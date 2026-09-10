¿Merece la pena cambiar al iPhone 18 Pro? Qué hacer si vienes de un iPhone 14 Pro, 15 Pro o 16 Pro

La llegada del nuevo iPhone 18 Pro marca el inicio de una nueva generación donde la eficiencia del chip A20 Pro (en 2 nm) y los avances en fotografía marcan la pauta. Sin embargo, con precios que se mantienen en la gama alta (el nuevo iPhone tiene un precio de salida de 1.469 euros), la pregunta del año vuelve a la mesa: ¿realmente merece la pena dar el salto?

La respuesta corta es: depende de qué móvil lleves en el bolsillo. A continuación, analizamos caso por caso si te compensa renovar o si es mejor aguantar un año más con tu actual iPhone.

Si vienes de un iPhone 14 Pro: Sí, merece (y mucho) la pena

Si mantienes el iPhone 14 Pro, tu terminal tiene ya cuatro años a sus espaldas. Aunque sigue rindiendo bien para el día a día, el salto generacional hacia el iPhone 18 Pro se nota en prácticamente cada apartado:

Conector USB-C vs. Lightning: dirás adiós definitivamente a los cables antiguos y ganarás velocidades de transferencia mucho más altas si pasas fotos o vídeos al ordenador.

dirás adiós definitivamente a los cables antiguos y ganarás velocidades de transferencia mucho más altas si pasas fotos o vídeos al ordenador. Peso y diseño: el salto al chasis más ligero y a los marcos reducidos se nota desde el primer segundo en mano.

el salto al chasis más ligero y a los marcos reducidos se nota desde el primer segundo en mano. Salto fotográfico y vídeo: pasas de los sensores de anterior generación a un conjunto triple de 48 MP con mejoras drásticas en teleobjetivo, captura nocturna y estabilización de segunda generación.

pasas de los sensores de anterior generación a un conjunto triple de 48 MP con mejoras drásticas en teleobjetivo, captura nocturna y estabilización de segunda generación. Pantalla y batería: pantalla con tecnología LTPO+ más eficiente, menor tamaño de la Dynamic Island y una autonomía sensiblemente mayor.

Veredicto: renovación muy recomendada. Es el momento ideal para dar el salto y notarás una diferencia abismal en batería, cámaras y fluidez general.

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Si vienes de un iPhone 15 Pro: Sí, es un salto equilibrado

El iPhone 15 Pro introdujo el USB-C y el titanio, pero se encuentra justo en el punto de inflexión donde la batería empieza a acusar la degradación del uso continuado:

Rendimiento y temperatura: el nuevo chip A20 Pro y el cambio de la arquitectura interna disipan el calor de forma mucho más eficiente, solucionando uno de los puntos débiles de la generación 15 Pro bajo exigencia.

el nuevo chip A20 Pro y el cambio de la arquitectura interna disipan el calor de forma mucho más eficiente, solucionando uno de los puntos débiles de la generación 15 Pro bajo exigencia. Autonomía: notarás un incremento sustancial de horas de pantalla gracias a la combinación de baterías de mayor densidad y el nuevo proceso de fabricación de 2 nanómetros.

notarás un incremento sustancial de horas de pantalla gracias a la combinación de baterías de mayor densidad y el nuevo proceso de fabricación de 2 nanómetros. Fotografía y control: ganas el botón de control de cámara rápido (introducido en el iPhone 16 Pro) y mejoras sustanciales en el Ultra Gran Angular y el zoom óptico.

Veredicto: recomendado si buscas más autonomía o aprovechas la buena reventa de tu iPhone 15 Pro. Si tu batería actual está muy degradada, el cambio a un iPhone 18 Pro se sentirá como un salto de calidad completo.

Si vienes de un iPhone 16 Pro: En duda / solo para usuarios muy exigentes

Con solo dos años de uso, el iPhone 16 Pro sigue siendo una bestia en rendimiento, cámara y pantalla.

¿Qué ganas?: el nuevo procesador A20 Pro con mejor eficiencia térmica, una reducción visual en el tamaño de la Dynamic Island y refinamientos puntuales en el procesado de imagen y grabación en formato profesional.

el nuevo procesador A20 Pro con mejor eficiencia térmica, una reducción visual en el tamaño de la Dynamic Island y refinamientos puntuales en el procesado de imagen y grabación en formato profesional. ¿Qué mantienes prácticamente igual? La experiencia diaria en aplicaciones, redes sociales, calidad de construcción e integración con el ecosistema.

Veredicto: salvo que seas creador de contenido entusiasta o busques arañar el último porcentaje de batería y potencia, no merece la pena. Tu iPhone 16 Pro tiene aún recorrido de sobra para rendir al máximo nivel.

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