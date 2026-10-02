Kindle (2026) vs. Kindle (2024): ¿qué cambia en el nuevo e-reader básico de Amazon?

Amazon acaba de renovar por completo su familia de lectores e-readers, y el modelo de entrada no se ha quedado atrás. El nuevo Kindle (2026) se rediseña por completo para hacerse aún más compacto y cómodo de llevar en el bolsillo, además de mover el botón de encendido al lateral derecho y estrenar acabados como el nuevo color púrpura. Si estás pensando en renovar tu e-reader o dudas entre el recién llegado y el Kindle de anterior generación (2024), analizamos las diferencias clave.

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¿En qué se parecen?

A pesar del cambio de chasis, la esencia del lector más vendido de Amazon se mantiene intacta:

Pantalla de 6 pulgadas a 300 ppp: ambos ofrecen la máxima nitidez de lectura en tinta electrónica sin bordes pixelados.

ambos ofrecen la máxima nitidez de lectura en tinta electrónica sin bordes pixelados. 16 GB de almacenamiento interno: capacidad suficiente para albergar miles de libros y audiolibros. Aunque la nueva generación también ofrece la opción de comprarlo con 32 GB.

capacidad suficiente para albergar miles de libros y audiolibros. Aunque la nueva generación también ofrece la opción de comprarlo con 32 GB. Puerto USB-C y modo oscuro: estándar de carga universal y opción de invertir los colores a fondo negro con las letras blancas.

estándar de carga universal y opción de invertir los colores a fondo negro con las letras blancas. Sin resistencia al agua (IPX8): la protección frente a salpicaduras se mantiene como una prestación exclusiva de las gamas Paperwhite y Colorsoft.

¿Qué aporta el nuevo Kindle (2026) frente al de 2024?

Diseño completamente plano y bordes con color: por primera vez en el modelo básico, la pantalla queda totalmente a ras del marco (como en los Paperwhite), eliminando el escalón tradicional. Además, el color del frontal se extiende por completo de borde a borde. Asimismo, hay dos modelos con trasera de aluminio y en colores azul y verde, que aunque son algo más caros (194,99 euros) y solo están disponibles en su versión de 32 GB sin publicidad. Se trata de una opción para quienes buscan un lector de libros electrónicos más elegante.

por primera vez en el modelo básico, la pantalla queda totalmente a ras del marco (como en los Paperwhite), eliminando el escalón tradicional. Además, el color del frontal se extiende por completo de borde a borde. Asimismo, hay dos modelos con trasera de aluminio y en colores azul y verde, que aunque son algo más caros (194,99 euros) y solo están disponibles en su versión de 32 GB sin publicidad. Se trata de una opción para quienes buscan un lector de libros electrónicos más elegante. Formato más compacto y ligero: Amazon ha reducido el grosor y ha estrechado los márgenes para convertirlo en un dispositivo de tamaño "bolsillo", pensado para sujetar fácilmente con una sola mano.

Amazon ha reducido el grosor y ha estrechado los márgenes para convertirlo en un dispositivo de tamaño "bolsillo", pensado para sujetar fácilmente con una sola mano. Cambio en la ubicación del botón de encendido: el botón físico de encendido abandona la parte inferior del marco y se traslada al lateral derecho, evitando las pulsaciones mientras se apoya en una mesa o se sujeta por abajo.

el botón físico de encendido abandona la parte inferior del marco y se traslada al lateral derecho, evitando las pulsaciones mientras se apoya en una mesa o se sujeta por abajo. Mayor velocidad de apertura: incorpora un procesador actualizado que permite abrir libros y cambiar de página un 30% más rápido que la generación anterior.

incorpora un procesador actualizado que permite abrir libros y cambiar de página un 30% más rápido que la generación anterior. Nuevos acabados y colores: decimos adiós al Verde Matcha de 2024 para dar la bienvenida a nuevos tonos azul, verde y púrpura.

decimos adiós al Verde Matcha de 2024 para dar la bienvenida a nuevos tonos azul, verde y púrpura. Batería sustituible: Para cumplir con la normativa europea de 18 de febrero de 2027 que indica que los dispositivos deben contar con baterías que puedan sustituirse y reemplazarse, el nuevo Kindle incluye una batería portátil sustituible.

Comparativa rápida de especificaciones de ambos modelos

prestación kindle (2024) kindle (2026) diseño del frontal Con marco en relieve Pantalla plana UBICACIÓN DEL BOTÓN Parte inferior Lateral derecho RENDIMIENTO Estándar +30% más rápido al abrir libros PANTALLA / RESOLUCIÓN 6 pulgadas antirreflejos (300 ppp) 6 pulgadas antirreflejos (300 ppp) ALMACENAMIENTO 16 GB 16 / 32 GB COLORES Negro / Verde Matcha Aluminio Azul Alpino / Aluminio Verde Agua / Grafito / Púrpura

Entonces... ¿Qué Kindle comprar?

Adquiere el Kindle de generación anterior (2024) si: Lo encuentras rebajado con un descuento atractivo en el período de transición de stock incluso tras la reciente subida de precio que sufrieron los lectores de Amazon (ahora está disponible por 89,90 euros), ya que la calidad de la tinta electrónica a 300 ppp para los libros sigue siendo fantástica.

Apuesta por el nuevo Kindle (2026) si: buscas el diseño más moderno y cómodo de llevar encima, valoras la comodidad del botón lateral y la pantalla totalmente plana sin bordes en relieve.

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