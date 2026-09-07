El Xiaomi 18 Fold es uno de los Xiaomi más caros hasta la fecha. También un ambicioso salto de fe con procesador exclusivo

Xiaomi nos tiene acostumbrados a alguna que otra gran presentación a lo largo del año. En las enfocadas al mercado chino, el CEO y fundador de la compañía (Lei Jun) sale al escenario para mostrar una ristra de dispositivos y, desde hace un tiempo, coches. Contraprogramando a Apple, Xiaomi acaba de realizar esa gran presentación de 2026 y el Xiaomi 18 Fold ha sido uno de los grandes protagonistas.

Se trata de su nuevo plegable, pero a diferencia de los anteriores, cambia completamente su factor de forma para ponerse a la moda: la de los plegables tipo pasaporte. A continuación, vamos con todas las características del Xiaomi 18 Fold, que sin saber aún su precio en Europa, se ha convertido en uno de los móviles más caros lanzados por Xiaomi hasta la fecha.

Spoiler: no sólo estrena formato, también procesador propio para competir en la gama premium.

Ficha técnica del Xiaomi 18 Fold

xiaomi 18 fold Dimensiones y peso 117,8 x 163,8 x 5,02 mm abiert 117,8 x 83,6 x 10,68 mm cerrado 219 gramos Pantalla exterior Panel AMOLED de 5,38" Resolución de 1.712 x 1.168 píxeles LTPO de 1 a 120 Hz Brillo pico de 4.000 nits Brillo mínimo de 1 nit pantalla interior Panel AMOLED de 7,58" Resolución de 2.364 x 1.672 píxeles LTPO de 1 a 120 Hz Brillo pico de 4.000 nits Brillo mínimo de 1 nit procesador Xiaomi XRING O3 ram 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X / LPDDR6 almacenamiento 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 batería 6.000 mAh Batería de silicio-carbono Carga de 67 W por cable Carga inalámbrica de 50 W sistema operativo Xiaomi HyperOS 4 conectividad 5G WiFi Bluetooth UWB otros Pantalla exterior con protección Xiaomi Longjing Glass 3.0 Formato pasaporte

Solucionando la asignatura pendiente de los plegables

La presentación de este modelo es algo extraña porque no sólo no nos pilla por sorpresa, sino que ya lo hemos visto durante la IFA 2026. De primeras, lo que llama la atención es ese factor de forma tipo pasaporte, como el Samsung Galaxy Z Fold 8 o el esperado para el iPhone Ultra.

Estos nuevos 'mid-fold' son plegables más compactos que los fold convencionales, lo que implica una pantalla externa algo más cuadrada y una interna que, desplegada, se adapta mejor tanto al contenido 4:3 como al vídeo en formato panorámico. Sigue habiendo bandas negras, pero no tan marcadas como en un fold.

En este caso, 5,38 pulgadas para la externa y 7,58" para la interna para una altura de apenas 117,8 milímetros. Es mucho más compacto que un móvil tradicional y plegado no es tan grueso gracias a unas dimensiones de 10,68 milímetros.

Según Lu Weibing, de Xiaomi, este tipo de diseño soluciona ese problema de los plegables: ser muy voluminosos cuando están abiertos, y los 'mid-fold' se encuentran en ese punto intermedio.

XRING O3, la joya de la corona

Más allá del diseño, y pasando a las tripas, lo realmente interesante es que Xiaomi ha creado un procesador propio para hacer la competencia a Apple, Qualcomm y Samsung.

Se trata del XRING O3, un procesador fabricado por TSMC en una litografía de 3 nanómetros que cuenta con diez núcleos a 4,35 GHz como máximo, una GPU de 16 núcleos y una NPU de cuatro núcleos.

Es un procesador pensado para ejecutar tareas de IA, ya que será algo muy integrado en el sistema HyperOS 4 gracias a MiMo. La memoria viene de la mano de la también china CXMT. En el lado de la batería, Xiaomi apuesta por una doble configuración de silicio-carbono que suma 6.000 mAh.

Cámaras

Sobre las cámaras, cuando hablamos de plegables nunca está claro qué nos vamos a encontrar hasta que lo analizamos. Samsung tiene un enfoque más convencional mientras que Oppo, Honor o Vivo montan cámaras estilo 'Ultra', con menos concesiones.

En este caso, Xiaomi va con un triplete que presume de megapíxeles y firma de Leiva. Las cámaras del Xiaomi 18 Fold son las siguientes:

Principal : 200 MP, 1/1,56", f/1.7, OIS y óptica 1G+6P.

: 200 MP, 1/1,56", f/1.7, OIS y óptica 1G+6P. Teleobjetivo periscópico : 50 MP, f/2.8, zoom óptico 3,5x y OIS.

: 50 MP, f/2.8, zoom óptico 3,5x y OIS. Ultra gran angular: 50 MP, f/2.4 y estabilización electrónica.

Además, como detallan nuestros compañeros de Mundo Xiaomi, todas las cámaras cuentan con grabación 4K a 60 fps con Dolby Vision.

Lanzamiento y precio del Xiaomi 18 Fold

Vistas las características, vamos con el precio del Xiaomi 18 Fold. Más que el propio formato (porque Xiaomi ya tenía plegables en su haber), es evidente que tanto la RAM como el desarrollo de un procesador propio es lo que sube la cuenta y debemos hablar de uno de los modelos más caros lanzados por la compañía china.

Aunque hagamos la conversión a euros, nunca es exacta y suele subir cuando llega a nuestro territorio. De momento, el precio es el siguiente:

Xiaomi 18 Fold 12 GB + 256 GB : 10.999 yuanes, unos 1.411 euros al cambio.

: 10.999 yuanes, unos 1.411 euros al cambio. Xiaomi 18 Fold 12 GB + 512 GB : 11.999 yuanes, unos 1.539 euros al cambio.

: 11.999 yuanes, unos 1.539 euros al cambio. Xiaomi 18 Fold 16 GB + 512 GB : 12.999 yuanes, unos 1.668 euros al cambio.

: 12.999 yuanes, unos 1.668 euros al cambio. Xiaomi 18 Fold 16 GB + 1 TB: 14.999 yuanes, unos 1.924 euros al cambio.

Y lo que tampoco sabemos es cuándo llegará a nuestro territorio, si termina llegando, ya que hay modelos muy interesantes de la compañía que no han terminado saliendo en España.

Lo que sí es lógico pensar es que Xiaomi termine lanzando algún modelo con el XRING, y es algo a lo que estaremos muy atentos porque no todos los días una de las principales compañías apuesta por un procesador al margen de los tradicionales. Hemos visto chips de apoyo como el MariSilicon X de Oppo, pero esto puede suponer un cambio de paradigma.

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