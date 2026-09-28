Los ríos españoles son los que más fósforo y materia orgánica llevan por litro de toda Europa. Y no dejan de empeorar

Cojamos dos vasos. En uno tenemos agua de un río español; en el otro, de un río portugués. No es ya que hablemos de la misma península; es que hablamos, muchas veces, del mismo río. Pues bien, según Eurostat, en el primero (en el español) hay, de media, unas quince veces más fosfatos que en el segundo.

Es verdad que los ríos españoles no son los peores (ecológicamente hablando) de Europa, pero los datos de la Universitat Politècnica de València no dejan lugar a dudas: son los que más materia orgánica y fósforo llevan por litro.

Es más, en los fosfatos no hemos dejado de empeorar.

¿Qué ha medida exactamente la UPV? María Pachés y su equipo han construido un índice llamado HPRE (Human Pressure on River Ecosystems). La idea que subyace es combinar dos contaminantes clásicos como la demanda bioquímica de oxígeno (el oxígeno que gastan los microbios en comerse la materia orgánica) o los fosfatos (el nutriente que dispara las algas) para tener un indicador de cómo progresa la salud de nuestros ríos.

En este sentido, es importante entender que no hablamos de una medida de 'calidad': las muestras pueden tener buenas puntuaciones en el HPRE y ecológicamente ser un desastre. En Suecia pasa eso: hay pocos fosfatos, pero dos de cada tres ríos no alcanzan un buen estado ecológico.

De hecho, ecológicamente hablando España no se considera que esté muy mal. El problema es que, con los datos europeos de 2015 a 2021 en la mano, parece que la mejora es generalizada en Europa. Pero España va en la dirección equivocada.

¿En la dirección equivocada? Los datos hablan por sí solos: según la serie, los fosfatos pasan de 0,160 mg/l a finales de la década de 2000 a 0,448 en 2021, cuando acaba el estudio, y a 0,547 en 2023. Es decir, se ha triplicado en dieciséis años y no da señales de frenar. La materia orgánica, por su parte, se ha reducido desde el pico de 2016; pero hoy sigue por encima de donde estaba en 2007.

¿Por qué pasa esto? Un trabajo de la Universidad Técnica de Košice explicaba en julio por qué España salía peor parada que otros países. Nuestro relativo poco caudal, el peso del regadío y urbanización turística debilitan la capacidad de dilución de los ríos. Es decir, incluso haciéndolo mejor que otro países nuestros niveles de concentración podrían ser peores.

No obstante, al río le da igual que lo hagamos mejor o peor que Finlandia: con poca agua y mucho fósforo, se eutrofiza.

Mucho por hacer. La solución existe y la conocemos bien: el tratamiento terciario. Es más, la Directiva 2024/3019 la hace obligatoria en zonas con riesgo de eutrofización. España aún tiene pendiente transponerla, pero todo el mundo da por hecho que esa ley no llegará antes del 31 de julio de 2027, que es cuando acabaría el plazo.

¿Por qué? Por lo mismo por lo que, en diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a condenarnos. Porque, en realidad, no nos tomamos el problema del agua en serio.

Imagen | Avi

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