Algunas unidades del Galaxy Fold están presentando problemas en la pantalla plegable, según tres periodistas de EEUU

A inicios de esta semana, Samsung finalmente presentó, físicamente, a la prensa su Galaxy Fold, su primer smartphone plegable de 2.000 euros, de hecho nosotros en Xataka ya tuvimos oportunidad de conocerlo para unas primeras impresiones.

El lunes, la prensa estadounidense publicó sus primeras tomas de contacto sin ninguna novedad. Pero hoy, periodistas de CNBC, The Verge y Bloomberg, están reportando que sus unidades del Galaxy Fold están presentando problemas en la pantalla. Lo curioso de todo esto es que los tres casos son completamente distintos.

Vayamos caso por caso.

Steve Kovach de CNBC

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 de abril de 2019

Steve Kovach, editor de tecnología en CNBC, subió esta tarde a Twitter este vídeo donde muestra un parpadeo en la pantalla del Galaxy Fold, que es una unidad de análisis proporcionada por Samsung. El editor asegura que no hizo nada raro con el terminal y esto ocurrió tras un día de uso.

Kovach afirma que lo único que hizo fue abrir el dispositivo y que actualmente su Galaxy Fold es inutilizable. También menciona que se ha puesto en contacto con Samsung, quienes por el momento no ofrecieron declaraciones hasta investigar qué había ocurrido.

Dieter Bohn de The Verge

Otro caso es el de Dieter Bohn de The Verge, quien explica que una protuberancia apareció en la pantalla, justo en la zona de la bisagra, la cual terminó provocando que se rompieran unas líneas del panel OLED. El mismo Bohn explica que llevaba 48 horas usando el Galaxy Fold y supone que esa protuberancia puede ser resultado de colocar arcilla en la parte trasera, la cual suelen usar para realizar fotos y vídeos para los análisis de los dispositivos, pero no puede asegurar que esta sea la razón.

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01D pic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) 17 de abril de 2019

Bohn se puso en contacto con Samsung y le reemplazaron la unidad de análisis, esto mientras investigan qué fue lo que provocó el fallo del primer Galaxy Fold.

Mark Gurman de Bloomberg

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

Y por último tenemos el caso de Mark Gurman, quien tras dos días de uso reporta que la pantalla plegable del Galaxy Fold ha dejado de funcionar gradualmente. Aquí hay que destacar que el editor de Bloomberg retiró una especie de plástico protector que estaba en la pantalla principal, el cual Samsung le confirmó más tarde que no debería haberse retirado.

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

Gurman explica que el dispositivo no incluye ninguna advertencia acerca de no retirar el plástico, lo cual cree que pudo contribuir con el fallo de la pantalla.

It has gotten progressively worse. Here’s the latest, photo taken now. One photo is from last night. Other photo is earlier this morning. pic.twitter.com/qzmlM0a3pL — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

Mark Gurman afirma que se puso en contacto con Samsung, quienes le darán otro Galaxy Fold, pero hasta el momento tampoco hay declaraciones oficiales acerca de este incidente.

Marques Brownlee

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr — Marques Brownlee (@MKBHD) 17 de abril de 2019

También hay que destacar el caso del youtuber Marques Brownlee, quien, al igual que Mark Gurman, también creyó que la película de la pantalla OLED plegable era protectora y se podía retirar. En el caso de Brownlee hasta el momento no hay fallos en la pantalla del Galaxy Fold, pero destaca que la caja o el manual deberían incluir una advertencia respecto a este plástico protector.

100% did the same exact thing and the inside screen spazzed. There should be a PSA or writing in the box. — Marques Brownlee (@MKBHD) 17 de abril de 2019

Como vemos, se trata de tres casos completamente distintos, cuatro si consideramos que el de Brownlee es el mismo que el de Gurman. Hasta el momento Samsung no ha emitido declaraciones oficiales, y será interesante saber si se trata de un fallo generalizado, el problema de un lote de producción o simplemente un fallo derivado del mal uso del usuario.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Samsung para conocer su postura antes estos casos del Galaxy Fold y actualizaremos la noticia cuando tengamos una respuesta.