para conquistar el Blue Riband en su primer viaje a Nueva York en 1935.

La guerra lo dejó atrapado allí en 1939 y, cinco días después del ataque a Pearl Harbor, las autoridades estadounidenses tomaron posesión del buque. A finales de diciembre pasó a la Marina como Lafayette y recibió una misión radicalmente distinta: despojarlo de buena parte de su lujo y convertirlo en un enorme transporte capaz de trasladar miles de militares a través del Atlántico.

Demasiada prisa. La conversión comenzó en el Pier 88 de Manhattan bajo la presión de una guerra que exigía transportes inmediatamente. Los responsables que trabajaban directamente con el barco advirtieron que el calendario era poco realista: el capitán Clayton Simmers estimó que los trabajos no podrían terminar hasta finales de febrero y el futuro comandante, Robert Coman, sostenía que una nave tan gigantesca y compleja requería semanas o incluso meses para que su tripulación aprendiera a manejarla correctamente.

Aun así, desde Washington se mantuvo el 11 de febrero como fecha de entrada en servicio y el 14 como salida prevista. Incluso después de comunicarles el 6 de febrero que habría un aplazamiento, al regresar a Nueva York al día siguiente descubrieron que la decisión se había revertido y el barco debía zarpar según lo previsto.

El comedor principal del Normandie, decorado con cristal de Lalique y con la Galería de los Espejos de Versalles

El Normandie en el muelle 88 de la C.G.T. en Nueva York

La chispa. El 9 de febrero, mientras cientos de trabajadores corrían para terminar la transformación, las chispas del soplete de un operario alcanzaron unos chalecos salvavidas de kapok almacenados temporalmente en el antiguo gran salón. El fuego comenzó alrededor de las 14:30 y el viento ayudó a extenderlo con enorme rapidez por las cubiertas superiores.

La ironía difícilmente podía ser mayor: aquella misma tarde estaban previstas reuniones en Nueva York y Washington para intentar aplazar de nuevo la salida del Lafayette, pero cuando llegó la hora de celebrarlas el barco que debía discutirse ya estaba ardiendo.

UN VISTAZO A...

El Normandie atracó en el puerto de Nueva York, en el muelle 88, lugar donde se intentó convertirlo en transporte de tropas

El USS Lafayette volcó en el puerto de Nueva York

Empieza y el segundo problema. Hacia las seis de la tarde el incendio estaba bajo control, pero para conseguirlo los equipos de emergencia habían lanzado unas 6.000 toneladas de agua sobre el buque. Parte quedó atrapada en su interior y comenzó a desplazarse conforme aumentaba la escora, mientras seguía entrando agua por algunas aberturas que habían quedado sumergidas.

Poco después de medianoche se ordenó abandonar el Lafayette y a las 2:45 del 10 de febrero el gigantesco transatlántico terminó apoyado sobre su costado de babor con una inclinación cercana a los 80 grados. El barco que Washington pretendía estrenar como transporte militar al día siguiente estaba literalmente tumbado en el Hudson.

El Normandie, rebautizado como USS Lafayette, yace volcado en el barro helado de su muelle de Nueva York durante el invierno de 1942

Un Grumman Widgeon de la Guardia Costera sobrevuela los restos del Lafayette en Nueva York en 1943

La investigación. En plena Segunda Guerra Mundial aparecieron inmediatamente rumores sobre un posible ataque enemigo, pero las investigaciones apuntaron hacia una explicación mucho más prosaica. Una de ellas atribuyó el origen directo del incendio a la grave negligencia durante los trabajos, mientras una comisión del Congreso señaló además falta de coordinación, autoridad dividida, planificación deficiente y, especialmente, «prisas indebidas» durante la conversión.

El propio secretario de Marina, Frank Knox, reconocería que la desesperada necesidad de transportes había obligado a recortar procedimientos y delegar responsabilidades de una manera que difícilmente se habría aceptado en tiempos normales.

Nunca llegó a la guerra. La Marina decidió salvar el Lafayette y puso en marcha una de las mayores operaciones de recuperación naval realizadas hasta entonces. Después de retirar buena parte de la superestructura y trabajar durante más de un año, consiguió enderezarlo en agosto de 1943, pero para entonces los daños del casco, el deterioro de la maquinaria y las prioridades de una guerra en marcha hicieron absurda su reconstrucción.

De esta forma, el Normandie nunca transportó a un solo soldado en su nueva vida militar y terminó vendido como chatarra en 1946. Estados Unidos había requisado uno de los mayores transatlánticos del mundo para convertirlo rápidamente en una pieza de su maquinaria de guerra, pero las prisas consiguieron que su carrera militar terminara en Manhattan antes siquiera de haber comenzado.

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