Lleva 125 años encendida y ha sobrevivido a tres webcams. La historia de esta bombilla es una bofetada a la obsolescencia

La obsolescencia programada está cada vez más en la boca de las personas y cuando la lavadora se rompe a los cinco años, es fácil pensar en este término y en el fabricante. Pero si hay un símbolo universal de la obsolescencia programada, es sin duda la bombilla incandescente que nos ha acompañado durante muchos años y que poco a poco hemos ido sustituyendo por el LED. Sin embargo, en el parque de bomberos número 6 de Livermore (California) cuelga del techo una que ha desafiado las leyes de la física.

Su historia. Esta bombilla ha tenido la oportunidad de 'ser testigo' de muchos acontecimientos históricos, puesto que fue instalada en 1901 y con el paso del tiempo ha sido conocida como Centennial Light y acaba de cumplir hace poco su 125 aniversario.

Pero no se queda aquí, puesto que ostenta el título del Guinness World Records a la bombilla encendida durante más tiempo en la historia. Pero más allá del récord, la Centennial Light se ha hecho famosa en internet por un dato maravillosamente irónico documentado por The New Yorker en 2016 y que apuntaba a que la bombilla ya había sobrevivido a tres webcams instaladas sucesivamente para vigilar que no se apagara.

Ha sobrevivido. Pese a que no tenemos una fuente forense de lo que ha pasado a los medios que se han puesto para hacer un seguimiento del estado de la bombilla, sí que conocemos el testimonio del propio cuidador de la bombilla, que apunta a que han sido tres las webcams las que han fallado. El porqué no lo sabemos, pero sí es paradójico que la tecnología más antigua aguante mucho mejor que los medios modernos. Y ahora se encuentra la cuarta cámara enfocándole.

¿Por qué? Para entender la razón por la cual estamos ante una bombilla que no se funde, hay que saber que en cualquier lámpara incandescente existe un compromiso inevitable: si aumentamos la temperatura del filamento, se obtiene más luz, pero se acelera la evaporación del material que provocará que acabe rompiéndose.

Pero con esta bombilla centenaria hay un poco de trampa, puesto que, aunque originalmente era una lámpara de unos 60 W, hoy funciona a una potencia eléctrica de unos 4W. Pero ojo, no hablamos de 4 W equivalentes en LED, sino de un consumo eléctrico que apenas genera 0,17 lúmenes.

Su filamento también tiene bastantes ventajas, puesto que se ha estimado que opera a unos 1.452 kelvin de temperatura. Algo que dista bastante de las bombillas incandescentes de tungsteno tradicionales que operan a 2.600 K aproximadamente. De esta manera, al estar tan "fría" la pérdida de manera es mucho menor. Esto, sumado a un filamento que es mucho más grueso de lo normal, hace que sea casi perfecto para durar muchos años.

Hubo apagones. Aunque se suele decir que esta bombilla lleva 125 años encendida, hay puntos donde se ha tenido que apagar de manera obligada. Los más famosos se dieron en 1937, cuando el edificio se renovó, un traslado en 1976 escoltado por la policía y un apagón en 2013 que duró 9 horas y 45 minutos. Aunque en ninguno de estos casos fue culpa de la propia bombilla.

El problema es que el hecho de no encenderla y apagarla es crucial para su supervivencia. En las bombillas de tungsteno, el encendido es el momento crítico: el metal frío tiene poca resistencia, lo que genera un pico de corriente y un tremendo estrés térmico que suele partir el filamento. Sin embargo, el carbono tiene un coeficiente de temperatura negativo, lo que amortigua este choque térmico inicial. Esto explica el porqué en nuestras casas antiguamente se decía que no había que encender y apagar la luz de manera seguida, puesto que la bombilla podía acabar fallando.

Imágenes | Wikipedia

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