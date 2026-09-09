Apple ha tardado tanto en lanzar su iPhone plegable por una razón: estaba esperando a que los demás descubrieran como hacerlos bien

Tras años de rumores, el iPhone plegable por fin es una realidad. Apple acaba de presentar el iPhone Duo que, tal y como anticipaban las filtraciones, tiene un diseño en formato pasaporte como el que ya hemos visto en algunos plegables de Huawei, OPPO o más recientemente Samsung y Xiaomi con el Xiaomi 18 Fold. Apple llega a esto de los plegables cuando son varias las empresas que llevan años lanzando móviles plegables.

Podemos criticar a Apple diciendo que llegan tarde, y sería verdad. Sin embargo, esa demora es precisamente lo que hace que el iPhone Duo no parezca una primera generación llena de fallos, sino un producto maduro: Apple no ha tenido que lidiar con diseños toscos y pesados, ni con pantallas que tenían un pliegue marcado o bisagras frágiles. Apple llega justo cuando su competencia ya le ha resuelto la papeleta.

Los siete años que allanaron el camino a Apple

Aunque ha habido muchas más marcas que se han adentrado en el mundo plegable, el mejor ejemplo para ver la evolución de los plegables es Samsung. Es la marca que ha ido lanzando nuevos plegables cada año (y en varios formatos, además), permitiéndonos apreciar los cambios y mejoras generación tras generación.

Cuando Samsung lanzó el primer Galaxy Fold en 2018, el dispositivo llegó con problemas graves: pantallas que se rompían sin motivo aparente, aquella capa protectora que los usuarios retiraban sin saberlo y una bisagra que dejaba entrar el polvo. El producto estaba tan verde que Samsung tuvo que aplazar el lanzamiento para poder solventar todos los fallos. Y eso por no hablar de que el diseño era un ladrillo, la bisagra no cerraba completamente, la pantalla exterior tenía unos marcos enormes o la cámara de la pantalla interior tenía un notch gigante.

Samsung Galaxy Z Fold8. Imagen: Xataka

Mirando los Samsung Galaxy Z Fold8 y Fold8 Ultra ya no vemos nada de todo aquello. Son móviles ultradelgados, las pantallas llegan hasta el mismísimo borde, la bisagra se siente sólida, se dobla por completo y el pliegue de la pantalla casi ha desaparecido. El iPhone Duo llega cuando los deberes ya están hechos. Así es como han ido solventando cada reto en estos siete años.

En la bisagra está la clave

Es uno de los puntos críticos ya que es de lo que depende la durabilidad del dispositivo. Con los primeros Fold, Samsung prometía una vida útil de hasta 200.000 pliegues, que equivale a unos cinco años de uso. La realidad es que muchos fallaban antes debido a que entraba polvo en la bisagra o sufrían algún golpe. Hoy, Samsung promete 500.000 pliegues en los nuevos Fold8, lo mismo que los Honor Magic V5 y Honor Magic V6. Otras marcas como Google y Motorola están en torno a los 350.000 pliegues.

La bisagra también es lo que ha permitido que los móviles plegables se hagan más delgados y ligeros. Con el Fold2, Samsung estrenó el sistema de bisagra oculta que evitaba la entrada de suciedad en la pantalla. Con el Fold4 reemplazaron la bisagra de engranajes por un mecanismo de movimiento lineal, lo que redujo el número de piezas internas y permitió adelgazar el perfil.

Así se veía la bisagra del Galaxy Z Fold4 cerrada. Imagen: Xataka

No fue hasta el Fold5 cuando, mediante un mecanismo que curvaba la pantalla en forma de gota de agua hacia adentro, consiguieron que la bisagra se cerrara por completo, sin dejar aquel pequeño espacio en medio. Siguieron mejorando la bisagra hasta la actual Armor FlexHinge presente en los Fold7, Fold8 y también el Galaxy TriFold. Esta bisagra integra componentes de aleación de aluminio y un sistema de doble carril que distribuye la tensión, permitiendo un perfil más delgado y más durabilidad.

Pero si hablamos de bisagras resistentes, hay que mencionar la Super Steel Hinge de los Honor Magic V5 y V6. Se trata de una bisagra de acero ultrarresistente de grado militar. Su resistencia a la tracción es de 2.300 MPa, lo que le ha permitido ganar un récord Guinness al soportar 104 kg en pruebas de levantamiento vertical.

Las posiciones en las que podremos poner el iPhone Duo. Imagen: Apple

La bisagra del iPhone Duo está compuesta de más de 100 piezas y cuenta con nervaduras de soporte que le aportan mayor rigidez. Además, la cubierta de la bisagra está impresa en 3D y va recubierta en titanio reciclado de grado 5. También cuenta con matriz de imanes que se encarga del cierre sea seguro y no se abra accidentalmente. Además, la bisagra se puede quedar a 90 grados para poder usarlo apoyado en la mesa o en modo "tienda de campaña".

La arruga de la pantalla

En los primeros plegables, la arruga de la pantalla era muy evidente, tanto a simple vista como cuando pasábamos el dedo por encima. Esto se debía a que las capas internas de la pantalla OLED no estaban bien equilibradas y al doblarse se concentraba la tensión en esa línea estrecha, causando fatiga en el material y dando lugar a esa arruga tan evidente.

La arruga en el primer Galaxy Fold. Imagen: Xataka

Reducir el pliegue ha sido uno de los mayores logros en estos siete años. Para solucionarlo, los fabricantes empezaron a usar vidrio ultrafino (UTG), combinado con adhesivos ópticamente claros que reducen la fricción entre capas para distribuir mejor la tensión.

El salto más reciente de Samsung se llama Flex Titanium, la tecnología que estrenaron los Fold8. Consiste en una fina película de aleación de titanio bajo el panel OLED y una placa de titanio perforada con microorificios en la zona de plegado que permite flexibilidad sin sacrificar resistencia. Además de que mejora mucho la resistencia de la pantalla, también ayuda a reducir notablemente el pliegue.

Pero aunque Samsung haya mejorado mucho este aspecto, OPPO le llevaba la delantera desde el Find N2. El OPPO Find N6 cuenta con tecnología Zero-Feel Crease que hace que el pliegue prácticamente desaparezca gracias su bisagra de titanio fabricada con impresión líquida 3D que reduce las irregularidades de superficie de 0,2 a sólo 0,05 milímetros. Además, lo combina con un cristal Auto-Smoothing Flex Glass, que hace que la forma se recupere casi por completo.

Imagen: Apple

Para reducir la visibilidad del pliegue, Apple combina varias soluciones. La primera está en la bisagra, que sujeta el centro del panel para mantenerlo completamente plano cuando está desplegado. La segunda es la construcción multicapa de la pantalla: sus capas están unidas mediante adhesivos especiales que les permiten deslizarse entre sí al doblarse, como las páginas de un libro, reduciendo la tensión de flexión y evitando que el panel se deforme con el tiempo. Además, una placa de titanio situada bajo el panel refuerza la durabilidad, mientras que el acabado de nanotextura mate contribuye a disimular la arruga central.

Una autonomía decente

Si tener buena autonomía en un móvil con una pantalla ya es un reto, con dos pantallas (una de ellas bastante grande) la cosa se complica. La duración de la batería era demasiado justa en los primeros plegables, principalmente por la falta de espacio debido a la bisagra.

Las bisagras se han ido reduciendo, pero también se ha reducido el grosor por lo que el espacio sigue siendo muy limitado. Los fabricantes lo solventan integrando configuraciones de doble o triple batería distribuidas por los dos módulos. Además está el silicio-carbono, que tiene mayor densidad energética y permite integrar baterías más grandes en menos espacio, como es el caso del Motorola Razr Fold y su batería de 6.000 mAh.

La batería del iPhone Duo se distribuye en dos celdas separadas, una a cada lado, aunque no han dado la cifra en miliamperios/hora. Lo que sí han dicho es que tendrá una autonomía de hasta 31 horas de reproducción de vídeo con la pantalla interior y hasta 44 horas usando la pantalla exterior. También presume de carga rápida, que le permite llegar al 50% en 20 minutos.

La percepción de valor

A pesar del paso de los años, el precio de los plegables se ha mantenido bastante estable. Aquel primer Galaxy Fold ya costaba 2.020 euros, prácticamente lo mismo que vale el Fold8. Sin embargo, en 2018 había muy pocos argumentos a favor y demasiadas dudas sobre su utilidad y durabilidad. En siete años se han pulido los fallos, los diseños han mejorado y hemos ido viendo que los plegables pueden ser dispositivos muy útiles para ver contenido multimedia o trabajar con varias apps a la vez.

Los plegables han pasado de ser un experimento a ser un producto consolidado, y Apple lo sabe: no entra para probar si funciona, entra porque Android ya ha demostrado que sí.

Antes, quien compraba un plegable era un early adopter dispuesto a asumir riesgos, hoy es alguien que quiere un buque insignia con un diseño rompedor y versátil. Los plegables han pasado de ser un experimento a ser un producto consolidado, y Apple lo sabe: no entra para probar si funciona, entra porque Android ya ha demostrado que sí.

El iPhone Duo es bastante más caro que sus rivales, hablamos de 2.339 euros para la versión de 256 GB y hasta 3.839 euros en la versión de 2TB (virgen santa). Es muchísimo dinero, incluso para un teléfono de gama alta, pero Apple tiene algo que su competencia no: un ecosistema muy pulido y la base de usuarios más fiel de todo el mercado móvil.

El verdadero reto: que se venda

Imagen: Apple

Y ahí está el verdadero problema para Apple. La madurez tecnológica de los plegables no ha conseguido todavía convertirlos en un producto de masas. Actualmente, los móviles plegables representan tan solo el 2% de las ventas globales de smartphones. Samsung, Honor, OPPO, Huawei y Xiaomi han logrado productos excelentes, pero siguen siendo una rareza para el gran público.

Apple tiene muchas de las herramientas necesarias para cambiar esa situación: una marca potentísima, un ecosistema difícil de abandonar y una enorme base instalada de usuarios de iPhone. Pero también tiene que afrontar una contradicción complicada: está pidiendo más de 2.300 euros por un iPhone que no es el mejor iPhone en todos los apartados, empezando por unas cámaras que quedan por debajo de las de los modelos Pro.

El éxito del iPhone Duo no dependerá de especificaciones o diseño, sino de algo mucho más difícil: convertirlo en un iPhone antes que en un plegable.

El éxito del iPhone Duo no dependerá tanto de que sea el plegable con mejores especificaciones como de que Apple consiga hacer algo mucho más difícil: convertirlo en un iPhone antes que en un plegable. Que el usuario no lo compre por curiosidad hacia el formato, sino porque quiere ese iPhone y acepta pagar más por tenerlo. Si Apple consigue eso, puede que dé el empujón que el mercado de los plegables lleva años esperando.

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