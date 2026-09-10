Una planta de pistachos se ha convertido en una isla energética: 136 paneles solares y 108 kWh de baterías

Una planta de pistachos en Las Mesas (Cuenca) funciona con un sistema de generación fotovoltaica aislado de la red que le permite desarrollar su actividad utilizando energía solar. El proyecto ha sido realizado por Anbelo Solar en colaboración con Suministros Orduña. Ambas empresas han creado una solución capaz de generar, utilizar y almacenar la energía necesaria para mantener en funcionamiento los distintos procesos industriales de la planta, con sus diferentes consumos.

Es una muestra de cómo las renovables pueden convertirse en una solución interesante para cubrir las necesidades energéticas de instalaciones industriales también en el campo.

El nuevo oro verde. La planta agroindustrial se dedica al procesamiento del pistacho, uno de los principales activos de la tierra de nuestro ingenioso hidalgo. De hecho, el pistacho es el nuevo oro verde del campo y España aspira a convertirse en el gran proveedor de Europa. En eso, Castilla-La Mancha tiene un papel protagonista: esta comunidad concentra alrededor del 75% de la producción española y compite de forma directa con líderes globales como Irán o California.

El reto: funcionar sin depender de la red. El centro de procesado de Las Mesas comenzó a funcionar en 2024 y, desde el inicio, su objetivo fue cubrir de forma autónoma sus necesidades energéticas y evitar la dependencia de la red eléctrica convencional, según explican sus responsables. Entre las diferentes fases de su producción, el suministro energético debía ser suficiente y fiable para mantener equipos con un consumo energético muy elevado, como las cámaras de frío, la maquinaria para la fabricación de cremas de pistacho, una tostadora, y sistemas de tratamiento de aguas osmotizadas.

La energía solar como única fuente. Desde su implantación en 2024, la planta se constituyó como una instalación offgrid, autónoma y aislada de la red. Durante la primera fase, la instalación contaba con una potencia nominal de 30 kW y una acumulación en baterías de 61,6 kWh. Tras haber obtenido unos resultados satisfactorios y haber incorporado nuevos procesos de procesado de pistacho, la planta se amplió en junio de 2026 y ahora cuenta con una potencia de 60 kW y una capacidad total de almacenamiento de 108 kWh en baterías.

Para ello, cuenta con 136 módulos Canadian Solar de 585 W que en total suponen una instalación fotovoltaica de 78,56 kWp. Además, el sistema usa siete baterías BYD Battery-Box Premium 15.4, que ofrecen una capacidad de almacenamiento de 108 kWh en total. Ambos sistemas se integran gracias a una arquitectura AC coupling, que permite coordinar la generación fotovoltaica, el sistema de almacenamiento energético y la gestión energética para adaptar el suministro a las demandas de los equipos.

Un oasis de energía. Según los responsables del proyecto, este ejemplo demuestra cómo una instalación fotovoltaica puede servir a un proceso industrial con una demanda energética elevada como la que tiene el procesamiento de este fruto. El pistacho será el producto que sale de esta planta, pero la tecnología que hay detrás cuenta mucho más: aquí las baterías y los paneles son los que hacen posible que una instalación con consumos tan variados sea además un oasis energético.





Imagen | Suministros Orduña

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