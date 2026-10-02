Toc, toc, 2020 llama a nuestra puerta: los casos de covid se disparan en España con una positividad del 27%

El otoño ya está aquí, y con él, el clásico repunte de las enfermedades respiratorias. Y como ya ocurrió el año anterior, el protagonista de estas últimas semanas es el SARS-CoV-2, cuya incidencia no ha parado de crecer desde el mes de agosto. Ahora en septiembre, España ha vuelto a entrar en una epidemia de infecciones respiratorias, lo que aboga a unos meses realmente complicados para nuestro sistema sanitario.

Los datos. La radiografía actual de la situación en España nos llega a través del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana 39 de 2026 y recogido por El País. Este sistema, que publica sus datos cada jueves, es el termómetro oficial de los virus en nuestro país.

Lo que nos dice es que el COVID-19 ha tomado la delantera de una forma abrumadora, y en los centros de atención primaria de nuestro país la positividad por este virus se ha disparado hasta el 27,2%. Y para ponerlo en perspectiva, podemos ver que sus "competidores" habituales, como la gripe registra un 4,1% de positividad y el virus sincitial respiratorio (VRS) se queda con un anecdótico 0,2%. Pero si nos ceñimos al número de casos, la tasa IRAs nos apunta a que ahora mismo hay 476,7 casos de COVID por cada 100.000 habitantes.

En el hospital, el impacto también es bastante notable, puesto que la tasa de infecciones respiratorias graves se sitúa ya en 9,2 casos por cada 100.000 habitantes. Pero lo preocupante es que de estos ingresos, el 21% dan positivo en SARS-CoV-2, lo que supone un salto importante con respecto al 15,3% registrado tan solo una semana antes.

La variante que está detrás de este repunte es la XFG, que no es nueva, sino una vieja conocida que ha emergido tras hacer su paso durante el invierno pasado en el mes de enero. Esta variante ya dominaba Europa, representando casi la mitad de los casos (47,6%) en la UE y el Espacio Económico Europeo, pero al llegar junio, perdió fuelle frente a otras subvariantes, cayendo al 27,3%. Pero ahora ha vuelto para reclamar su trono y consolidarse de nuevo como la variante dominante.

El punto positivo es que tanto el ECDC como la OMS coinciden en que la XFG sigue siendo una variante que no provoca una enfermedad más grave, según las pruebas que tenemos encima de la mesa ahora. Esto se debe a que su capacidad para eludir a nuestro sistema inmune es muy similar a la de los linajes previos, por lo que el riesgo adicional para la salud pública general se evalúa como bajo.

Todavía queda mucho. El problema es que, aunque ahora estamos viendo un gran repunte de COVID, aún debemos entrar de lleno en la época del año donde los casos de gripe comienzan a surgir con fuerza. Esto es lo que de verdad puede terminar colapsando al sistema sanitario al compaginar dos patologías respiratorias que afectan sobre todo a la población más vulnerable.

La vacunación. Esta es una de las armas que tenemos para poder paliar la sintomatología más grave y poder reducir la presión asistencial, y la buena noticia es que la vacuna que se administrará en la campaña de este año va dirigida específicamente contra la variante XFG.

Esto significa que el suero que se va a inocular durante esta campaña de vacunación está diseñado a medida para combatir, precisamente, a la variante que está causando el actual pico de contagios. Esto hace que sea realmente importante vacunar a los grupos de la población que son mucho más vulnerables para evitar males mayores.

Imagen | Zane Winter

Vía | El País

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