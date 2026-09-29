Tras su móvil-eReader, Boox presenta su lector de bolsillo: lo puedes acoplar al móvil para leer en cualquier parte

La idea de reunir dos dispositivos en uno solo es algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo si son dos que suelo utilizar con mucha frecuencia. Por esta misma razón me interesó conocer el Boox Palma, un móvil-eReader que, pese a que su formato es muy compacto como para leer durante horas, te permite llevarlo en el bolsillo sin que ocupe demasiado espacio.

Ahora, la misma empresa ha anunciado el Boox Picco, pero esta vez no se trata de un móvil. Hablamos de un eReader que se puede utilizar de forma independiente o directamente acoplarlo a un smartphone. Y ya sabemos que tendrá un precio oficial de 109,99 dólares y que se pondrá a la venta durante el mes de octubre, aunque ya se puede reservar.

Un eReader de bolsillo que se acopla al móvil

Esta idea, que ya hemos visto anteriormente en marcas como Xteink, está orientada sobre todo a aquellas personas que buscan leer en exteriores aprovechando cualquier momento, ya sea en una cafetería o en el transporte público. Sobre todo si no se quiere llevar un dispositivo "voluminoso" como un eReader. Además, es bastante ligero al pesar 58 gramos.

Lo interesante del Boox Picco es que es tan pequeño que cabe hasta en el bolsillo, y es que incorpora una pantalla de 3,97 pulgadas. Para visualizarlo mejor, es un poco más grande que una tarjeta de crédito. El dispositivo tiene marcos, pero no son demasiado grandes, dejando de esta forma paso a una buena pantalla y un tamaño bastante comedido.

Respecto a sus especificaciones, el Boox Picco monta una pantalla eInk monocromática (sin color) con resolución de 235 ppp. La marca incluye una tarjeta microSD de 16 GB que se puede ampliar hasta los 2 TB en el caso de que necesitemos más almacenamiento.

También es importante mencionar que la pantalla que incorpora este dispositivo es táctil y que es compatible con la mayoría de formatos utilizados en este tipo de dispositivos, como EPUB o PDF entre muchos otros. También cuenta con conectividad WiFi (2.4 GHz) y Bluetooth, así como con una batería de 920 mAh.

Otro de los puntos clave del Boox Picco es que viene con una funda con un acople magnético, lo que significa que se puede adherir al móvil y así llevar ambos dispositivos en el mismo bolsillo. Se puede utilizar directamente en la mayoría de iPhone a través de MagSafe, mientras que para el iPhone 16e y los móviles Android es necesario utilizar una de las muchas fundas magnéticas que podemos encontrar en tiendas como Amazon. También se puede utilizar un lanyard para llevarlo colgado.

⚡ EN RESUMEN: Boox Picco ✅ LO MEJOR Su tamaño : ideal si no queremos cargar con un eReader a la hora de leer en exteriores.

: ideal si no queremos cargar con un eReader a la hora de leer en exteriores. Su funda magnética, que permite adherir el dispositivo en el móvil. ❌ LO PEOR Su tamaño también es uno de los puntos negativos en ciertos casos: es un eReader muy pequeño, por lo que es ideal para leer en momentos muy puntuales, pero no para hacerlo con mucha frecuencia. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un dispositivo para leer en momentos muy concretos, y siempre en exteriores. Resulta útil si quieres aprovechar ciertos ratos en los que te encuentres en una cafetería o en el transporte público, por poner unos ejemplos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizarlo para leer mucho en digital. Su tamaño no es el más adecuado para "devorar libros", sobre todo en interiores. Para ello, puede resultar más útil apostar por eReaders de seis pulgadas que tampoco son demasiado voluminosos (por ejemplo, el Kobo Clara BW o el Kindle).

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Imágenes | Boox

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