Estados Unidos acaba de ensayar su primera Guerra de las Galaxias real. Y no ha estado sola

Si pensamos en batallas en el espacio, nos viene inevitablemente a la mente la Guerra de las Galaxias. Es ficción, por suerte, pero la realidad es que los conflictos bélicos están ya bastante cerca de sobrepasar las fronteras de nuestro planeta, por lo que los países han empezado a ensayar. Es el caso de Estados Unidos, donde se acaba de poner en marcha el primer ejercicio de las maniobras Apollo, diseñadas precisamente para practicar maniobras de ventaja en el espacio. Se sabe que Estados Unidos no está sola en este proyecto, en el que han participado numerosos socios internacionales.

Satélites preexistentes. El general Stephen Whiting, comandante del Mando Espacial de EE. UU. (SPACECOM), ha declarado que los ejercicios se han llevado a cabo con satélites preexistentes. No se ha lanzado ninguno específicamente para esto. No obstante, se han practicado lo que se conocen como maniobras de ventaja, donde los satélites no se mueven solo con fines operativos, como alcanzar una órbita más adecuada o esquivar basura espacial. Se colocan con fines estratégicos, de cara a posibles conflictos en órbita.

Maniobras de proximidad. En este primer vuelo también se han practicado maniobras de proximidad, que serían muy necesarias en caso de que se requiera interceptar a un satélite o nave enemiga. Esto puede compararse con las maniobras que llevan a cabo los cazas en el aire, dentro de nuestro planeta. La única diferencia es que lo que están ensayando ahora consiste en tener objetos en el espacio maniobrando dentro, fuera y alrededor unos de otros en sincronía y en control.

Amigos y enemigos. Estados Unidos ha declarado que en estas maniobras han participado socios internacionales. Inicialmente no se dijo quienes eran, pero en las últimas actualizaciones se ha citado a varios miembros de la asociación multinacional Operation Olympic Defender, concretamente Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Por otro lado, se sabe que hay países que han estado realizando operaciones similares de forma más o menos secreta. Destaca por ejemplo el caso de Rusia. En los últimos años, varios de sus satélites han sido captados realizando acercamientos sospechosos a objetos espaciales de otras naciones, llegando incluso a liberar junto a ellos un segundo satélite, al estilo Matrioska. Por su parte, las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos citan el caso de China, ya que también se han detectado algunos de sus satélites maniobrando entre sí a muy poca distancia, algo muy parecido a lo que se ha estado haciendo con las maniobras Apollo.

No se pueden usar armas. Es innegable que los países que ya piensan en un posible conflicto espacial también consideran la opción de usar armas en el espacio. Esto puede llevarnos a pensar en los compromisos que se establecieron en el Tratado del Espacio Exterior, firmado por más de 100 países. En él, se prohíbe el uso de armas nucleares o cualquier arma de destrucción masiva en el espacio. Sin embargo, no se hace referencia a armas antisatélite, que son las que se utilizarían en los entornos reales para los que están ensayando Estados Unidos, Rusia o China. Ninguno tiene su propia Estrella de la Muerte, pero es cierto que un conflicto de este tipo podría ser muy peliagudo. Solo el hecho de verles ensayar ya se antoja bastante preocupante.

Imágenes | U.S. Space Force photo by Staff Sgt. Jaime Sanchez/Star Wars

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