La fusión de espacio y actividad militar se está haciendo cada vez más sólida en Estados Unidos.

Hemos visto al Gobierno reconociendo que ya cuenta con armas posicionadas por encima de nuestras cabezas y que se están empezando a ensayar maniobras de acercamiento con fines estratégicos. Se ha firmado una orden para la creación de una Academia Espacial que formará tanto a astronautas como a militares e incluso la propia NASA ha dejado ver que podrían estar trabajando en la resurrección de uno de los mayores aviones de estrategia militar de la historia de su país. Ahora, además, se ha anunciado que el Puerto Espacial de Cañaveral incluirá un sistema de armas láser dedicadas a derribar a cualquier dron que se acerque a su espacio aéreo sin autorización.

Los motivos. Solo en Puerto Cañaveral, situado en las inmediaciones de Cabo Cañaveral, se detectaron alrededor de 500 vuelos de drones no autorizados en 2025. Algunos pueden ser sin malicia, como ocurrió el pasado 18 de septiembre de 2026, cuando un turista chino reconoció que había usado un dron para sobrevolar el Centro Espacial Kennedy de la NASA y tomar algunas fotografías. Sin embargo, se teme que algunos drones no procedan de un turista curioso, sino de espionaje procedente de fuerzas espaciales o militares de otros países. Además, los cohetes alojados en los puertos espaciales tienen tanques enormes de combustible que pueden funcionar como bombas en caso de ataque. Es importante proteger bien la zona.

Los inhibidores de radiofrecuencia pueden empeorar las cosas. Tradicionalmente, ante este tipo de sucesos se han utilizado inhibidores de radiofrecuencia para inutilizar posibles vehículos espías. El problema que presenta este método es que, en un Puerto Espacial, se podrían dañar tanto las naves espaciales como las cargas que llevan a bordo. Por eso se cree que las armas láser pueden ser una opción mucho mejor.

Antecedentes. De momento, no se ha declarado cuándo se pondrá en marcha este sistema de armas láser en Cabo Cañaveral. Sin embargo, sí que se han hecho pruebas similares en otras instalaciones estadounidenses, con resultados mixtos. Por un lado, con este sistema se ha logrado interceptar y destruir numerosos drones de espionaje procedentes de algún cártel de drogas mexicano. Esto ha sido un resultado positivo del uso de este tipo de armas.

El problema es que ha habido pruebas bastante más desastrosas. Por ejemplo, el pasado mes de febrero de 2026, el ejército estadounidense usó un arma láser conocida como LOCUST para atacar un supuesto dron del cártel mexicano en el suroeste de Texas. Lamentablemente, el dron en cuestión resultó ser un dispositivo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Pero este caso de fuego amigo no ha sido el más bochornoso.

Más antecedentes. Fue aún peor lo que ocurrió también en febrero, cuando se procedió a cerrar el Aeropuerto Internacional de El Paso por la detección de un dron sospechoso. Era la primera vez que se hacía un cierre repentino de estas características desde el 11S. El problema fue que, cuando se usó un láser experimental prestado por el ejército para derribar el dron, se comprobó que era un globo que se había escapado de una fiesta infantil.

Ventajas e inconvenientes. El uso de armas láser en un lugar como el Puerto Espacial de Cabo Cañaveral supone las ventajas que ya hemos visto. No se dañan las naves por inhibición de radiofrecuencia y ya se ha probado en Estados Unidos. Sin embargo, además de la posibilidad de derribar lo que no es, este sistema cuenta con algunos inconvenientes más. Para empezar, cubre un área muy reducida, así que podría hacer falta más de un sistema. Por otro lado, se sobrecalientan tras varios disparos, dependen mucho del suministro de energía y funcionan peor con nubes u otros fenómenos de clima adversos.

Desde luego, no es una opción ideal, pero parece que es una de las mejores de las que disponen ahora mismo para estas instalaciones. Dado que aún no hay fecha para el comienzo de las pruebas (al menos no fecha pública) habrá que seguir esperando noticias. Entonces sabremos si realmente ha sido buena idea elegir este sistema.

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