Mario, 23 años, dejó Valencia para abrir un bar en un pueblo de Cuenca de 96 vecinos: "El éxito es no tener que irme"

Mario Pérez tiene 23 años, es valenciano y trabaja en la hostelería. Hasta ahí su perfil se parece bastante al de otros miles de jóvenes de la Generación Z que viven en España. Lo que lo diferencia, lo que hace que su caso resulte especial, es que hace tres años Mario decidió hacer exactamente lo contrario que la mayoría de los centennials: metió sus cosas en una maleta para trasladarse de una gran ciudad a una villa de la Serranía Media que no llega a 100 vecinos.

Quizás suene extraño, pero este joven argumenta que en el pueblo ha podido montar un negocio y mudarse a su propia casa, dos perspectivas difíciles de alcanzar en Valencia. Al menos sin dejarse miles de euros en el intento.

De la ciudad al rural. El caso de Mario Pérez es interesante porque le da la vuelta a los argumentos que esgrimen quienes deciden abandonar el rural para mudarse a las ciudades. Para él las oportunidades laborales y las perspectivas de crecimiento no están en grandes urbes como Madrid, Barcelona o su Valencia natal, sino en la 'España vaciada', en pueblos con solo un puñado de vecinos.

De ahí que en 2023, tras pasar su infancia en la ciudad del Turia, Mario decidiese meter sus cosas en una maleta y trasladarse a Valdemoro-Sierra, una localidad de Cuenca que el año pasado acogía a solo 96 vecinos, según las tablas del INE.

@dipucuencatv 🍻 🙌 Mario Pérez nos cuenta las ventajas de vivir en nuestros pueblos por encima de las ciudades, tras haber abierto Bar Haro en Valdemoro Sierra 📍 #cuenca #dipucuenca #valdemorosierra ♬ sonido original - dipucuenca

"Lo veía muy inviable". "Viene aquí en verano para trabajar e independizarme. Trabajé de camarero durante dos años y a día de hoy tengo mi propio local", relata Mario. "Al final soy el pequeño de nueve primos en Valencia y veo cómo están las cosas para independizarse, hacer vida y conseguir montarse un futuro y lo veía muy inviable por el gasto que supone el vivir allí".

"El gasto resulta tan elevado que supone demasiada pérdida y demasiado poco margen de beneficio para ir a más en la vida en general. Aquí al final la vida es más barata y te da un margen de mejora. A largo plazo, se nota".

¿Tanta diferencia hay? Sin ahondar en detalles, el joven desliza un par de datos sobre lo diferente que es emprender en una ciudad de 858.000 habitantes, como Valencia, y hacerlo en una villa que no llega a los cien censados. "Esto sería totalmente inviable hacerlo en una ciudad por el simple hecho de que el alquiler sería cinco veces mayor, la casa en la que estoy viviendo sería diez mayor y la competencia es diez veces mayor", comenta Mario tras la barra de su bar.

Más allá de los costes, destaca el estilo de vida de la comarca. "Siempre lo digo: ahora tengo un fontanero, un albañil y todos están a una llamada. Me voy a la ciudad y puede haber de todo, como se dice, pero con el billete por delante. Aquí la comunidad hace mucho. El día que me falta algo tengo seis vecinos dispuestos a hacerlo. Y el día que le falta a algún vecino dispuesto estaré yo para hacerlo".

¿Y a nivel laboral? El hostelero asegura que desde que llegó a Valdemoro-Sierra, en 2023. "me han ofrecido más trabajos de los que he podido trabajar". "Lo que falta es gente joven. De hecho, la gente trabajando por encima de los 50 años son la mayoría. Las personas jóvenes encuentran trabajo nada más pisar".

Él personalmente reconoce sentirse tan a gusto en Cuenca que tiene claro su objetivo: no es crecer, ganar más dinero ni abrir nuevos bares. "Yo simplemente quiero vivir en mi pueblo y ganarme la vida aquí. Siempre diré que para mí el éxito es que no me tenga que ir. Mientras pueda estar aquí, eso es el éxito".

Un testimonio viral. El testimonio de Mario es interesante por otra razón. No lo compartió en su cuenta de TikTok o Instagram, sino que se recoge en un vídeo publicado en la cuenta oficial de Facebook de la Diputación de Cuenca.

La pieza no es exactamente nueva (se colgó en noviembre de 2025), pero ha ido viralizándose con el paso de los meses: suma decenas de miles de visualizaciones en las redes, casi 3.000 'me gusta' en Facebook y en los últimos días ha inspirado artículos como este de nuestros compañeros de Directo al Paladar (DAP).

Y eso, ¿por qué? Más allá de la experiencia de Mario o el éxito de su proyecto (en Google se informa de que el local con el mismo nombre está cerrado), su caso es interesante porque rompe el discurso que señala que las oportunidades de crecimiento y empleo no están en el rural, sino en las grandes ciudades.

De hecho, Mario no es el único en contradecir esos tópicos. Algo similar hace por ejemplo Kike Collada, un tiktoker que con solo 27 años se convirtió en alcalde de su pueblo, El Recuenco, una villa de Guadalajara de no más de 80 vecinos.

Luces y sombras. En 2024 Collada se quejaba precisamente de que no encontraba empresas de albañilería en la zona porque les faltaba personal. "Y me pasa igual en otros sectores: desde la albañilería a la medicina", reivindicaba el joven regidor antes de insistir en las oportunidades de vivir en los pueblos.

Eso sí, no todo son ventajas. Su villa, al igual que otras muchas localidades de la 'España Vaciada' sufre un problema de oferta de vivienda: hay casas sin habitar, cierto, pero eso no significa que estén disponibles en el mercado inmobiliario.

Muchas sencillamente están ruinosas, se han convertido en segundas residencias o su propiedad ha quedado difuminada tras sucesivas herencias, complicando su gestión. Hace unos meses, el diario El Mundo compartía un dato revelador: más de la mitad de quienes buscaron una casa en alquiler en municipios de menos de mil habitantes en 2020 acabaron arrojando la toalla por falta de opciones.

Imágenes | Diputación Provincial de Cuenca (Facebook)

Vía | Directo al Paladar

En Xataka | Un remoto pueblo de Soria captó vecinos ofreciéndoles una casa y bar. Dos meses después se marcharon por el frío